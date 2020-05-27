Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

ВРАЧИ

В вашей больнице нет защитных средств? Сообщайте нам! Специальный проект «Синдиката-100»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 54 от 27 мая 2020

Читать номер
Сюжеты

Экономика после пандемии

Дмитрий Прокофьев — в стриме «Новой»

Экономика6

6
 

Кто понес потери из-за пандемии, а кто на ней заработал? Почему страны, готовые к войнам, оказались не готовы к эпидемиям? 27 мая в 19:00 экономист Дмитрий Прокофьев и корреспондент «Новой» Ирина Тумакова обсудят в прямом эфире, чем коронавирусная экономика отличается от военной и как пандемия изменила потребительское поведение. Дмитрий Прокофьев расскажет, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы через полгода не обанкротиться, а также ответит на ваши вопросы во время трансляции.

 

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
пандемия, стрим, экономика

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera