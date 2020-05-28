Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

от редакции

Свободу журналисту Илье Азару!

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 54 от 27 мая 2020

Читать номер
Комментарии

Как беречь пенсионеров в пандемию, не лишая их свободы?

Прямой эфир с арт-терапевтом Сашей Галицким

Общество149

149
 


Пожилые люди нередко становятся обузой. Дети не понимают, как с ними договариваться и как их понимать. Имеем ли мы право указывать пожилым, как жить? Как беречь их в пандемию, не лишая свободы?

Арт-терапевт и писатель Саша Галицкий поговорит с обозревателем «Новой» Натальей Черновой о том, может ли старость не быть в тягость как для самого человека, так и для его семьи. Если вы испытываете раздражение, когда общаетесь с пожилыми людьми или не знаете, как найти с ними контакт, присоединяйтесь к прямому эфиру и задавайте вопросы в чате youtube-канала.

Теги:
самоизоляция, пандемия, стрим

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera