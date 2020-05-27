Подкаст «Что Нового?»

Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 54 от 27 мая 2020Читать номер
Общество34
Надежда ЮроваГлеб Лиманский«Новая газета»
34
Что нового?
Создатели Telegram всегда придерживались двух принципов: приватность и отсутствие рекламы. Но финансировать мессенджер из своего кармана становилось слишком затратно.
Способом монетизации должна была стать нашумевшая блокчейн-платформа TON. Однако теперь разочарованные инвесторы угрожают Дурову судебными исками на сотни миллионов долларов. Чем закончится это противостояние и кому достанется Telegram?
Слушайте, где удобно:
Ведущая: Надежда Юрова
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский
Теги:иск, мессенджеры, блокчейн, телеграм, дуров, что нового?, подкаст
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником