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№ 54 от 27 мая 2020

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Репортажи

Петербургу — 317 лет!

Как город на самоизоляции готовится к лету. Фотографии

Общество44

Елена Лукьянова«Новая в Петербурге»

44
 
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Теги:
коронавирус, праздник, день города, петербург

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