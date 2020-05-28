Как москвичам выйти на прогулку

С 1 июня в Москве начинается второй этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Режим самоизоляции пока никто не отменял — он будет действовать как минимум до середины июня, однако жителям столицы уже разрешили небольшие прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Власти столицы пообещали даже открыть некоторые парки и скверы. После долгого сидения взаперти погулять смогут выйти даже граждане старше 65 лет, которые находятся в особой группе риска, а также те, у кого есть хронические заболевания.

Впрочем, пускать на улицу будут по очереди — в соответствии со специальным графиком, а во время прогулок нужно будет соблюдать социальную дистанцию. «Новая» разобралась, какие еще послабления ожидают москвичей и что нужно будет учесть, покидая квартиру «без крайней необходимости».

Когда и сколько можно будет гулять

Выходить на прогулки москвичам можно будет только три раза в неделю с 9 утра до 9 вечера — два раза в будни и в один из выходных дней. При этом власти решили выпускать москвичей на улицу по специальному графику, опубликованному на портале mos.ru.

Если вы зарегистрированы в Москве, то выходить на улицу вам следует одновременно с жителями дома, номер которого указан в вашем паспорте. Как пояснил «Эху Москвы» первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, руководствоваться пропиской нужно даже в том случае, если вы живете по другому адресу.

«Если вы прописаны в Бирюлево, у вас адрес прописки — Бирюлево, вы знаете, в какие дни гуляет ваш дом в Бирюлево, вы в эти же дни можете гулять в Медведково», — рассказал он в интервью радиостанции. Если московской прописки вообще нет, нужно руководствоваться адресом фактического проживания.

Где гулять и что взять с собой

Специальный пропуск для выхода на улицу не нужен. Власти рекомендуют гулять в радиусе не более двух километров от своего дома. Выходя из дома, не забудьте взять с собой паспорт с пропиской, свидетельство о собственности на квартиру или договор аренды, если вы снимаете жилье. Эти документы можно сфотографировать и, если что, предъявить с экрана смартфона.

Во время прогулок можно взять с собой ролики или самокат. Власти также запускают работу городского велопроката: если раньше взять велосипеды в аренду могли только курьеры, то теперь сервис вновь доступен для всех желающих. Только не забудьте надеть перчатки.

На зарядку

Для того чтобы потренироваться, придется встать пораньше — индивидуальные занятия спортом пока что разрешены с 5 до 9 часов утра. Тренажерами, установленными во многих московских дворах, пока пользоваться нельзя, а тренироваться или бегать придется в маске.

Как одеться

За соблюдением масочного режима власти пообещали следить более пристально. Теперь каждый, выходя на прогулку, должен надеть защитную маску или респиратор. Если по пути вы решите заглянуть в магазин, поликлинику, аптеку или МФЦ, то нужно будет надеть и перчатки.

Можно все?

Теперь можно будет посетить ранее закрытые парки и скверы. Правда, если администрация заметит, что там собралось слишком много людей, то новых гостей в них временно пускать перестанут.

Фото: РИА Новости

Яндекс пообещал публиковать данные о загруженности таких мест в режиме реального времени. Однако нужно помнить, что пока пользоваться детскими площадками запрещено: они останутся закрытыми до следующего этапа. Нельзя будет организовать пикник, воспользоваться беседкой или просто присесть на лавочку.

С 1 июня власти анонсировали и ряд других послаблений.

За покупками

С 1 июня в столице откроются магазины, где торгуют непродовольственными товарами. Можно будет даже выбрать себе машину: автосалоны также начнут свою работу с понедельника.

Откроются химчистки, прачечные и обувные мастерские. По выходным в столичных районах вновь заработают ярмарки выходного дня.

На колесах

Цифровые пропуска для поездок на личном и общественном транспорте пока продолжают действовать до 14 июня. Рабочие пропуска продлеваются автоматически, а для поездок в медучреждения или по другим причинам (в том числе они потребуются для поездок в непродовольственные магазины) их по-прежнему можно оформить на городском портале nedoma.mos.ru или по телефону +7 (495) 777-77-77.

Напомним, что по СМС пропуска больше не выдают. Ранее в городе заработал каршеринг: правда, взять машину в аренду можно будет на срок от пяти дней.