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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
«Здоровья вам и безопасности»
Ответ на письмо родственников бывших боевиков, опубликованное чеченскими госСМИ
Чеченские дети, Грозный, 2001 г. Фото: Reuters
Екатерина Сокирянскаяобозреватель «Новой»
На днях чеченские государственные информационные ресурсы распространили письмо от имени 1600 человек «близких родственников бывших боевиков и членов НВФ», адресованное «Новой». В письме журналисты нашей газеты обвиняются в искажении информации. Возмущение вызвала публикация «Наш папа в плену» многолетнего исследователя Северного Кавказа Екатерины Сокирянской. Написано письмо настолько эмоционально, даже страстно, а подписано таким большим количеством анонимов, что мы решили ответить.
обращение к родственникам бывших боевиков и членов нвф
«Уважаемые близкие родственники бывших боевиков и членов НВФ из Чеченской Республики!
К сожалению, я не могу обратиться к вам по именам, так как под вашим открытым письмом нет ни одной реальной подписи, только цифры.
Мне очень печально, что моя статья вынудила всех вас, ровно 1600 человек, подвергая опасности свою жизнь и здоровье, а также нарушая требования карантина, найти друг друга, самоорганизоваться и адресовать «Новой газете» это гневное письмо.
Я понимаю ваше негодование: я ведь тоже наслышана о том, что Чечня — самый спокойный и безопасный уголок земли. Здесь не нарушают права человека, не задерживают и не пытают людей, не сжигают дома родственников боевиков, не применяют принцип коллективной ответственности, правозащитники у вас в почете, а герои телевизионных репортажей, извиняющиеся за критику власти, делают это добровольно и исключительно по зову души.
И все же в этой статье не придумано ни одного слова.
Исследование, часть которого отражена в этой публикации, основано на глубинных интервью 40 женщин-вдов и жен бывших боевиков, проживающих в Чечне, Ингушетии и Дагестане, а также многолетнем мониторинге ситуации в регионе. Мы писали как о проблемах, так и о достижениях (возвращению вдов и детей из Сирии и Ирака посвящена отдельная публикация).
Достоверность рассказов женщин проверена в ходе опросов правозащитников, адвокатов и экспертов. И мне что-то подсказывает, что вы знаете: они рассказали правду.
Еще на прошлой неделе мне поступили сообщения из Чечни о том, что в дома родственников боевиков приходят участковые, сочувственно спрашивают, не притесняют ли их, записывают жалобы, а затем просят расписаться в ведомости о том, что с ними провели опрос. Здорово, что в Чеченской Республике работа независимых СМИ ценится так высоко, реакция следует быстро, а правоохранительные органы интересуются проблемами людей и даже, по всей вероятности, помогают им собирать подписи под «открытыми письмами».
Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров сделал очень важное заявление: «Если я узнаю, что какой-то чиновник чинит препятствия в устройстве на работу или в образовательное учреждение родственникам бывших боевиков, я сделаю так, чтобы он здесь не работал». Остается лишь горячо поддержать это начинание и надеяться на его неукоснительное воплощение в жизнь. Цель нашей работы и заключалась в том, чтобы привлечь внимание власти и общества к проблемам таких вдов и детей и показать, что они нуждаются в защите, поддержке и социально-психологической адаптации.
Мы будем следить за развитием ситуации. Здоровья вам и безопасности.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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