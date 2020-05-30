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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Текст под ногами майора
Полиция в литературе от Достоевского до Глуховского: подкаст «Книжная ссылка»
Сергей ЛебеденкоВладимир ЕреминГлеб Лиманский«Новая газета»
Полиция давно разошлась с народом: журналистов задерживают за пикеты, а обычных людей арестовывают за мемы и оскорбления власти в интернете. Но у общества и органов давняя история отношений, и они не всегда сводились к конфликту.
В новом выпуске подкаста «Книжная ссылка» обозреватели Сергей Лебеденко и Владимир Еремин выясняют, как полицейские появились в русской литературе и когда они превратились в угрозу гражданам.
Рассказываем, чем Порфирий Петрович отличается от современного следователя,
почему Глеб Жеглов — советский Бэтмен
и как роман Дмитрия Глуховского «Текст» помогает понять сознание людей в погонах.
Таймкоды
03:33 — «Преступление и наказание» Федора Достоевского
11:45 — «Петербург» Андрея Белого
16:37 — «Эра милосердия» братьев Вайнеров («Место встречи изменить нельзя»)
25:32 — Серия книг Николая Леонова о полковнике Гурове
28:30 — «Азазель» Бориса Акунина
32:40 — «Елтышевы» Романа Сенчина
37:20 — iPhuck 10 Виктора Пелевина
40:25 — «Текст» Дмитрия Глуховского
Слушайте, где удобно
Ведущие: Сергей Лебеденко и Владимир Еремин
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский
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