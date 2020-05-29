Болезнь попалась в сети

30 марта государственная корпорация «ВЭБ.РФ» и телемедицинский сервис «Доктор рядом» запустили совместный проект по предоставлению бесплатных дистанционных медицинских консультаций для жителей России. О том, что удалось сделать за два месяца, рассказывает Денис Швецов, гендиректор сервиса «Доктор рядом».

Денис Швецов генеральный директор телемедицинского сервиса «Доктор рядом»

— Каковы промежуточные результаты проекта? Россияне готовы обращаться за телемедицинскими консультациями? Коронакризис и самоизоляция стали триггером?

— В ситуации, когда амбулаторный прием зачастую стал недоступен, на помощь пришла телемедицина.

Беспрецедентная акция, инициированная государственной корпорацией «ВЭБ.РФ», длится уже два месяца. За это время мы провели более 60 тысяч консультаций, десятки тысяч людей получили необходимую помощь.

Спрос на телемедицинскую помощь в условиях пандемии и социальной изоляции превысил прогнозные показатели, поэтому проект было решено продлить, а количество консультирующих на платформе врачей увеличить до 500 человек. Если еще в феврале многие воспринимали онлайн-консультации как нечто экзотическое, сейчас телемедицина плотно входит в жизнь Россиян.

— С какими вопросами обращаются пациенты? Много обращений по коронавирусу?

— Вовсе нет. Да, в первые две недели апреля 70% всех обращений приходилось на дежурных врачей, терапевтов и педиатров, пользователей чаще беспокоили симптомы ОРВИ. Но уже во второй половине апреля ситуация полностью изменилась: сейчас 70% пациентов обращаются за помощью к врачам узких специальностей.

Фото: РИА Новости

В период коронакризиса никуда не исчезли заболевания, постоянно беспокоившие людей, поэтому наибольшей популярностью пользуются консультации гинеколога (16,7%), невролога (13,6%), гастроэнтеролога (12,2%), дерматолога (12,1%), лора (9%).

В связи с тем, что во многих регионах ограничен амбулаторный прием, люди были вынуждены отменить визит к врачу, бесплатные онлайн-консультации стали необходимым элементом.

По обращениям пациентов мы видим ключевые тренды, развитие ситуации. В определенный момент выросло количество обращений к неврологам, врачи много консультировали по паническим атакам; большое количество обращений, связанных с нарушением режима питания, поступало к гастроэнтерологам; пациентов волновали вопросы, касающиеся сезонной аллергии и поддержания иммунитета в непростой ситуации.

— Пенсионеры к вам обращаются?

— Конечно. Во-первых, даже если у вас нет доступа в интернет, вы можете позвонить по телефону, и наши операторы запишут вас к нужному врачу.

Во-вторых, самоизоляция — время, когда мы не можем быть с нашими близкими, а им, возможно, нужна помощь. Поэтому мы обращались к детям, призывая записать на необходимую консультацию родителей пожилого возраста, ведь это очень просто — врач сам свяжется с пациентом.

— Люди доверяют врачам, ведущим дистанционный прием?

— Самое главное — это, конечно, квалификация и опыт врача. В рамках телемедицинской консультации у доктора нет возможности осмотреть пациента, но он может задать правильные вопросы, собрать анамнез пациента и его семьи, понять ход течения заболевания.

В рамках программы «ВЭБ.РФ» и «Доктор рядом» онлайн-прием ведут высококвалифицированные специалисты. Общаясь с профессионалами, получая ответы на свои вопросы, чувствуя эмпатию врачей и заинтересованность в решении проблемы, пользователи начинают доверять докторам, ведущим онлайн-прием.

Мы получаем большое количество позитивных и благодарственных отзывов от пациентов, которым наши врачи действительно помогли. И этот положительный опыт обращения к услуге очень важен для развития телемедицины в нашей стране в целом.

— Откуда чаще звонят — из городов-миллионников или из глубинки?

— Все больше обращений поступает из регионов России. 28% звонков — по-прежнему из Москвы и Московской области. Однако на второе место по числу обращений вышла Ивановская область, потеснив даже Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также много заявок приходит из республик Татарстан и Башкортостан, Ярославской и Орловской областей, Краснодарского края.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Активно пользуются преимуществами бесплатной дистанционной медицины жители Сибири и Дальнего Востока, несмотря на разницу во времени с Москвой.

— А почему, как вы полагаете, количество обращений выросло именно в этих регионах?

— Во многом благодаря тому, что наш проект поддержали местные органы власти, рассказав жителям, что такая возможность существует и можно бесплатно проконсультироваться с врачом, даже находясь в самоизоляции.

— В мире также растет спрос на телемедицинскую помощь?

— На фоне распространения коронавируса посещаемость телемедицинских сервисов в мире в марте 2020-го выросла на 50%. ВОЗ назвала телемедицину одним из важнейших решений в борьбе с пандемией.

В связи с распространением эпидемии ожидается, что в США в 2020 году телемедицинский рынок будет демонстрировать рост более чем на 80% в годовом исчислении. В Китае во время пика заболеваемости количество посещений телемедицинского приложения Ping An Good Doctor достигло 1 млрд.

Во многих странах правительствами приняты экстренные решения по либерализации законодательных норм в области телемедицины и обязательном включении онлайн-консультации в страховые программы.

— А какова ситуация в области регулирования телемедицины в России?

— В России закон о телемедицине значительно жестче регулирует отрасль, чем законы в странах, где телемедицина активно развивается.

Правки к нему были вынесены в Государственную Думу в самом начале режима самоизоляции, но, к сожалению, так и не были рассмотрены.

Хотя расширение прав врача в рамках телемедицинской консультации, возможность ставить диагноз, назначать лечение сейчас были бы как никогда актуальны. Ведь нам еще долго нужно быть осторожными, заботиться о своем здоровье и здоровье близких, не подвергая себя лишнему риску похода в медицинское учреждение.

— Как вы полагаете, после окончания пандемии россияне продолжат пользоваться телемедицинскими услугами?

— Думаю, что да. Попробовав однажды, а проект «ВЭБ.РФ» и «Доктор рядом» уже помог десяткам тысяч человек, пользователи активно внедряют онлайн-общение с врачом в повседневную жизнь.

Другое дело, что телемедицина должна стать доступной для всех слоев населения, для этого необходимо, чтобы данная услуга была интегрирована в систему ОМС.

Мы считаем эту задачу приоритетной. «Доктор рядом» — первая компания, ставшая провайдером телемедицинских услуг в системе обязательного страхования Калужской области (региона РФ), и мы планируем расширять программу, подключая и другие регионы.

Марьяна Берязева, специально для «Новой»