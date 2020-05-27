Экономика после пандемии

Кто понес потери из-за пандемии, а кто на ней заработал? Почему страны, готовые к войнам, оказались не готовы к эпидемиям? 27 мая в 19:00 экономист Дмитрий Прокофьев и корреспондент «Новой» Ирина Тумакова обсудят в прямом эфире, чем коронавирусная экономика отличается от военной и как пандемия изменила потребительское поведение. Дмитрий Прокофьев расскажет, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы через полгода не обанкротиться, а также ответит на ваши вопросы во время трансляции.

Читайте также Нисходящая мобильность. Почему новые эпидемиологические нормы на транспорте добьют экономику