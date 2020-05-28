Система взаимного крышевания фальшивых диссертаций в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) оказалась тесно переплетенной с сетью бизнесов, которой в течение многих лет достаются контракты на крупные суммы для Российского университета дружбы народов (РУДН). Некоторые из этих контрактов получены по схеме «закупка у единственного поставщика», другие — в результате ожесточенной борьбы компаний, принадлежащих одним и тем же людям. Руководители университета, их родственники и владельцы фирм-подрядчиков друг другу не чужие. Особняки и участки университетского руководства, а также их родных и близких мы обнаружили в коттеджном поселке компании-подрядчика РУДН. Там же жили или живут крышующие и крышуемые в ВАК.

«Взятки Олега Александровича мало интересуют»

В понедельник на этой неделе новым ректором одного из крупнейших и богатейших российских вузов — Российского университета дружбы народов стал Олег Ястребов, сменив многолетнего и неоднократного ректора, бывшего министра образования России и пока еще действующего руководителя ВАК Владимира Михайловича Филиппова.

Выпускник РУДН Олег Ястребов сделался доктором юридических наук в 29 лет, защитив работу «Юридическое лицо публичного права: сравнительно-правовое исследование», всего лишь через три года после защиты кандидатской на тему «Государственное унитарное предприятие как субъект административного права», в 30 лет — профессором, в том же возрасте защитил вторую докторскую по экономике «Организационно-экономический механизм реализации инвестиционно-строительных проектов на основе государственно-частного партнерства» — в питерском вузе, известном претензиями к нему «Диссернета».

Олег Ястребов. Фото: Wikimedia

Докторская по экономике оказалась «бракованной»: профессора надули. Ему подсунули мало того что вторсырье, так еще и порченое — как следует из сравнения текстов, Ястребов выдавал данные 2004 года за 2009 год, вставлял ссылки на несуществующие доклады ООН.

В 2014 году Олег Ястребов возглавил Юридический институт РУДН. «Взятки Олега Александровича мало интересуют, потому что на свой первый "Роллс-Ройс" он заработал еще будучи аспирантом, а интим очень интересует, но на 2017 год уже все расписано», — так пишет о директоре юридического института дочь бывшего ректора РУДН и нынешнего руководителя ВАК Владимира Филиппова в своем инстаграме.

Фото: instagram.com/irenaponaroshku. Скриншот

Не сомневаемся, что заработал. Бизнесом Олег Ястребов занимался давно. В Скрин-Контрагенте около 30 юрлиц, участником которых является или являлся Олег Ястребов, и как минимум в десятке из них Ястребов-младший вошел в число учредителей ранее 2005 года. В частности, Ястребов-младший будучи аспирантом имел доли в четырех мясоперерабатывающих предприятиях Курганской области.

Пару лет назад Олег Ястребов стал заместителем председателя Экспертного совета ВАК по праву, оставаясь при этом зампредом диссовета в РУДН. Напомним, что Экспертному совету подчинены все диссертационные советы по данной отрасли науки. Должность заместителя председателя Экспертного совета позволяет, в частности, контролировать движение через ВАК заявлений о лишении ученой степени кандидатов и докторов юридических наук.

«Новая газета» неоднократно писала о злоключениях в ВАК и.о. ректора Курганского госуниверситета Константина Прокофьева, прославившегося «пророческим даром»: чтобы скрыть заимствования без ссылок и кавычек, он издал книгу задним числом, однако по невнимательности в ней оказались следы действия «машины времени».

Так вот, по счастливой для курганского и.о. ректора случайности его диссертация попала на рассмотрение из Экспертного совета ВАК к Ястребову же в РУДН. Мы рассказывали о том, как в этом рудээновском совете Прокофьева умудрились оправдать без кворума.

Это нарушение было столь грубым, что возмутило даже сенатора Андрея Клишаса — председателя совета, который не присутствовал на том заседании. Несмотря на то что были все основания закрыть этот совет за составление не соответствующего действительности протокола, ястребовский Экспертный совет и президиум ВАК его воскресили.

Именно Ястребовым подписано заключение Экспертного совета по праву, которым предлагается отказать в лишении Прокофьева ученой степени.

Даром что в книге 2010 года у Прокофьева всплывают решение Конституционного суда от 2013 года и данные о количестве политических партий в России именно на этот момент времени, а не на 2010 год.

И щуку бросили в реку

В 2019 году «Диссернетом» было подано заявление о лишении самого Ястребова ученой степени доктора экономических наук (ЗоЛУС). Диссовет, где защищался Ястребов, закрыт, и поэтому она могла бы быть направлена на рассмотрение в любой профильный диссовет. И почему-то из сотен диссоветов 19 сентября 2019 года был выбран тот, который действует в вузе, в котором прошли 212 защит работ, содержащих заимствования без ссылок — СПбГЭУ, руководимом одним из основных соратников В.М. Филиппова по Президиуму ВАК Игорем Максимцевым.

«Выбран» — неправильное слово. Выбрать диссовет для экспертизы может только экспертный совет ВАК, а он не рассматривал вопрос о направлении заявления о лишении Ястребова ученой степени, как следует из имеющейся в нашем распоряжении повестки дня на 19 сентября, в которой дела Ястребова нет!

В.М. Филиппов ответил на наш запрос по поводу того, что случилось с рассмотрением дела Ястребова: по версии руководителя ВАК, Ястребов обратился к Филиппову с просьбой рассмотреть дело побыстрее, и поэтому его диссертация была внесена в повестку дня заседания 19 сентября личным указанием Филиппова.

Бывший ректор РУДН Владимир Филиппов. Фото: Юрий Машков / ТАСС

Мы не находим этот ответ Филиппова убедительным, так как он не объясняет, почему не была разослана повестка дня с «дополнительно внесенным» Ястребовым.

Надо понимать, что ректор СПбГЭУ Максимцев — большой должник Филиппова. Когда «Диссернет» изловил Максимцева на массовой защите диссертаций (более 1000), следов отсылки которых в РГБ найти не удалось — возможно, самих защит тоже не было, а имели место «театральные постановки», и в ВАК ушла соответствующая жалоба, Максимцеву не было ничего. Ну прислали «вдруг обнаруженные» диссертации в РГБ.

В некоторых случаях, правда, — видать, торопились — темы диссертаций и имена-отчества диссертантов не совпали с тем, что было написано в авторефератах, ну и ладно, все равно этим диссертантам ученые степени нужны как корове седло. По идее, за такое массовое нарушение (тысяча нарушений!), к тому же признанное Министерством, надо было закрыть все диссоветы СПбГЭУ и не открывать еще много лет. Но этого сделано не было.

Максимцев продолжил поддерживать Филиппова на президиумах ВАК. Филиппов же, в свою очередь, несмотря на очень серьезную антирекомендацию Максимцеву от РАН, настоял на его включении в новый состав ВАК. Чтобы понимать, насколько решение о включении Максимцева в ВАК скандально: в составе ВАК (а это более 100 человек) – лиц, у которых в диссертациях нашлись заимствования без кавычек и ссылок — всего двое, и один из них Максимцев.

Теперь — с учетом всего того, что мы знаем о ВАК, догадайтесь, кто имел мотив, возможности и полномочия для того, чтобы двинуть дело Ястребова в максимально дружественный руководителю ВАК диссовет в обход голосования на экспертном совете, минуя все процедуры?

В 2019 году Ястребов попытался избраться в членкоры РАН. В своем объяснении о заимствованиях без кавычек и ссылок в диссертации, направленном в Академию, Ястребов стыдливо признал, что работа находится на «вторичном рассмотрении» в ВАК. Нет такой процедуры — вторичное рассмотрение. Есть процедура лишения степени. Имя Ястребова было включено в доклад Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований, и Ястребов в академики не прошел.

Он и судей теперь судит

В 2018 году Олег Ястребов стал членом Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Российской Федерации. Это означает, что он будет выносить суждение, в частности, о моральном облике судей.

Например, зампреда Верховного суда Олега Свириденко, которого в высшей степени изящно отмазали в Экспертном совете ВАК (еще под руководством бывшего судьи КС РФ Бориса Эбзеева, ныне входящего в Президиум ВАК): для объяснения заимствований без кавычек и ссылок Свириденко из учебников Экспертный совет ВАК заявил, что плагиат — не плагиат, если списано общеизвестное и тривиальное. Было бы интересно почитать, что написал бы Ястребов по поводу морального облика зампреда Верховного суда России Свириденко.

Отметим, что для выживания Филиппова на своем нынешнем кресле (которое, как мы много раз писали, досталось ему лишь благодаря «обнулению» сроков, по мнению судьи КС РФ в отставке Т.Г.Морщаковой и профессора ВШЭ д.ю.н. М.А.Краснова, нелегитимному), были критичны два решения ВС РФ.

Это отказы судьи Ю.Г. Иваненко (определение по делу АКПИ 19-713, определение по частной жалобе) принять к рассмотрению по существу исковые заявления о нелегитимности 17 новоназначенных членов ВАК. И это определение об отказе в кассационной жалобе по делу Константина Ерусалимского 5-КАС19-4441 (напомним, что при спасении Мединского, вопреки порядку работы ВАК, Филиппов не создал согласительную комиссию между Экспертным советом и Президиумом).

Формулировка назначения Олега Ястребова в ВККС — «представителем общественности». Интересно бы знать фамилии и имена этой «общественности». Мы узнаем.

Поселок с высшим образованием

Рядом с Минским шоссе в престижном Одинцовском районе Московской области есть коттеджный поселок «Усадьба Зайцево», значащийся в Росреестре как «поселок АОЗТ Уником».

Поселок интересен тем, что объединил близких родственников видных деятелей образования и науки: соседями в нем были или остаются руководители РУДН, подрядчики РУДН и госчиновники в сфере образования, бывшие и действующие, а также члены их семей.

Данные о периоде владения участками или зданиями приводятся согласно ЕГРП по состоянию на 2018 г. Фото 2018 г.

Справка «Новой» Григорий Балыхин в прошлом работал первым замом Филиппова в Министерстве образования и долгое время оставался влиятельным членом ВАК. Диссертация Григория Балыхина была одной из первых, в которой «Диссернет» нашел обширные заимствования без кавычек и ссылок. Сын пошел по стопам отца: в его кандидатской, защищенной у Филиппова в РУДН, «Диссернет» также нашел много чужих текстов без кавычек и ссылок. Это не мешает Балыхину-младшему подвизаться на образовательной ниве, работая ректором Московского государственного университета пищевых производств и числясь членом-корреспондентом разнообразных академий.

Справка «Новой» По-семейному

Компании-подрядчики РУДН для вуза не посторонние. Ими владеют или владели, как можно предположить, родственники или партнеры университетского начальства. Свой строитель

Застройщик «Усадьбы Зайцево» компания «Уником» в равных долях принадлежит Александру Ястребову, Александру Морозову, Алексею Гаретовскому и Елене Захаровой. В соцсетях Елена Захарова называла бывшую супругу проректора РУДН Ольгу сестрой. А юридический адрес «Уникома» — это учебно-лабораторный корпус РУДН. Как минимум с 2001 года «Уником» — крупный подрядчик университета. Он выполнил контракт на реконструкцию и строительство учебно-лабораторных корпусов РУДН стоимостью 1,5 млрд рублей (с учетом дополнительных соглашений). Свой охранник

Частные охранные предприятия «Ястреб-V» и «Ястреб-плюс» до середины 2018 года принадлежали на 30% Александру Ястребову и на 30% сестре бывшей супруги первого проректора РУДН Щесняка. Обе фирмы находятся по адресу: Подольское шоссе, 8, корпус 5 — в помещениях РУДН. С 2011 года у этих ЧОПов множество контрактов на охрану РУДН в общей сложности не менее 543 млн рублей. Большинство из них (25 контрактов на общую сумму 258 млн руб.) заключены по принципу «закупка у единственного поставщика». «Ястребы» поочередно выигрывали контракты на охрану РУДН. Иногда обе фирмы подавали заявки на конкурс, состоящий из нескольких лотов, но при этом на одни лоты подавалась одна фирма, а на другие — другая, так что по каждому лоту конкурс становился безальтернативным. В некоторых случаях разница в ценах на их услуги была минимальной, например — девять рублей при цене контракта в 11 миллионов. Свой ремонтник

Бывшая супруга первого проректора РУДН Евгения Щесняка — Ольга в 2003–2008 годах была учредителем строительной компании «Чага-М». Затем совладельцем этой фирмы стал сосед начальства РУДН по «Усадьбе Зайцево» — Руслан Рублевский. С 2011 по 2018 год «Чага-М» получила 21 контракт на строительные и ремонтные работы в РУДН на 146,5 млн рублей. Адрес компании совпадает с адресом университета. Свой вербовщик

Полные тезки бывшего ректора РУДН Филиппова и проректора Евгения Щесняк были соучредителями дачного товарищества «Кедр» в Ясногорске. Еще один соучредитель этого товарищества — Константин Должиков в 2011–2015 годах был совладельцем фирмы «Эдьюру», которая затем была перерегистрирована на офшор (проректором по дополнительному образованию в РУДН работает Анжела Викторовна Должикова). Зарегистрированная по адресу университета «Эдьюру» в 2013 и 2016 годах получила два контракта на общую сумму больше 40 миллионов рублей по набору иностранных студентов для РУДН. В 2013 году фирма была единственным участником конкурса, а в 2016 году получила контракт в рамках «закупки у единственного поставщика».

Элитные квартиры

Загородные усадьбы в одном поселке — не единственное, что роднит бывшее и нынешнее начальство РУДН со строительным подрядчиком.

Есть еще дом в центре Москвы, буквально в полутора километрах от Кремля. В этом доме по адресу: Мансуровский переулок, 5, всего 14 квартир, типичной площадью около 200 квадратных метров каждая. Одна из них (194 квадратных метра) была выставлена на продажу за 105 млн рублей.

Дом с историей, был построен в 1912 году. Реконструировала его в 1999-м все та же компания «Уником» — подрядчик РУДН, ей же после реконструкции принадлежали крупные нежилые помещения (больше 400 квадратных метров). Владельцами семи квартир из 14 по состоянию на самую раннюю дату, которую «видит» Росреестр (31.12.1999), значились бенефициары, руководители «Уникома», члены их семей.

Три квартиры (240, 166, 225 квадратных метров) и одно нежилое помещение площадью 98 квадратных метров в этом элитном доме к 1999 году принадлежали полным тезкам родных и близких проректора РУДН Щесняка — жене, сыну и сестре жены. А в 2004 году собственником квартиры площадью 166 квадратных метров была зарегистрирована полная тезка дочери Филиппова.

В ответ на запросы в РУДН нас пригласили посетить учебные корпуса, которые реконструировал «Уником», и объяснили, что за многие годы этот строительный подрядчик проделал огромную работу за очень умеренную сумму. Два часа с проректором Сергеем Назютой мы разглядывали объект, который сейчас полностью пригоден к эксплуатации и используется.

Проректор утверждает, что «Уником» получил подряд по результатам конкурса, в котором участвовали еще три компании, и предложил лучшие условия.

«Я это признаю, что у меня статья...»

На заседании Экспертного совета ВАК Ястребов, по сути, согласился с теми фактами, которые привел «Диссернет», заявив, например, в отношении заимствований из работы Е.Б. Смирнова: «Я, безусловно, признаю, что эти 4 страницы были взяты из диссертации моего научного руководителя, профессора Смирнова Евгения Борисовича... Признаю, что в данном случае академическая этика мной была нарушена, неумышленно — не ссылался я на статьи Смирнова, хотя преамбулой к данному параграфу было, безусловно, то, что это его докторская диссертация легла в основу».

Что касается другого источника заимствований в работе Ястребова — статьи Смирнова и Чурбанова 2007 года, то максимцевский совет в Петербурге, куда так удачно попала диссертация Ястребова, совпадение с этим текстом объяснил наличием у Ястребова шести совместных публикаций с этими авторами, но более поздних лет. Т.е. к моменту написания «совместных» работ тот кусок, который позднее войдет в диссертацию Ястребова, уже принадлежал авторству одних лишь Смирнова и Чурбанова…

Другим пунктом обвинений Диссернета был научный подлог: Ястребов в четырех местах диссертации процитировал несуществующий доклад ООН об уровне жизни.

Доклад публиковался, в частности, в 2006 году, и данные, которые приводит Ястребов, из доклада 2006 года, но ссылается на доклад 2009 года!

А в 2009 году доклад с этими данными не выходил. Ястребов, отвечая на мой вопрос, не смог ответить, откуда появился доклад ООН, о котором эта организация понятия не имеет.

После столь убедительных ответов, естественно, и Экспертный совет, и Президиум дружно оправдали Ястребова.

Союз науки и бизнеса?

Система взаимного отмывания репутаций и диссертаций в ВАК при Владимире Филиппове оказалась неразрывно переплетена с бизнес-империей, построенной вокруг РУДН. Вообще говоря, взаимодействие науки и бизнеса — дело хорошее, если из этого получается Илон Маск или 23andme.

По неизвестным науке причинам в российских условиях такое взаимодействие приобретает совершенно фантасмагорические формы.

Миллиардные контракты на ремонт и реконструкцию вуза — в обмен на личную недвижимость. Личную недвижимость — в обмен на «ученую» карьеру и пост ректора. Отмазывание диссертации судьи в ВАК — в обмен на отказ изучать легитимность ВАК и справедливость решения по делу Мединского. Прощение 1052 нарушений — в обмен на «нужное» голосование. Спасение «пророка» в юридическом экспертном совете — в обмен на фальшивое экспертное заключение экономического экспертного совета.

Хороший курс!