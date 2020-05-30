Текст под ногами майора



Полиция давно разошлась с народом: журналистов задерживают за пикеты, а обычных людей арестовывают за мемы и оскорбления власти в интернете. Но у общества и органов давняя история отношений, и они не всегда сводились к конфликту.

В новом выпуске подкаста «Книжная ссылка» обозреватели Сергей Лебеденко и Владимир Еремин выясняют, как полицейские появились в русской литературе и когда они превратились в угрозу гражданам.

Рассказываем, чем Порфирий Петрович отличается от современного следователя,

почему Глеб Жеглов — советский Бэтмен

и как роман Дмитрия Глуховского «Текст» помогает понять сознание людей в погонах.

Таймкоды 03:33 — «Преступление и наказание» Федора Достоевского

11:45 — «Петербург» Андрея Белого

16:37 — «Эра милосердия» братьев Вайнеров («Место встречи изменить нельзя»)

25:32 — Серия книг Николая Леонова о полковнике Гурове

28:30 — «Азазель» Бориса Акунина

32:40 — «Елтышевы» Романа Сенчина

37:20 — iPhuck 10 Виктора Пелевина

40:25 — «Текст» Дмитрия Глуховского

Ведущие: Сергей Лебеденко и Владимир Еремин

Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский