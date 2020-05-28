Дело Павленко

Мое интервью с врачом Андреем Павленко, именем которого и названа школа практической онкологии, было по скайпу в сентябре 2018 года. От известия о том, что у него агрессивная форма рака, прошло полгода, до смерти оставался еще год и три месяца. Все это время он отдал тому, чтобы про рак говорили много и громко. Андрей Павленко вместе с изданием «Такие дела» вел видеоблог «Жизнь человека», записывал подкасты, писал в фейсбуке, объяснял и рассказывал. И как жить с раком, и как бороться с ним. Он с горечью говорил, что в России катастрофически не хватает высокопрофессиональных хирургов-онкологов. Последние месяцы жизни Павленко потратил, чтобы создать фонд, который будет готовить хирургическую элиту.

Андрей Павленко. Фото: Facebоok.com

Он это видел так: «Мы будем готовить из молодых докторов высококлассных хирургов. У одного ментора будет всего два ученика. И прежде всего, это будет практическая работа в операционной. Это будет штучный товар, поэтому выпускников у нас будет немного.

В Америке, с развитой системой обучения, в год выпускается всего 15 хирургов-онкологов на 170 миллионов населения. Если мы каждый год будем выпускать столько же элитных специалистов, то лет через 5–10 в России сформируется сообщество молодых хирургов самого высокого уровня, которые, работая в разных регионах, будут взаимодействовать и помогать друг другу. И начнется геометрическая прогрессия профессионализма.

Человек, которому ставили руки лучшие специалисты, которого учили активно и заинтересованно, в какой-то момент сам захочет так же активно учить и делиться опытом. Надо менять менталитет в профессии».

Именно низкий уровень образования врачей он считал главной проблемой российской медицины. Причины были для него предельно очевидны:

«Почему выпускники медвузов не умеют оперировать? Потому что в институте этому не учат. А когда они проходят ординатуру, ни один хирург не имеет юридического права поставить недавнего студента даже на простейший этап операции. Но даже если бы такая возможность была, надо быть уверенным в том, что он владеет навыками той же лапароскопии, которая становится золотым стандартом. А как он обретет эти навыки, если нет практики?

Если химиотерапевты могут походить на конференции, почитать научные работы, то хирург должен отрабатывать мануальный навык. Без практики это невозможно. И еще — ​у одного ментора (хирурга-наставника. — ​Н. Ч.) должно быть не более двух ординаторов. А если у вас 17 человек учеников на отделение, то о каком качестве обучения можно говорить?

Не каждый способен стать ментором, и это должен быть особый отбор. Человек, который учит, должен нормально зарабатывать, а не думать только о том, как прокормить семью.

Андрей Павленко с семьей. Фото: Facebоok.com

У меня все время уходит на менторство. Ты ученику не только должен рассказывать о технических вещах, ты должен быть примером, которому хотелось бы подражать».

Модель обучения, о которой мечтал Андрей Павленко, воплощать в жизнь будут его соратники и коллеги.

Первыми резидентами Школы станут семь российских специалистов, которые успешно пройдут отбор на программу. Программа первого набора будет посвящена специализации — хирургия рака ободочной кишки (один из наиболее труднодиагностируемых видов рака).

Обучение для резидентов будет полностью бесплатным. Они будут получать стипендию и поступят в штат одной из четырех больниц, на базе которых осуществляется программа. По окончании программы резиденты становятся самостоятельными, опытными хирургами, которые могут работать в любой точке России.

В основе обучения — 70% практики (более 150 операций с частичной ассистенцией и наблюдением, более 40 операций под наблюдением наставника) и теоретические блоки — клиническая онкология, интенсивная терапия, лучевая диагностика, основы анестезиологии и реанимации, основы морфологии и другое.