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№ 55 от 29 мая 2020Читать номер
Калашников обошелся без оружия
По предложению «Новой газеты» старший сержант полиции, стоявший один против пяти бандитов, награжден медалью
«Новая газета»редакция
Возможно, вы видели запись, на которой один московский полицейский стоит в лифте против пяти бандитов после перестрелки возле жилого дома на Каширском шоссе. Если не видели — посмотрите.
Так вот, главный редактор «Новой газеты», член Общественного совета МВД Дмитрий Муратов официально обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с ходатайством о награждении отважного полицейского.
И ответ пришел. Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четырех сотрудников патрульно-постовой службы Южного административного округа столицы.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников патрульно-постовой службы Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы старшего сержанта полиции Михаила Калашникова, сержанта полиции Романа Гагина, старшего лейтенанта полиции Алексея Сычевского и сержанта полиции Александра Чечеткина за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебных обязанностей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вечером, 24 мая, в дежурную часть Отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное города Москвы поступило сообщение о стрельбе возле дома 65б по Каширскому шоссе. На место происшествия были направлены два наряда патрульно-постовой службы полиции.
Прибыв в течение нескольких минут к жилому комплексу, Михаил Калашников и Роман Гагин вместе с коллегами Алексеем Сычевским и Александром Чечеткиным выяснили, что стрелявшие находятся в паркинге внутри здания. Полицейские быстро сориентировались, рассредоточились на местности и приняли меры к задержанию правонарушителей.
Осматривая территорию парковки, заполненную автомашинами, Михаил Калашников заметил неизвестного, который вбежал в лифтовый холл и закрыл за собой дверь. Полицейский бросился за ним и увидел, что в лифте находятся пятеро человек в медицинских масках. Сотрудник патрульно-постовой службы воспрепятствовал закрытию дверей кабины лифта и принял решение не применять табельное оружие, так как в замкнутом пространстве могли пострадать посторонние граждане. Один из мужчин оттолкнул его и попытался скрыться. Михаил Калашников с подоспевшим Романом Гагиным догнали и обезвредили убегавшего.
В дальнейшем еще двое подозреваемых были задержаны полицейскими на месте событий, а остальные — сотрудниками Госавтоинспекции на Большой Сухаревской площади в ходе отработки ориентировки.
Следует отметить, что Михаил Калашников — опытный и грамотный сотрудник патрульно-постовой службы, профессиональный стаж которого 28 лет. Его напарник Роман Гагин четыре года назад был назначен на должность полицейского-водителя, и он берет пример со своего старшего коллеги. Так, на вопрос: «Не страшно было?» — уверенно ответил:
«Не страшно. Я знал, что это злоумышленники и их надо задержать. Такая наша работа».
«За отвагу и самоотверженность старший сержант полиции Михаил Калашников и сержант полиции Роман Гагин награждены медалями МВД России «За доблесть в службе». Старший лейтенант полиции Алексей Сычевский и сержант полиции Александр Чечеткин — Почетными грамотами Министерства внутренних дел Российской Федерации», — подчеркнула Ирина Волк.