Отрывок из повести Натальи Нечаевой «Песни белых ворон». Часть третья

Александр Башлачев на сцене. За кулисами — Борис Гребенщиков. Фото из архива Артемия Троицкого

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«Песни белых ворон». Повесть Натальи Нечаевой. Части первая, вторая.

Яна не могла понять: почему не арестовали её? Если их ВРС экстремистская организация, то причем Мансур? Кто поверит, что он — террорист? А жестокость по отношению к детям — чем она оправдана?

Катя, Кристя. Чудесные светлые девочки, их мир — теплый спокойный дом, родные, друзья, школа. Растоптать их волю, запугать не сложнее, чем промочить ноги в луже. Душу не спрячешь в резиновых сапогах. Кристина, воробышек… Критическая кровопотеря, пневмония — справилась бы... А Катюшка… Пережить дикий обыск, видеть, как мучают больного отца, беременную сестру, издеваются над матерью, знать, что все это — из-за неё. Перепуганные, измученные, сломанные девочки могут признаться в чем угодно, хоть и в том, что Мансур готовил их к терактам.

Одна надежда — не станут пытать. А то, что с ними сейчас, не пытка?

Выбрали самых слабых.

Зачем? Тот самый вопрос, который всегда задавал Башлачёв. Башлачёв. Он стал поводом. Или причиной? Приравнивать чтение стихов к чему-то противоправному, сейчас, в наше время? А если б они пели Пушкина — Россия вспрянет ото сна. Или Лермонтова — прощай, немытая Россия? Обвинили бы в том, что готовят революцию? Или мечтают сбежать в Америку?

Та женщина на допросе: ваши ученики разлагают общественное сознание, несут ненависть. С помощью стихов Башлачёва. И Юрий Петрович: по нынешним меркам СашБаш — сплошная крамола. Что это, потуги извращенного сознания или сознательное извращение смыслов? Как можно не видеть в его стихах огромную любовь и огромную боль? Я увидел тебя, Россия, а теперь посмотри, где я. Ребята это видели. Главное вынесли из его стихов: не бойся дышать!

Мы говорим с государством на разных языках, вот что. На языке одном о разном говорили. СашБаш.

Дети — Кристина, Катя, Кирилл… То, что они считают светом, для власти тьма и клевета. Но это же она, Яна, учила их этому великому языку, открывающему смыслы, проясняющему души! Так почему арестовали их, а не её? Потому что они слабее? Их легче сломать?

Государство, воюющее против детей.

Кто пострадал от того, что они читали стихи, пели песни?

Они заложники, да. Просто заложники.

СашБаш служил для ребят, да и для неё мерилом честности и света, иконой, а те, кто их держит в камерах, на этой иконе, как Башлачёв пел, сейчас рисуют рога. Зачем? «Изощренная форма клеветы с помощью стихов» — сказала та дама. Значит, стихи у них могут считаться доказательством.

Да что за чушь?

Никогда раньше ни о стране, ни о государстве, ни о власти Яна не думала ТАК. Потому что её это не касалось. В её прекрасном обустроенном мире все складывалось хорошо, все было расписано на годы вперед. Кто-то хотел видеть все — только сбоку, не глядя. А кто-то глядел, да, похоже, глаза не надел. Это о тебе, Яна Привалова. Это ты глаза не надела. А теперь моргаешь врастопырку и ничего понять не можешь. Если ты не поймешь, не услышишь да не подпоешь, значит, вместо гитары еще раз возьмешь погремушку. А погремушка гремит, да внутри вся пуста. Твой мир, Яна, на деле оказался пустой погремушкой?

— Как вы думаете, Яна, — Нина Аркадьевна мяла в руках паспорт, — правда всегда своевременна? Мне известно, какой монстр наше государство, сколько судеб искалечило, сколько людей уничтожило. Но это история,

даже то, что происходит сегодня, сейчас — все равно история. Аресты режиссеров, запреты фильмов, разгон митингов, задержания школьников.

А что такое история? Факт. Ты ему не сострадаешь, просто индифферентно констатируешь наличие, ведь если допустить эмоции и, не дай бог, примерить на себя, вся твоя безупречная интеллигентная жизнь полетит в тартарары.

Нина Аркадьевна говорила это не Яне — себе. Впервые размышляла вслух о том, что по-серьезному никогда не занимало её мысли.

— Одно дело, ужасаться цифрам массовых репрессий, жути Гулага, негодовать, узнавая о мерзостях чекистов, но и здесь поражают именно цифры. Ты же незнаком с безвинно погибшими. В полиции пытали арестованного… кто-то умер в тюрьме, не получив медицинскую помощь… Возмущаешься. Именно возмущаешься, но не сострадаешь. И то ровно минуту. До следующей новости. И уж никак не станешь переводить эти, безусловно, частные факты в систему. А возмущение без сострадания и сопереживания — это пшик, проколотый шарик. Мне куда милее обретаться в садах и храмах Древней Греции, среди её прекрасных богов и хитроумных героев.

И страданиям Прометея я сочувствовала больше, чем неизвестному мне парню, которого пытают бутылкой из-под шампанского.

Гораздо проще отослать кровную пятисотку больному ребенку из плачущего телевизора, не потрудившись задуматься, что этим действием выполняешь функцию бессердечного государства. Защита. Разум защищается от очевидности — меня же это не касается. А сейчас они издеваются над моей девочкой. И я бессильна! Я даже не могу взять её руку и сказать: не бойся, все будет хорошо, потому что знаю, хорошо уже не будет.

Разве они внучку мою арестовали? Разве не я сейчас горю от температуры, не у меня пневмония, не мне страшно так, что глаз не открыть? Это я не понимаю: за что.Это я не знаю, выживу или нет, и если выживу, как жить дальше, и стоит ли. — Заплакала. Беззвучно, не вытирая слез, скорее, просто не замечая их.

***

Дел было несколько. Вернее, три. Связаться с дядей Мансура, чтобы нашел адвоката. Сообщить своим, что ночью её арестуют. Написать короткое и внятное сообщение и разослать по газетам, журналам, новостным порталам, радиостанциям, социальным сетям. Везде.

Поскребся сосед:

— Яночка, хоть пару слов скажи, как там.

— Костя — засланный казачок. Кристина в реанимации, Катя и Кирилл в камерах, Мансур тоже. Завтра суд. Сегодня ночью арестуют меня.

— Тебя, я правильно услышал? Что ж ты стоишь? Надо бежать, немедленно. Страна большая, выйдешь замуж, сменишь фамилию, не найдут. Собирайся, быстро. Документы, деньги, из вещей — самое необходимое, чтоб налегке. Телефон отключи — запеленгуют.

— Нет, — Яна включила компьютер. — Я не стану прятаться и сбегать. Я должна быть со своими ребятами.

— Прекрати играть в благородство, — Юрий Петрович злился, — раздавят, разотрут, еще и плюнут сверху. Или ты на чудо надеешься? На справедливый суд?

— Саша Башлачёв, он тогда еще и СашБашем не был, в раннем студенчестве написал, что величайшее мучение для него в этом мире — хроническая ностальгия по чуду, отсутствие чудес, и бога, и дьявола. Как-то мне это запомнилось. Так что на чудо я не надеюсь.

— Так, всё, в баню твоего СашБаша, — сосед забегал по комнате, суетливо сбрасывая на диван Янины вещи, книги, бумаги. Сбегал в ванную, вернулся с её зубной щеткой и мылом.

— Я же сказала — нет, — Яна спокойно вернула книги и бумаги на место.

— Тебе что, не страшно? — сосед смотрел на неё с глубокой жалостью, как на неизлечимо больную.

— Страшно жить в страхе. А я хочу просто жить. Дышать.

Открыла «Ворд».

«Я, Яна Привалова, аспирантка, руководитель школьного литературного кружка «Вечное Русское Слово». Сегодня ночью меня арестуют. По ложному обвинению в экстремизме, выдвинутому штатным провокатором Центра Z…»

Долго терзала клавиатуру, удаляя и меняя слова, усиливая акценты. Последняя фраза: «Прошу максимальный репост». Все.

Половина четвертого. Когда за ней придут? Решила: дверь открывать не стану. Пусть ломают. Поднимется шум, выскочат люди, арест скрыть не удастся. Что и требуется. Костя. Абсолютный вахтер — лишь стерильная схема. Боевой механизм. Постовое звено. Засекреченный свидетель. Эх, Костя-Костя… говорил, Егоркина былина нравится.

Износил ты душу до полных дыр,

так возьмешь за то дорогой мундир —

генеральский чин, ватой стеганый,

с честной звездочкой да с медалями...

Предатель.

Без двадцати пять. Ну что же вы не идете? Я готова. Мы с Александром Николаевичем готовы. Если его стихи экстремизм, то да, я — экстремистка. И завтра вы будете судить нас вместе с ним, не понимая этого. Мы — всего лишь голоса, которыми его гений говорит с людьми.

Гении всегда мешают. Любой власти. И власть их судит, чтобы приговорить к смерти. А приговаривает к бессмертию. Поэты в миру оставляют великое имя, затем, что у всех на уме — у них на языке.

Пушкина судили посмертно. Дантеса просто выслали. Убийца Лермонтова ограничился наложением церковного покаяния.

Зачем России поэты? Если они не славят власть — незачем. Есенину не простили «Страну негодяев».

Ваше равенство — обман и ложь.

Старая гнусавая шарманка

Банды! банды!

По всей стране,

Куда ни вглядись, куда ни пойди ты —

Видишь, как в пространстве,

На конях

И без коней,

Скачут и идут закостенелые бандиты.

Родина приговорила его к петле в «Англетере». Пастернак, Заболоцкий, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Гумилёв, Бродский… Гении, преданные своей родине и преданные ею.

Несчастная жизнь! Она до смерти любит поэта.

Башлачёв ощущал это мучительней других... Поэты, сколотите себе крест! Поэтом нынче стыдно называться! Поэзия сегодня в резервации. Поэзия сегодня рубит лес.

Александр Башлачев. Фото из архива Артемия Троицкого

Ты же тоже знала об этом, Яна, но никогда не сопоставляла эти факты. Почему?

Открыла сохраненный Мансуром «Гимн режиму», перечитала.

К2 Похоже, наступает рыбный день, по всем приметам это рыбный день. Всемирный праздник голубых соплей. Налей в бокалы канцелярский клей! К4 По радио поют, что нет причины для тоски, и в этом её главная причина. К5 А не гуляй без ножа! Да дальше носа не ходи без ружья! К1 Вы все между ложкой и ложью, а мы все между волком и вошью. К2 Гадами ползут времена, где всяк себе голова. Нынче — Страшный Зуд. На, бери меня, голого! Нынче Скудный день. Горе — горном, да смех в меха! С пеньем на плетень — горлом — красного петуха. К4 Есть правила движения, в которых все молчком. И спектр состоит из одного предупредительного цвета. Дорожные знаки заменим нагрудным значком, и автоматически снижается цена билета. К1 Мы снимем штаны, но останемся в шляпах. Выключим свет, но раздуем огонь. На улице — резкий удушливый запах. Скажите, откуда взялась эта вонь? К2 Сорви паутину! Здесь что-то нечисто! Но штыками в спину — колючие числа. И рев моторов в буксующем календаре. И дым. Дым коромыслом. К1 Мы берем еду из любой руки. Мы не можем идти, потому что дерьмо после этой еды, как клей. К5 Голоден стыд. Сыт азарт. Динамит да фитиль вам в зад! Сырые спички рядятся в черный дым. Через час — бардак. Через два — бедлам. На рассвете храм разлетится в хлам. К2 Пососали лапу — поскрипим лаптями. К свету — по этапу. К счастью — под плетями. Веселей, вагоны! Пляс да перезвоны. Кто услышит стоны краденой иконы? К4 А приглядись: да за Лихом — Лик, за Лихом — Лик. Все святые пущены с молотка К3 Сегодня все идет наоборот. Вот-вот нам перекроют кислород. Для тех, кто вовремя купил билет, сейчас начнется рыбный год, один из миллиона рыбных лет. К3 Пущай он, гад, подавится Иудиными корками! Чужой жратвы не надобно. Пусть нет — зато своя! К1 А парни-то все рослые, плечистые. Мундиры чистые. Погоны спороты. Да по всему видать — пропала моя голова! К2 Хлебом с болью встретят златые дни. Завернут в три шкуры да все ребром. К1 Ох, потянуло, понесло, свело, смело меня на камни жесткие, да прямо в жернова! Тесно, братцы. Не могу терпеть! Да неужели не умеем мы по-доброму? К3 Только черный дым тлеет ватою. Только мы сидим виноватые. К4 Там, где без суда все наказаны, там, где все одним жиром мазаны, там, где все одним миром травлены. Да какой там мир — сплошь окраина, где густую грязь запасают впрок, набивают в рот. К3 Всем братьям — по кресту виноватому. Только, только подмоги не проси. Прими и донеси. К4 И наша правда проста, но ей не хватит креста из соломенной веры в «спаси-сохрани». Ведь святых на Руси — только знай, выноси! В этом высшая мера. Скоси-схорони. К2 Вой гобоев ГБ в саксофонах гестапо, и все тот же калибр тех же нот на листах. Эта линия жизни — цепь скорбных этапов на незримых и призрачных жутких фронтах. К1 Чего-то душно. Чего-то тошно. Чего-то скучно. И всем тревожно. Оно тревожно и страшно, братцы! Да невозможно приподыматься. К2 Россия, бедная Россия! Как часто мы с тобой вдвоём ломаем руки от бессилья и водку пьем... К1 Здесь и там, там и тут стыд и срам: все блюют. Что украли, что пропили, что продали, что разбили. К3 Мы строили замок, а выстроили сортир. Ошибка в проекте, но нам, как всегда, видней. Черные дыры... Смотри, от нас остались черные дыры... Нас больше нет. Есть только черные дыры. К3 Однозвучно звенит колокольчик Спасской башни Кремля. К5 Все ручьи зазвенят, как высокие куранты Сибири. Вся Нева будет петь. И по-прежнему впадать в Колыму.

Получается, ребята много лучше учителя понимали, в каком государстве живут.

Завтра будут судить Башлачёва. Его стихи. Через тридцать два года после смерти.

Что ж, пожалуйте на суд, Александр Николаевич. А мы — Катя, Кристина, Кирилл, Мансур и я — мы будем всего лишь вашими адвокатами.

Знаете, что хорошо? Вас уже никто и никогда не сможет лишить свободы. А нас — ваших стихов.

Время 5.45. Рассвет.

***

Суд назначен завтра. В 10.00. Ты пойдешь?

Конец.