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№ 54 от 27 мая 2020

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В те годы

Джим Моррисон в «Новой газете»: выбор Алексея Поликовского. СЛУШАТЬ

Культура2

Алексей ПоликовскийОбозреватель «Новой»

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Группа The Doors и Джим Моррисон (в центре) на гастролях

В те годы, когда мужчины были широкоплечими, а женщины длинноногими, когда музыка хранилась на черных кругляшах пластмассы, а не в цифровом эфире, когда девушкам дарили не мобильные телефоны, а цветы, когда подлого слова «пиариться» не существовало, когда с Воробьевых гор в Москве и с холма в Лос-Анджелесе рядом с домом Робби Кригера открывалось небо, еще не проткнутое небоскребами, когда в моде был пацифик, когда кроссовок еще не изобрели и все носили кеды, когда процветали магазины фетровых шляп и колготки были новомодным изобретением, мгновенно снискавшим популярность у владелиц мини-юбок, когда лозунгом дня была любовь, а практикой жизни, как всегда, война, в те годы Джим Моррисон понял, что люди — люди странны.

А еще послушайте
 

Гитарист. Эрик Клэптон в «Новой газете»

Молитва. Procol Harum в «Новой газете»

Миллион миль отсюда. Рори Галлахер в «Новой газете»

Вальс и ужас. Дмитрий Шостакович в «Новой газете»

Вечные вещи. Ингрид Бергман в «Новой газете»

Это жизнь. Грег Лейк в «Новой газете»

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