Состав веры

Я всегда ощущал себя вне религии. И хотя не разделял и не разделяю никакие религиозные убеждения, на меня производили сильное впечатление люди, искренне преданные своей вере. Возможно, они — носители какой-то истины, которая мне недоступна. Я понимал, что к ним надо относиться бережно. И уж, во всяком случае, нельзя допустить грубого вторжения в их мир. В начале 90-х годов нам, депутатам Верховного совета РСФСР, казалось чрезвычайно важным принять закон о свободе вероисповеданий. И он был принят одним из первых.

Там, где существует уважение к человеку, есть и уважение к его вере. Но у России, как известно, особый путь и, как недавно выяснилось, отдельная цивилизация. У нас верующих людей могут приравнять к экстремистам. За последние три года к ним причислены сотни христиан из общества Свидетелей Иеговы (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ. – Ред.). Возбуждены уголовные дела, многие люди уже приговорены к длительным срокам.

За что их судят? Может, эти люди планируют террористические акты? Может, они опасны для окружающих?

справка Свидетели Иеговы — международная религиозная организация (Иегова — вариант транскрипции имени Бога в Ветхом Завете). Она основана как «Общество исследователей Библии» в 1872 году в США, легально существует в 240 странах и насчитывает сейчас более 8 миллионов последователей, в том числе в России — более 150 тысяч. До 1931 года сторонники этого вероучения называли себя Исследователями Библии, и в трактовке библейских текстов у них есть некоторые догматические расхождения с основными христианскими конфессиями. Вероучение Свидетелей Иеговы содержит полный запрет на участие в любых боевых действиях и несение воинской повинности; они не участвуют в выборах и не вступают в политические партии; в их среде не поощряется взаимодействие с представителями других конфессий; они убежденные противники переливания крови.

Общество Свидетелей Иеговы запрещено в Северной Корее, Китае, Саудовской Аравии, Ираке, Иране, Эритрее и некоторых других странах Азии и Африки, столь же далеких от принципа соблюдения прав человека. Теперь к ним присоединилась Россия.

Полезно вспомнить, что Свидетели Иеговы преследовались в фашистской Германии — за то, что они отказывались признавать Гитлера фюрером, произносить нацистское приветствие, служить в нацистской армии и участвовать в производстве вооружений.

Свидетели подвергались репрессиям и в СССР: в 1949 и 1951 годах их массово высылали в Сибирь, а позже стали сажать по знаменитой 58-й статье (пропаганда, содержащая призывы к свержению советской власти) — за отказ от службы в советской армии.

В 1993 году, после того как новая российская власть утвердила свободу вероисповедания в стране, общество Свидетелей Иеговы получило официальную регистрацию. Но через 15 лет их преследование возобновилось.

Наступление началось с местных общин. В 2008–2009 годах несколько региональных судов усмотрели в текстах Свидетелей Иеговы разжигание религиозной розни и на этом основании стали запрещать деятельность местных объединений верующих, причисляя их к экстремистским.

Известный религиовед Сергей Иваненко, рецензируя одно из обвинительных экспертных заключений, отмечал:

«Первоначально были признаны экстремистскими некоторые публикации Свидетелей Иеговы, в которых, по мнению экспертов, утверждалось, что религия Свидетелей Иеговы — единственно истинная, а остальные религии ложные. Это утверждение… было интерпретировано как пропаганда религиозного превосходства.

Если говорить о том, что верующие считают свою религию абсолютной истиной, а другие религии либо абсолютно ложными, либо в существенной степени ложными, это, безусловно, присутствует у любого верующего».

До 2016 года наказания сводились к штрафам и условным срокам. В начале апреля 2016 года Управленческий центр Свидетелей Иеговы получил предупреждение от Генпрокуратуры РФ о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. Ему предписывалось устранить все выявленные нарушения в течение двух месяцев. Затем началась внеплановая проверка Минюста. О том, как проводятся такие проверки, я знаю не понаслышке — недавно такую процедуру пришлось пережить и движению «За права человека». Вознамерившись уничтожить организацию, чиновники выдвигают ей бесконечные бюрократические требования, иногда просто невыполнимые. Как и следовало ожидать, Минюст обнаружил у Управленческого центра Свидетелей Иеговы «нарушения уставных целей организации и действующего законодательства РФ», рекомендовал полностью ликвидировать Центр вместе с 395 местными организациями и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Центр ликвидировал юридическое лицо, но это не спасло верующих от преследования. 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил иск Министерства юстиции о признании Свидетелей Иеговы в России экстремистской организацией.

Следуя своим традициям, Свидетели Иеговы для совместной молитвы стали собираться на квартирах. Возник тупик: организации как таковой нет, но религиозная практика продолжается. И начался сбор «доказательств», что частные лица, не отказавшиеся от своей веры, являются организаторами и участниками запрещенной организации. Агенты спецслужб втайне приходили в дома к верующим во время религиозных собраний, записывали их проповеди и обсуждения библейских текстов, собирая материал для обвинения.

17 августа 2017 года Выборгский городской суд принял решение признать экстремистским материалом переведенную на современный русский язык Библию, изъятую у Свидетелей Иеговы. Так Россия стала первой европейской страной, официально запретившей перевод Библии. Не важно, что представители прокуратуры не смогли привести ни одной цитаты, которую, по их мнению, можно было бы считать экстремизмом. И не важно, что авторитетные специалисты в области лингвистики и религиоведения в ходе многочасовых заседаний представили исчерпывающие доказательства идентичности текстов этой Библии другим ее изданиям. По логике экспертного заключения, эта Библия является экстремистским материалом потому, что ею пользуются Свидетели Иеговы.

Круг замкнулся: Свидетели Иеговы — экстремисты, потому что читают экстремистскую Библию, а Библия экстремистская, потому что ее читают Свидетели Иеговы.

Широко известна реакция президента В.В. Путина на вопрос по поводу преследования Свидетелей Иеговы, поднятый на его встрече с Советом по правам человека 11 декабря 2018 года. «Конечно, это чушь полная, — сказал Путин, — надо внимательно с этим разобраться. Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю. Поэтому надо просто проанализировать, надо это сделать. Я переговорю с Вячеславом Михайловичем [Лебедевым, председателем Верховного суда], и попробуем это сделать».

Переговорили, разобрались — и сделали.

Вскоре после этой встречи был вынесен первый в современной России приговор Свидетелю Иеговы на длительный срок: гражданина Дании Денниса Кристенсена в Орле приговорили к 6 годам колонии за организацию экстремистского сообщества. Позже в интервью «Медузе» Песков дал такой комментарий: «Мы не имеем права комментировать решение суда, который признал экстремистской эту организацию».

И пошло-поехало. На сегодняшний день у Свидетелей Иеговы проведено 909 обысков, под уголовным преследованием находятся 335 верующих, под стражей — 32, еще 18 — под домашним арестом. Их судят по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ (создание экстремисткой организации — до 10 лет; участие в экстремистской организации — до 6 лет). А по существу вся их «преступная деятельность» — это следование своему вероучению.

В сентябре 2019 года суд в Саратове приговорил шестерых жителей города к лишению свободы на сроки от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев за участие в экстремистском сообществе. В 30 томах уголовного дела нет ни одного потерпевшего и ни одного отрицательного последствия якобы «экстремистской деятельности» подсудимых. «Доказав» их вероисповедание, которое они и так не скрывали, следствие предложило автоматически трактовать этот факт как деятельность запрещенного юридического лица.

В ноябре 2019 года Томский суд отправил в колонию на 6 лет Сергея Климова. Как заявил прокурор, его

выступление с речами на библейские темы и пение песен являются покушением на конституционный строй государства.

В марте 2020 года Джанкойский суд приговорил к 6 годам колонии Сергея Филатова

за совместное чтение Библии в кругу семьи и друзей в собственном доме.

Чтобы собрать доказательства этого «преступления», силовики организовали скрытую аудиозапись, на которой верующие обсуждают библейские стихи и поют христианские песнопения.

Еще фантастичнее выглядят обвинения, прозвучавшие на заседании суда над Владимиром Алушкиным в Пензе:

пропагандирует «отречение от мира, СМИ и телевидения», а также «преимущество учения и образа жизни Свидетелей Иеговы над другими».

Это ли не экстремизм?

Приведу еще несколько абсурдных обвинений, прозвучавших в залах судов над Свидетелями Иеговы:

«Преступный сговор» с целью «изучения и обсуждения религиозного материала на темы об Иегове».

«Совершение богослужений, ознакомление людей со Священным писанием, библейскими учениями, принципами и нормами».

«Активное участие в религиозной группе и осуществление в ней соответствующей деятельности, включая вероисповедание, религиозные обряды и церемонии, обучение религии и религиозное воспитание».

«Совершение умышленного преступления против основ конституционного строя и безопасности государства».

«После принятия Верховным судом решения о запрете деятельности… от своих религиозных взглядов не отказались».

А как вам такое обвинение:

«…умышленно беседовала о вере с жителями города Челябинска, исполняла песнопения, молилась Богу Иегове, изучала религиозную литературу». Все деяния обвиняемая совершала, «предвидя... и ожидая наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».

Чтобы добиться от арестованных чистосердечного признания в том, что они не просто так молятся, а принадлежат к экстремистской организации, силовики не останавливаются и перед пытками, как это было, например, в Сургуте. Там, как показала судебно-медицинская экспертиза, к семи верующим были применены пытки, в том числе электрошокером.

Я знаком со многими из этих людей. Ни рогов, ни копыт не заметил. Наоборот, сплошная доброжелательность. Вы и сами можете это заметить, глядя на фотографии обвиняемых. Их преследуют — а они улыбаются.

Правозащитники в публичном заявлении 10 июля 2018 года четко выразили свою позицию по поводу преследований Свидетелей Иеговы: «150 тысяч наших сограждан, мирных и честных людей, поставлены сегодня вне закона. В любой момент каждый из них может быть арестован и приговорен к лишению свободы. Эти люди не убивали, не насиловали, не воровали и не изуверствовали. Они, как и более 8 миллионов их собратьев в мире, изучают и проповедуют Библию и стараются жить по ней. Теперь их бросают в тюрьмы. Вина их в том, что они – Свидетели Иеговы».

Репрессии по отношению к верующим добавили еще одну мрачную краску к имиджу современной России в мире.

Кому-то покажется, что заголовок статьи выглядит абсурдным, но он полностью соответствует нелепым и абсурдным репрессиям, которым подвергаются 150 тысяч наших сограждан. Государство расставило свои знаки препинания: «Сажать нельзя? Сажать!»