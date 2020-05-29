Дорогая попечительница

15 января правительство РФ досрочно ушло в отставку. В новый состав не вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, пять вице-премьеров и 10 министров. Среди лишившихся должности оказалась и глава Минпроса Ольга Васильева. По предположению наблюдателей, чиновницу попросили на выход за неудачную попытку изменить образовательные стандарты (ФГОС), сокращение федерального перечня школьных учебников (ФПУ) и тесные связи с РПЦ. При этом Ольга Васильева любила повторять, что «образование — это служение, а не услуга». «Вы, наверное, знаете, что я историк. И думаю, что дальнейшая моя жизнь будет связана с историей», — сказала она журналистам после прощальной встречи с главой государства. Но вновь окунуться в историческую науку Васильевой так и не удалось. Вскоре стало известно о ее назначении председателем Попечительского совета Российской академии образования (РАО). Что известно о работе экс-министра просвещения на новом посту?

Справка

Российская академия образования (РАО) проводит фундаментальные и прикладные научные исследования «по важнейшим проблемам образования, педагогики, психологии и смежных с ними наук» и координирует их направления. РАО также участвует в подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации и взаимодействует с государственными органами по вопросам реализации образовательной политики. Среди прочего члены Академии проводят экспертизы учебников и программ развития образования. Именно статус «официального экспертного института» позволил РАО выступать против ФПУ и изменений во ФГОС.

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«Отношения складывались ровно. Конечно, возникали споры и дискуссии — только на кладбище все спокойно. Но испепеляющей войны не было», — так академик и заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал «Новой» отношения РАО и Министерства просвещения под руководством Ольги Васильевой. Взаимодействие академии и ведомства было «вполне партнерским и рабочим», соглашается Алексей Семенов, академик РАН и РАО и заведующий кафедрой МГУ.

Впрочем, их коллеги из академических кругов, опрошенные нами, но пожелавшие сохранить анонимность (все имена и должности известны редакции), высказываются более резко. По их мнению, сотрудничество РАО и Минпросвещения только внешне казалось гладким, а «за кулисами», особенно в последнее время, нередко возникали противоречия.

О публичных столкновениях академии и образовательного ведомства действительно известно немного.

Одним из самых громких стал скандал из-за формирования федерального перечня школьных учебников.

Ольга Васильева неоднократно жаловалась на «массу ошибок» в пособиях и отсутствие «единого, понятного, отвечающего стандартам содержания».

Чтобы оценить качество учебников, в 2018 году Минпрос «без объяснения причин» заказал дополнительную независимую экспертизу учебников, уже прошедших научную проверку. За повторное рецензирование взялась РАО, которая вынесла отрицательные заключения трети пособий из федерального перечня. Вице-президент РАН Алексей Хохлов позже пересказал «Огоньку» свою беседу с замминистра просвещения Татьяной Синюгиной:

«Спросил, сколько академиков РАО участвовало в этой экспертизе. Что РАН в этой экспертизе не участвовала, я и так знаю. Она сначала взяла паузу, попросила помощников принести справку. Через 10 минут поступил ответ: один академик и два члена-корреспондента. Поскольку данные открытые, мы потом искали этих членов РАО. Нашли только одного: это был член-корреспондент РАО Вадим Монахов из Санкт-Петербурга. Он действительно подписал 22 экспертных заключения, то есть 0,66 процента от общего числа почти 3300 подписей, по три на каждую рецензию».

По словам Хохлова, академики РАН и РАО просили Минпросвещения не исключать учебники, получившие отрицательные отзывы, а провести еще одну дополнительную экспертизу. Но чиновники к мнению научного сообщества не прислушались. Перечень школьных учебников сократился с 1370 наименований до 863.

Большую часть пособий из списка издавало «Просвещение», совладельцем которого в 2013–2017 годах был Аркадий Ротенберг, которого относят к ближнему кругу президента России. После назначения Васильевой министром в это издательство пришла работать полная тезка ее сестры — Ирина Юрьевна Васильева.

Фото: РИА Новости

Второй конфликт РАО и Ольги Васильевой был связан с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). Это система требований к образовательным программам и результатам ее освоения, которые должны соблюдать все образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию: от детских садов до университетов.

Первая попытка изменить ФГОС основного общего образования весной 2018 года спровоцировала резкую критику со стороны профессионального сообщества. Учителя и преподаватели заявляли, что новые стандарты «перечеркивают логику развития всей системы школьного образования за последние десятилетия, лишая школу вариативности в построении программ, попирая основы закона об образовании и те академические свободы, которые определены школам».

Спустя год Минпросвещения представило обновленный проект ФГОС. По мнению председателя Гильдии словесников Антона Скулачева, изменения носили «исключительно косметический характер», а сам документ мог стать поводом для возникновения монополии на рынке учебников. Как сообщала «Медуза», в прошлом году после покупки последнего крупного конкурента «Просвещения» доля компаний, близких Ротенбергу, на рынке школьных учебников дошла до 95%.

В ноябре с критикой ФГОС выступила и РАО (более 500 замечаний). Одна из претензий экспертов — стандарты «больше ориентированы на контроль учащихся, чем на создание благоприятной ситуации интеллектуального развития и развития личности учеников».

В Минпросе с такой оценкой не согласились, отметив, что заключение РАО было единственным отрицательным из всех полученных ведомством. А первый замминистра просвещения Павел Зенькович добавил, что рассчитывает на продолжение партнерских отношений с РАО, которые складывались у министерства, когда во главе академии была Людмила Вербицкая. Например, она выступала за разработку концепции единого школьного учебника по русскому языку. Эту идею поддерживала Васильева. Юрий Зинченко, сменивший Вербицкую в октябре 2018 года, напротив, сомневался в необходимости такого учебного пособия.

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«РАО не согласилась с формированием федерального перечня учебников под известные интересы. Зинченко не принял архаичную версию ФГОС, которую предлагала Васильева, — резюмирует собеседник «Новой», знакомый с историей конфликта. — Поэтому вопрос, что делать с непокорной академией, на повестке дня уже был. И [после отставки Васильевой с поста министра] сошлись два мотива: трудоустроить человека и поставить на место зарвавшегося президента РАО и саму академию».

18 марта, спустя два месяца после смены правительства, стало официально известно о новой должности Ольги Васильевой. Владимир Путин назначил экс-министра председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет. Он также постановил, что председатель попечительского совета РАО назначается и освобождается от должности президентом России, а состав совета утверждается правительством.

Определение полномочий совета оставили за академией. Согласно уставу РАО, попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность академии, а его решения «носят рекомендательный характер».

Но в апреле под предлогом исполнения указа президента аппарат правительства предложил изменить устав,

значительно расширив полномочия совета, что фактически делает его председателя вторым лицом после президента РАО.

Документ предполагает, что с попечительским советом будут согласовывать отчеты о научной, научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности, а также рекомендации о размере средств на научные исследования в образовательной сфере и предложения об их приоритетных направлениях. Согласовывать предлагается и выборы академиков, членов-корреспондентов, иностранных членов, вице-президентов и самого президента РАО. Сейчас они избираются общим собранием академии, высшим органом управления.

Академик РАО психолог Александр Асмолов, комментируя предложенные изменения в устав, иронизировал: «Предлагаю дополнить предлагаемые поправки в устав следующими пунктами: возложить руководство РАО на председателя попечительского совета; вменить в обязанности председателя попечительского совета мониторинг финансовой деятельности РАО и осуществление независимой экспертизы учебников и учебных пособий; распустить президиум РАО в связи с передачей его полномочий председателю попечительского совета».

В распоряжении редакции оказался юридический анализ документа, который показал, что

текст поправок составлен с многочисленными нарушениями российского законодательства, включая ФЗ «Об образовании» и «О науке и государственной научно-технической политике».

Кроме того, изменения предлагается внести постановлением правительства, а не решением общего собрания РАО, как это предполагает устав.

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«Здесь не может быть приказов, которые определяют, как жить академии. Она должна быть автономной, какой и была задумана. Устав РАО должно принимать общее собрание. Никакая административная машина не должна мешать работать», — настаивает академик Евгений Ямбург.

Конечная цель изменения устава, как предполагают члены академии, — сделать Васильеву президентом РАО.

Сейчас на эту должность может претендовать только академик. Экс-министр этим статусом не обладает. Однако в проекте нового устава говорится: если правительство отказывается утвердить в должности президента РАО, избранного общим собранием, то оно само назначает исполняющего обязанности. Иными словами, эту должность в случае принятия поправок может занять любой человек, не обладающий званием действительного члена академии, но имеющий научные труды.

«Не так уж страшно — вначале провести свободное волеизъявление членов академии, а потом утвердить (или не утвердить) решением правительства. Гораздо хуже, если неопределенность даст возможность пролезть в и.о. президента человеку, к науке имеющему отдаленное отношение, одиозной фигуре или того хуже», — подчеркивал академик РАО Анатолий Цирульников.

«Важна не личность Ольги Васильевой и ее научный авторитет, — возражает в разговоре с «Новой» Алексей Семенов. — А тот факт, что делается очередная попытка поставить академическое сообщество под контроль государственных структур, людей, назначаемых государством, пусть и на самом высоком уровне. Это крайне опасное явление. Благодаря независимости академий от власти они могут иметь свое видение на то, чем и как заниматься, какие результаты и ученые ценные, а какие нет. Когда власти требовали исключить Сахарова из академии наук, академия его не исключала. Это мы собираемся сейчас потерять из-за довольно мелкого повода — трудоустройства бывшего министра».

Изменения в устав, как утверждают собеседники «Новой», до сих пор находятся на стадии обсуждения. Трудовой договор с Ольгой Васильевой также не подписан, хотя его проект уже разработан. Об этом стало известно из письма (имеется в распоряжении редакции) за подписью замдиректора Департамента кадров правительства России Дмитрия Баснака в адрес президента РАО Юрия Зинченко.

В аппарате правительства предложили

назначить председателю попечительского совета заработную плату в размере 520 тысяч рублей в месяц (6,24 млн рублей в год).

В письме не уточняется, из какого бюджета планируется выделить эти деньги. Выплата должностного оклада Ольге Васильевой «не предполагает достижения показателей эффективности», отмечается в документе.

«Когда руководитель такого органа начинает получать зарплату от государства, то есть становится чиновником-бюджетником, то вся суть общественно-гражданского управления теряется, — утверждает источник «Новой», близкий к академии. — На эту должность могли претендовать гражданские активисты, чтобы продвигать общественные потребности, направлять педагогическое сообщество и оказывать поддержку научным исследованиям. В итоге ею воспользовались карьеристы, озадаченные личным трудоустройством и выстраиванием синекуры».

«Новой газете» не удалось связаться с президентом РАО Юрием Зинченко. Редакция направила запрос в Минобрнауки, но ответа на момент публикации получено не было. Я также спросила у Ольги Васильевой, найдется ли у нее время для небольшого комментария. Экс-министр ответила: «Думаю, что нет».