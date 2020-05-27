Экономика после пандемии

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№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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Кто понес потери из-за пандемии, а кто на ней заработал? Почему страны, готовые к войнам, оказались не готовы к эпидемиям? 27 мая в 19:00 экономист Дмитрий Прокофьев и корреспондент «Новой» Ирина Тумакова обсудят в прямом эфире, чем коронавирусная экономика отличается от военной и как пандемия изменила потребительское поведение. Дмитрий Прокофьев расскажет, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы через полгода не обанкротиться, а также ответит на ваши вопросы во время трансляции.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
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