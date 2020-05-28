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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
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Как беречь пенсионеров в пандемию, не лишая их свободы?
Прямой эфир с арт-терапевтом Сашей Галицким
Общество149
Наталья ЧерноваВлад ДокшинСерафима Свердлова«Новая газета»
149
Пожилые люди нередко становятся обузой. Дети не понимают, как с ними договариваться и как их понимать. Имеем ли мы право указывать пожилым, как жить? Как беречь их в пандемию, не лишая свободы?
Арт-терапевт и писатель Саша Галицкий поговорит с обозревателем «Новой» Натальей Черновой о том, может ли старость не быть в тягость как для самого человека, так и для его семьи. Если вы испытываете раздражение, когда общаетесь с пожилыми людьми или не знаете, как найти с ними контакт, присоединяйтесь к прямому эфиру и задавайте вопросы в чате youtube-канала.
Теги:самоизоляция, пандемия, стрим
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