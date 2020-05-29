На акции в поддержку Ильи Азара задержали восемь журналистов

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Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию
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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Светлана ВидановаНовая газета
В четверг у здания ГУ МВД на Петровке задержали восемь журналистов. Они вышли в одиночные пикеты в поддержку спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, арестованного на 15 суток за одиночную акцию в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции».
Сначала задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, он встал в пикет первым.
Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр встала в пикет второй и ее тоже сопроводили в автозак.
Также задержали журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева.
Полиция задержала главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву. Ее оставляют на ночь в Тверском ОВД и собираются составить протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий), сообщает «Медиазона».
Также во время одиночных пикетов задержали фотографа Викторию Ивлеву,
писательницу Алису Ганиеву, журналиста «Дождя» Михаила Фишмана и журналиста RT Илью Васюнина.
Сотрудник полиции заявил, что любые публичные мероприятия сегодня незаконны, поскольку нарушают режим самоизоляции в Москве.
Одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара также прошли в Петербурге. Там задержали девять человек.
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