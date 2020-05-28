от редакции
Свободу журналисту Илье Азару и другим задержанным на одиночных пикетах! Подпишите петицию
Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
К 60-летию Александра Башлачева
Отрывок из повести Натальи Нечаевой «Песни белых ворон». Часть вторая
«Новая газета»редакция
часть первая
Его колокольчики звенят для нас? Или звонят по нам? 27 мая Александру Башлачеву исполнилось бы 60 лет. Отрывок из повести «Песни белых ворон» с предисловием А. К. Троицкого
Туалет оказался за одной из запертых дверей. Качок разомкнул наручники, и — счастье — свободные руки: можно почесаться, потереть глаза, расстегнуть штаны. Большое счастье — унитаз. Аж голова закружилась от облегчения. И огромное счастье — кран с водой. Первый раз за сутки смог напиться. Вода холодная, со сложным привкусом хлорки и железа: такой вкусной воды Кириллу не попадалось ни разу.
В кабинете, куда втолкнул качок, сидел молодой парень в кожаной косухе, коротко стриженый и веселый. Под косухой — красная футболка с Че Геварой, черные тертые джинсы, красные прикольные кроссовки — свойский кадр.
— Косачёв? Садись, поболтаем. — Вытащил из нагрудного кармана плеер, смотал из-под куртки наушники. — Что, досталось? Лес рубят, понимаешь, щепки до фига куда летят. Я — Саня. Давай по-быстрому, чтоб не рассусоливать. Отстрелялся и вперед. Сечёшь?
— А то, — кивнул Кирилл, — чуть кони не двинул в вашем коридоре.
— Поехали с места в карьер. Что вы там делали в вашем военно-революционном союзе?
— Где? — не понял Кирилл.
— Ну как там, ВРС.
— А, — Кирилл засмеялся, — ВРС — это Вечное Русское Слово, литературный кружок. — И в подробностях рассказал, даже гимн прочел. Саня прямо заслушался.
— Хоть вступай, так у вас интересно. Начали, понятно, с Пушкина нашего Александра Сергеевича?
— Ессесенно, — поддержал тон Кирилл. — И дошли до Башлачёва нашего Александра Николаевича.
— Башлачёва? — Саня аж подпрыгнул. — Да ты что? Смотри! — выдернул из плеера наушники, включил громкость.
Есть целое небо, но нечем дышать.
Здесь тесно, но я не пытаюсь бежать.
Я прочно запутался в сетке ошибочных строк.
Моя голова — перекресток железных дорог...
— Поезд номер 193! — радостным воплем перекрыл песню Кирилл. — Тоже любишь?
— Не то слово.
— Так нас же за него и взяли.
— В смысле?
— Пели на набережной, налетели черны вороны и в воронок.
— Во лошары… — растерянно покачал головой Саня. — Совсем оборзели. За СашБаша винтят. Слушай, а в интернете вы чего изображали? Гимн режиму, долой Путина. Что за «Могучая пяткка»? Да еще через два К.
— Сань, ну полная чухня. Про Путина близко не было. Вот он нам сдался. У нас в группе даже комменты закрыты, прикинь.
— А на митинги вы тоже всей толпой ходили?
— Вообще ни разу. Мы Яне пообещали. Катька один раз с отцом сквер от вырубки защищали.
— А Навального как, одобряешь?
— Зачетный чувак. Фильмы крутые. Но перспектив нет.
— Почему?
— На выборы не пустят, а для революции кишка тонка. Армия же на стороне Путина.
— А ты бы революцию хотел?
— Я? — Кирилл задумался. — Нет. Я хочу, чтоб все по справедливости.
Смотри, мы с Кареном по баллам один в один. Но его отец в Оксфорд отправит, а я тут тыкаться буду. Не факт, что на бюджет попаду, места на три года вперед распределены. Толку в моей медали? Платный не светит. Катьке тоже, Кристя… родаки в универе, могут пристроить. Мы все четверо на медали идем. Директриса говорит — золотой квартет.
— Ну, блин, объясни мне, — Саня страдальчески вскинул брови, - как вы, такие умные, так лоханулись? Чем вас этот химик купил? Чего вы за ним как крысы под дудочку ментам в лапы?
— Не врубаюсь, — Кирилл уставился на собеседника. — Янин Мансур? Он никогда с нами не ходит. Его, знаешь, в Беркли пригласили. Универ такой в штатах. До фига нобелевских лауреатов, больше всех в мире.
— А чего тебя в штаты не зовут? Карен в Оксфорд, ты в Гарвард. Мансур с америкосами знакомил? Он же с ними вась-вась. Не доверяю таким. У нас с Америкой терки, санкции-шманции, а этого только пальцем поманили. Кавказцы все такие. В отечественную сёлами на сторону немцев переходили. В крови предательство. С гнильцой джигит.
— Нет, он ради науки. Скажи, гнилой человек может любить СашБаша? Он все его песни, стихи, даже интервью наизусть знает. Память уникальная.
— Не просекаю, — Саня не слушал, думая о своем, - променять золотой квартет на пятку. Он пятку придумал?
— Близко нет. Идея Кости, название Кристя сочинила. А пикировка цитатами всем вместе в голову пришла. В пикировке главное — скорость, за это бились.
— Слушай, а тебя что больше всего у СашБаша торкает? – Сане, видно, надоело говорить о каком-то Мансуре, хотелось о приятном.
— Баллады люблю. Ванюшу, Мельницу, Егоркину былину. А ты?
— Я от юморных тащусь. Слет-симпозиум вообще атас. Подвиг разведчика. Во, как раз она, — прибавил звук плеера:
Буденовку напялю на затылок.
Да я ль не патриот, хотя и пью?
В Фонд мира сдам мешок пустых бутылок
И из матраца парашют скрою.
Слушали, одинаково улыбаясь. Кирилл подпевал, Саня подлялякивал.
По выходным так хочется в разведку...
Айда, ребята? Кто из вас со мной?
— Класс, да?
Допели вместе с плеером. Но тут же без паузы как-то особенно громко и наступательно прорвалось совсем иное:
Голоден стыд. Сыт азарт.
Динамит да фитиль вам в зад!
Сырые спички рядятся в черный дым.
Через час — бардак. Через два — бедлам.
На рассвете храм разлетится в хлам.
Голос СашБаша выталкивал слова быстро, будто старался успеть.
— Хватит, — появившийся сзади мужик в черной футболке подошел к столу и выключил плеер. — Это пели, когда замели?
— Не помню, - пожал плечами Кирилл, — какая разница?
— Реально не догоняешь? – черный звучал мрачно. — Это ж мини-программа террориста. Начинаем с бардака, то есть, выходим на улицу с протестными лозунгами, устраиваем бедлам, а в это время под шумок специалисты-химики динамит под храм подкладывают. И вот она радость— храм в хлам. И дым коромыслом.
— Шутите? — неуверенно спросил Кирилл, пытаясь прочитать ответ в глазах Сани, но тот склонился к ноге, перевязывая шнурок.
— Мы берем еду из любой руки, — это в песне главное. Кто больше даст. Лучше в долларах.
— Наоборот, — горячился Кирилл, — послушайте: Мы не можем идти, потому что дерьмо после этой еды, как клей.
Черный сдвинул со стула Саню, уселся напротив. Руки, в которых он держал бумаги, были просто огромными, и пальцы — широкие, будто расплющенные, почти без ногтей, на обоих средних пальцах золотые печатки. Жуткие руки. Вдруг показалось: тянутся к горлу, даже дышать стало больно.
— Как песня называется?
— Дым коромыслом.
— В башках вместо мозгов дым коромыслом, потому что западным говном перекормлены. — Взял один из листков, с которым пришел, —
…не гуляй без ножа! Да дальше носа не ходи без ружья!
…мы все между волком и вошью.
…гадами ползут времена, где всяк себе голова. С пеньем на плетень — горлом — красного петуха.
…пососали лапу — поскрипим лаптями. К свету — по этапу. К счастью — под плетями
… сегодня все идет наоборот. Вот-вот нам перекроют кислород.
… Сегодня тает лед зеркальных глаз. Я применил слезоточивый газ
…там, где без суда все наказаны, там, где все одним жиром мазаны, там, где все одним миром травлены.
…вой гобоев ГБ в саксофонах гестапо.
…но что-то белый свет в крови.
…здесь и там, там и тут стыд и срам: все блюют. Что украли, что пропили, что продали, что разбили.
… Я медленно считал свои патроны, последнее сокровище свое
…мы строили замок, а выстроили сортир. Мерзость, — скомкал листок.
— Что это, я тебя спрашиваю?
— Цитаты из стихов Башлачёва.
— Это не просто цитаты, это настольная книга экстремиста, размещенная в сети интернет для публичного доступа вашей как её, могучей пяткой. «Гимн режиму». Ох, какие мы храбрые. Какие отважные. Вступайте в наши ряды. Вместе пойдем на баррикады. Быстро говори, что вам Хатуев обещал? Деньги? Учебу на западе? Что? Как часто у вас были тренировочные занятия? Какие взрывчатки изучали? Где планировали теракты? Метро? Кинотеатры? Как вербовали сторонников?
Смена настроя беседы была столь неожиданной и резкой, что большинства вопросов Кирилл просто не услышал, а черный продолжал с каким-то злобным безапелляционным напором: Хатуев приобщал вас к исламу? Предлагал стать мусульманами? Сколько стоило участие в протестной акции? Сколько парней привели в организацию Кольцова и Крылова? Рассказывал ли Хатуев о своих связях с Навальным? С боевиками исламского государства?
Навалился тоскливый страх, придавил к плечам голову, стянул плечи. Кружилась голова, наверно от голода — сутки ни крошки во рту. Глаза резали красные молнии — от жажды. Снова до судорог захотелось в туалет. И с каждым новым непонятным вопросом страшного черного мужчины позыв становился сильней.
— Скажи мне, что ты, Кирилл Косачёв, хочешь от этой жизни? — прозвучали, наконец, понятные слова.
— Есть, пить и писать, — неожиданно для себя произнес Кирилл.
Черный человек с удовлетворением наблюдал, как на глазах мальчишки выступили слезы и, набирая силу и скорость, покатились вниз.
— Ладно, Косачёв, пока отдыхай.
— Ну чего ты ерепенишься? — товарищеским шепотом внушал по пути Саня. — Чего он от тебя хочет? Признайся, да и все. Тут же отпустят.
— В чем, Сань?
— Какая разница? Чего требует, то и подпиши. Помнишь у СашБаша:
Ни копья, ни рубля,
не надеюсь, не люблю, не спешу.
Под рукою — снега. Протокольные листы февраля.
Эх, бессонная ночь... Наливай чернила. Все подпишу!
— Но он же хочет, чтоб я Мансура оговорил и ребят.
— Знаешь, какая у этого, ну который сейчас тебя допрашивал, кликуха? Кровавыч. Руки его видел? Я бы на твоем месте не рисковал, если уродом остаться не хочешь. Чего ты за этого Мансура держишься? Он тебе кто? Брат? Я, конечно, права разглашать не имею, но тебе скажу: у него при обыске нашли оружие и несколько взрывных устройств.
Собирался метро взорвать. А свалить хотел на вас. Но он мне пофиг. У дагов, знаешь, какая круговуха, выкупят. Сдай ты его на хрен. Своя жопа дороже. Девки ваши, кстати, все подписали, дома уже отдыхают.
— А Карен?
— Кто такой? Тоже даг? Армяшка? Что и требовалось доказать. Нет его у нас. Черножопые за своих хорошо башляют. А ты надолго можешь присесть. Свалят все на тебя, и трындец. Как друг советую, вызовет Кровавыч, скажи: все подпишу. На суде, если что, отмажешься: признался под пытками.
— На суде? — Кирилл оторопел. — Как я скажу «под пытками», когда меня никто не пытал?
— Пока. Кровавыч без этого не может. Зверь. Его даже наши боятся. Я поэтому и говорю: подписывай. Даже в смысл не вникай. Добра тебе хочу, чувачок. Все, пришли. Удачи.
Саня ушел, оставив Кирилла в самом конце коридора у второй запертой решетки, пристегнув его к ней наручником за левую руку.
Этот коридор был куда больше первого. И в нем стоял отвратительный запах мокрого железа, мочи и пота. Куча дверей. Множество ужасных звуков – лязг металла, грохот, громкие крики. Все это вместе — запахи и звуки – создавало тягостную жутковатую атмосферу, которая внушала единственное чувство — страх.
Время от времени открывалась какая-нибудь дверь и оттуда кого-то выводили. Все время мужчин странного растерзанного вида, которым, было видно, любой шаг дается с трудом. Пытают? Думать об этом было страшно, ждать неизвестно чего — еще страшнее.
Пытаясь отвлечь себя, Кирилл снова и снова прогонял в уме вчерашний вечер: набережная, гитара, песни. Как сто раз до того. Костя пошел за водой, хотя уже собирались по домам. Карен затянул «Лихо»:
Если б не терпели — по сей день бы пели.
А сидели тихо — разбудили Лихо.
Вьюга продувает белые палаты.
Головой кивает хвост из-под заплаты.
Корчились от боли без огня и хлеба.
Вытоптали поле, засевая небо.
Хоровод приказов. Петли на осинах.
А поверх алмазов — зыбкая трясина.
Позабыв откуда, скачем кто куда.
Ставили на чудо — выпала беда. — Тут как раз на них и налетели. Он с краю сидел, его за шкирку и — по земле волоком.
Опомнился, когда в автозак закинули. Девчонки в слезах, трясутся, Карен весь в крови. За что? Не за песни же. А выходит — за песни. Или за Мансура? Метро собрался взорвать. Лажа. А вдруг нет? Вдруг правда, что Мансур…
В очередной раз загремел замок дальней решетки и в сопровождении двух парней в коридор ввели… Мансура. Он шел, высоко подняв голову, как всегда ходил по улице, и улыбался.
— Мансур! — вскочил Кирилл. Наручник впился в запястье, выворачивая плечо. И буквально через пару минут коридор вспорол дикий нечеловеческий крик: а-а-а! Не надо! А-а-а!
Пара минут оглушающей тишины и новый крик, еще громче и ужаснее. Теперь эти крики почти не прекращались, они летали по коридору, множились, отскакивая от стен, разрывали голову. Кирилл прижал левое ухо к ноющему скованному плечу, правое закрыл свободной рукой — не помогло. Крики больно метались внутри головы, залетая в неё через нос и глаза, пробивали лоб, темечко, затылок.