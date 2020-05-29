Газа слишком много

В середине мая закончился долгосрочный контракт на транзит российского газа через Польшу. Это подстегнуло цены на газ, которые достигли в мае своего исторического минимума. Впрочем, до стабилизации рынка пока далеко: простой экономики, вызванный карантином, теплая зима и заполненность европейских газохранилищ заставляют «Газпром» терять деньги.

17 мая истек 25-летний контракт на поставку российского газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал–Европа». С прошлых выходных объем газа по трубопроводу начал резко снижаться, достигнув нуля к утру вторника. С полудня во вторник поставки газа возобновились в небольших объемах. Новый долгосрочный контракт заключен не будет: Польша не раз говорила, что не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами с Россией. Отныне объем поставок будет определяться на основании аукционов. В частности, на июнь объемы трубопровода уже зарезервированы на 93%, на третий квартал года — на 80%.

Для «Газпрома» трубопровод «Ямал–Европа», который проходит через Беларусь, Польшу и Германию, важен, в первую очередь, как транзитный путь для российского газа в Европу. Доля российского газа в импорте самой Польши постепенно снижается: если в 2018 году она составляла 69%, то в 2019 году уменьшилась до 60%. Это результат политики диверсификации польской государственной энергетической компании PGNiG: в 2015 году заработал СПГ-терминал в Свиноуйсьце, куда приходят танкеры с сжиженным природным газом из Катара и США, с которыми у Польши действуют долгосрочные контакты. К 2022 году должен быть достроен газопровод Baltic Pipe, который свяжет Польшу с Данией и позволит принимать скандинавский газ. В этом же году истечет долгосрочный Ямальский контракт об импорте Польшей российского газа. И в руководстве страны, и в руководстве компании PGNiG не раз повторяли, что не намерены его продлевать — напротив,

задача свести долю российского газа в импорте к нулю.

При этом транзитный коридор «Ямал–Европа» выгоден и России, и Польше. До сих пор Польша зарабатывала на российском транзите фиксированную сумму в 5,4 млн долларов в год. После истечения контракта «Газпром» будет платить в зависимости от объема использованных мощностей: так, компания-оператор трубопровода на польском участке Gaz-System установила тариф в 8,8 доллара за тысячу кубометров на третий квартал — это в несколько раз ниже, чем стоимость транзита через Украину.

Помимо этого, в отсутствии контракта «Газпром» не связан обязательствами по объемам транзита — это позволяет загружать газопровод по мере необходимости. «Переход Польши к бронированию мощностей через аукционы, а также заключение пятилетнего контракта с Украиной на условиях «качай или плати» делает маршрут через Беларусь и Польшу для «Газпрома» балансирующим, то есть потенциально наиболее волатильным по объемам», — предсказывает аналитик агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Возможность менять объемы в зависимости от спроса сейчас особенно ценна. По данным Международного энергетического агентства, потребление электроэнергии в мире снизится на 6% в этом году, в частности, на 11% в Евросоюзе. Таковы последствия эпидемии и резкого снижения экономической активности: по данным агентства,

в тех странах, которые пошли по пути жесткого карантина, потребление энергии упало на 20% и больше.

В условиях неопределенности альтернативные источники энергии начинают вытеснять традиционные — нефть, газ и уголь. «Это влияет на спрос на электроэнергию, полученную из угля и газа, которые сейчас зажаты между низким спросом на электроэнергию в целом и растущим влиянием альтернативных источников», — отмечают в агентстве.

Впервые после 10 лет непрерывного роста спрос на газ упал, причем сразу на 5% — это самое масштабное падение, начиная со второй половины двадцатого века. И это плохая новость для экспортеров газа, в частности, «Газпрома».

Кроме кризиса, на падение спроса в Европе повлияла относительно мягкая зима в этом году. Помимо этого, прошлым летом, готовясь к возможному провалу переговоров о транзите российского газа через Украину и ожидая перебоев в поставках, европейские страны заранее забили собственные газохранилища практически под завязку. Перебоев в поставках не случилось, холодов тоже, а производства частично остановились из-за кризиса — в результате к весне в европейских хранилищах осталось порядка 52 миллиардов кубометров газа или около 60% возможного объема, значительно больше, чем остается обычно к концу отопительного сезона. Брокерская компания Emstream прогнозирует, что к концу июня-началу июля европейские страны, пользуясь низкой целой на газ, снова полностью заполнят свои хранилища.

Газопровод «Ямал–Европа». Фото: EPA-EFE

Цена на газ, тем временем, начали падать в середине мая вслед за ценой на нефть: 22 мая цена на голландском хабе TTF опустилась до исторического минимума в 26,5 долларов за тысячу кубометров. Некоторые трейдеры даже предсказывали, что цена может в какой-то момент стать отрицательно. «Интерфакс» тогда подсчитал, что для «Газпрома» рентабельная цена продажи газа в Европу начинается со 100 долларов за тысячу кубометров. После новостей о прекращении поставок по газопроводу «Ямал-Европа» цена на газ снова стала расти и достигла 45,8 долларов за тысячу кубометров на хабе TTF, все еще оставаясь убыточной для «Газпрома».

При этом с некоторыми покупателями у «Газпрома» действуют контракты, в которых зафиксирована цена. В остальных случаях «Газпрому», как и остальным поставщикам газа, остается надеяться на относительно быстрое восстановление экономики и более холодную зиму в следующем году.