Эпидемия драматургии

Самоизоляция, карантин, коронавирус. Театры закрыты. Но театр жив — и, чтобы все помнили это, мы — драматурги Евгения Алексеева, Ксения Никитина, Елена Нестерина, Инна Гридина, Юлия Пономаренко — при поддержке социальной сети «ВКонтакте» организовали театральный фестиваль «Корона-драма». Идея фестиваля была спонтанной, как и сама эпидемия, и для многих из нас очень своевременной. Для организаторов фестиваль стал лучшим событием этой весны. К нам активно подключились другие драматурги, режиссеры, актеры. Таким образом, «Корона-драма» позволила многим людям творческих профессий сделать свою изоляцию максимально продуктивной. Сначала мы предложили людям осмыслить и зафиксировать происходящее, оформить свои мысли в виде пьесы и прислать на адрес проекта.

Фото: РИА Новости

В конце марта был объявлен конкурс мини-пьес (до 15 страниц) с дедлайном уже 5 апреля. Принимались пьесы в любом жанре, написанные в марте или начале апреля 2020 года на тему коронавируса и всего, что с ним связано. Всего на конкурс было прислано порядка 80 пьес из Италии, Польши, Украины, Беларуси, России. Среди авторов как уже известные драматурги и писатели Дмитрий Данилов, Ася Волошина, Елена Нестерина, Евгений Лесин, так и начинающие авторы.

Организаторы проекта отказались от обычной практики и не стали делать лонг- и шорт-лист конкурса. Все пьесы можно прочитать на сайте, где они выложены по жанрам и темам, чтобы режиссерам, актерам и другим заинтересованным лицам было удобно найти интересующие их тексты.

Среди пьес довольно много комедий — бытовых и треш-комедий, с элементами хоррора и комедий абсурда.

Есть интересные документальные пьесы, социальные и семейные драмы, антиутопии, мелодрамы и тексты о подростках. Выделяются и эротические пьесы, что понятно — людям хочется тепла и близости.

Много философских текстов, написанных в форме монолога и диалога.

— Мне было важно прочитать размышления, зафиксированные не в формате поста в ФБ, а в виде законченного драматургического текста, — говорит отборщик феста, ридер и театровед Надежда Стоева. — Пусть короткого, даже лучше короткого. Пусть завирального и нелогичного, но написанного в этот момент.

Кажется, что ситуацию, как в драматургическом упражнении «сделай хуже», диктует время: только записывай. Нет необходимой временной дистанции для осмысления и анализа, и поэтому такой драматургический «сырец» способен зафиксировать наше состояние.

В основном тексты, которые я прочла, описывали веселое времяпрепровождение на самоизоляции или неминуемые психологические сложности. Но некоторые выбивались из общего круга тем, работая с коннотациями, которыми обрастает слово «коронавирус».

Запомнился текст, где только сухая констатация сообщений о ежедневных тратах, сведений о количестве сделанных шагов и времени, потраченного в Сети. Фиксация такой повседневности уже дает понять, как сильно изменилась наша реальность.

Мария Сизова театральный критик, ридер, отборщик

В пьесах «коронофестной» программы, как ни странно, помещалось очень много воздуха и свободы. Этот опыт напомнил практику первых класс-актов с детьми, которые пишут тексты о чем-то недосягаемом, фантасмагоричном и без пяти минут волшебном. В случае «Корона-драмы» — о свободе и свежем воздухе, свободе на свежем воздухе, о близких, далеких, любых людях, с которыми внезапно столкнула нас всех сейчас жизнь.

Мне не было тесно и душно в прокрустовом ложе сюжетов. Скорее по-соседски приятно столкнуться с драматургическим узнаванием себя в ряде сюжетных перипетий.

А «Корона-комедия» — проект про мир во время чумы. Мир большой и маленький, женский и мужской, одинокий и перенаселенный. Это семистраничные зарисовки про наше все, которое у каждого свое. В этом и радость, и личная грусть.

Видимо, перешагнув двухмесячный рубеж неопределенности, люди стали четче формулировать себя в буквах, а абсурд в жизни.

Выдохнули, чтобы еще глубже, наверное, начать дышать. Возможно, волна фантомных атак, рецессия, экономическая или психологическая депрессия накроют нас потом. А пока продолжаем сидеть дома и читать пьесы.

Мы предложили режиссерам на выбор около 25 пьес, которые наиболее, на наш взгляд, соответствуют формату онлайн-читок. На призыв фестиваля откликнулись режиссеры и актеры театров «Практика», РАМТ, БДТ, МДТ, Театра.doc, «Балтийский дом», театра «Цехъ»,

«Электротеатра» и других. Среди них Талгат Баталов, Наталья Пахомова, Денис Хуснияров, Галина Зальцман, Руслан Барабанов, Евгений Санников.

Режиссеры представили пьесы в формате видеочиток (этот новый жанр заметно актуализировался во время самоизоляции, своего рода симбиоз между театральной и кинопостановкой, веб-сериалом и радиотеатром).

Эти видео мы смонтировали по принципу каннских короткометражек.

Фестиваль «Корона-драма» уже провел несколько трансляций в группе театра «ЦехЪ» в соцсети «ВКонтакте» и на своем официальном сайте corona-drama.com, где выложены все пьесы и видеочитки фестиваля.

Количество онлайн-просмотров превысило сто тридцать тысяч.

С начала мая мы запустили вторую часть фестиваля, которую назвали «Корона-комеди». С 1 по 15 мая нам прислали порядка 60 коротких комедий на тему коронавируса. Лонг-лист «Корона-комеди» из 47 пьес выложен на сайте фестиваля. И режиссеры уже готовят видеочитки новых текстов.

Мы считаем, что короткие, динамичные, веселые тексты сейчас помогут зрителям посмотреть на происходящее под другим углом, принять это трудное время.

Следующие онлайн-показы фестиваля «Корона-драма» планируются в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте фестиваля в начале июня.

Евгения Алексеева, специально для «Новой газеты»