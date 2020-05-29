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№ 55 от 29 мая 2020

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Репортажи

На акции в поддержку Ильи Азара задержали восемь журналистов

Общество23

Светлана ВидановаНовая газета

23
 

В четверг у здания ГУ МВД на Петровке задержали восемь журналистов. Они вышли в одиночные пикеты в поддержку спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночную акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции».

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Сначала задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, он встал в пикет первым.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр встала в пикет второй и ее тоже сопроводили в автозак.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Также задержали журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева.

Фото: Анастасия Лотарева

Полиция задержала главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву. Ее оставляют на ночь в Тверском ОВД и собираются составить протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий), сообщает «Медиазона».

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Также во время одиночных пикетов задержали фотографа Викторию Ивлеву,

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

писательницу Алису Ганиеву, журналиста «Дождя» Михаила Фишмана и журналиста RT Илью Васюнина.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Сотрудник полиции заявил, что любые публичные мероприятия сегодня незаконны, поскольку нарушают режим самоизоляции в Москве.

Одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара также прошли в Петербурге. Там задержали девять человек.

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Теги:
«Омбудсмен полиции» , пикеты, задержания

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