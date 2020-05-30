Вечно второй

У газеты «Ведомости» вновь сменился владелец. О завершении сделки в пятницу 29 мая сообщил издатель газеты, гендиректор АО «Бизнес Ньюс Медиа», Глеб Прозоров. А накануне, в четверг, сами «Ведомости» сообщили о том, что покупателем 100% акций выступит АО «Саппорт», зарегистрированное 31 мая прошлого года с уставным капиталом 10 тысяч рублей.

Фото: «Ведомости»

В пятницу же стало известно, что АО «Саппорт» контролирует 43-летний Иван Еремин — создатель и руководитель холдинга «Федералпресс».

«Ведомости» же распространили и первое заявление Еремина по поводу приобретенного им актива — мол, он намерен «сохранить существующие традиции и расширить существующую аудиторию».

«Кроме того, необходимо сосредоточиться на повышении эффективности бизнес-процессов. Уверен, что наш опыт создания независимых СМИ и многолетнего управления медиа-активами может оказаться полезным в решении этих задач, что будет способствовать усилению позиции издания на российском медиарынке», — процитировали Еремина «Ведомости».

Еремин действительно давно работает в медийном бизнесе.

В 2000–2002 гг. он был заместителем руководителя Национальной информационной службы «Страна.Ru» в Уральском федеральном округе. Руководила службой супруга Ивана Еремина Аксана Панова — куда более известный на Урале креативный менеджер. Именно Панова была вдохновителем создания экспертного информационно-политического канала «УралПолит.Ру».

Когда супруги развелись, Аксана запустила новый медиапроект — «Ура.ру», который быстро набрал популярность, став ведущим интернет-изданием Урала. Еремин же именно тогда запустил «Федералпресс», фактически ставший переформатированной версией «УралПолит.Ру».

В дальнейшем «Федералпресс» вырос в медиахолдинг, зарабатывающий на информационном обслуживании региональных органов власти.

Для примера: в 2019 году «Федералпресс» заключил контракт на 2,4 млн рублей на освещение «социально значимых проектов правительства Челябинской области». В 530 тысяч рублей обошлось «информационное сопровождение» деятельности губернатора Иркутской области. 600 тысяч рублей — стоимость тематической рубрики «Ханты-Мансийск. Мой город».

Высокопоставленные чиновники Уральского и Сибирского федеральных округов ценили Ивана Еремина и щедро награждали его грамотами «за активный вклад в развитие единого информационного пространства».

Так что будущее «Ведомостей» оставляет вопросы, если заявленное Ереминым «усиление позиции издания на российском медиарынке» видится им в налаживании сотрудничества с руководителями регионов.

Коллектив «Ведомостей» уже выступил против превращения газеты в инструмент влияния, обнародовав заявление о намерении «отстаивать наработанные за 20 лет принципы работы редакции»:

«Появление в составе акционеров "Ведомостей" человека, руководящего агентством "Федералпресс", которое, по данным сайта госзакупок, активно сотрудничает с властями и отдельными госучреждениями и занимается "подготовкой и публикацией материалов в интересах заказчика", не может нас не тревожить… Вероятные изменения в освещении важнейших политических, экономических и социальных процессов в стране и событий на рынках и в банковской сфере означают отказ от сложившихся за более чем 20 лет издания "Ведомостей" принципов работы редакции и журналистов».

Увы, остается и главный вопрос: откуда деньги у вечно второго менеджера региональных СМИ?