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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Дело Павленко
Школа практической онкологии открыла набор. Талантливых выпускников ординатур будут учить ведущие хирурги
Наталья Черноваобозреватель
Мое интервью с врачом Андреем Павленко, именем которого и названа школа практической онкологии, было по скайпу в сентябре 2018 года. От известия о том, что у него агрессивная форма рака, прошло полгода, до смерти оставался еще год и три месяца. Все это время он отдал тому, чтобы про рак говорили много и громко. Андрей Павленко вместе с изданием «Такие дела» вел видеоблог «Жизнь человека», записывал подкасты, писал в фейсбуке, объяснял и рассказывал. И как жить с раком, и как бороться с ним. Он с горечью говорил, что в России катастрофически не хватает высокопрофессиональных хирургов-онкологов. Последние месяцы жизни Павленко потратил, чтобы создать фонд, который будет готовить хирургическую элиту.
Он это видел так: «Мы будем готовить из молодых докторов высококлассных хирургов. У одного ментора будет всего два ученика. И прежде всего, это будет практическая работа в операционной. Это будет штучный товар, поэтому выпускников у нас будет немного.
В Америке, с развитой системой обучения, в год выпускается всего 15 хирургов-онкологов на 170 миллионов населения. Если мы каждый год будем выпускать столько же элитных специалистов, то лет через 5–10 в России сформируется сообщество молодых хирургов самого высокого уровня, которые, работая в разных регионах, будут взаимодействовать и помогать друг другу. И начнется геометрическая прогрессия профессионализма.
Человек, которому ставили руки лучшие специалисты, которого учили активно и заинтересованно, в какой-то момент сам захочет так же активно учить и делиться опытом. Надо менять менталитет в профессии».
Именно низкий уровень образования врачей он считал главной проблемой российской медицины. Причины были для него предельно очевидны:
«Почему выпускники медвузов не умеют оперировать? Потому что в институте этому не учат. А когда они проходят ординатуру, ни один хирург не имеет юридического права поставить недавнего студента даже на простейший этап операции. Но даже если бы такая возможность была, надо быть уверенным в том, что он владеет навыками той же лапароскопии, которая становится золотым стандартом. А как он обретет эти навыки, если нет практики?
Если химиотерапевты могут походить на конференции, почитать научные работы, то хирург должен отрабатывать мануальный навык. Без практики это невозможно. И еще — у одного ментора (хирурга-наставника. — Н. Ч.) должно быть не более двух ординаторов. А если у вас 17 человек учеников на отделение, то о каком качестве обучения можно говорить?
Не каждый способен стать ментором, и это должен быть особый отбор. Человек, который учит, должен нормально зарабатывать, а не думать только о том, как прокормить семью.
У меня все время уходит на менторство. Ты ученику не только должен рассказывать о технических вещах, ты должен быть примером, которому хотелось бы подражать».
Модель обучения, о которой мечтал Андрей Павленко, воплощать в жизнь будут его соратники и коллеги.
Первыми резидентами Школы станут семь российских специалистов, которые успешно пройдут отбор на программу. Программа первого набора будет посвящена специализации — хирургия рака ободочной кишки (один из наиболее труднодиагностируемых видов рака).
Обучение для резидентов будет полностью бесплатным. Они будут получать стипендию и поступят в штат одной из четырех больниц, на базе которых осуществляется программа. По окончании программы резиденты становятся самостоятельными, опытными хирургами, которые могут работать в любой точке России.
В основе обучения — 70% практики (более 150 операций с частичной ассистенцией и наблюдением, более 40 операций под наблюдением наставника) и теоретические блоки — клиническая онкология, интенсивная терапия, лучевая диагностика, основы анестезиологии и реанимации, основы морфологии и другое.
как попасть на обучение
Школа открыла прием заявок с 25 мая. Отправить анкету на сайте можно до 15 июня, это первый этап отбора резидентов.
Далее кандидатов ждут следующие ступени отбора. Обучение стартует 7 сентября 2020 года. Команда первого модуля — врачи с мировым именем. Вопросы о программе и заявки на обучение: AdmissionPavlenko@gmail.com.
Заявки можно отправлять на сайте.