Подкаст «Что Нового?»

Что нового?



Создатели Telegram всегда придерживались двух принципов: приватность и отсутствие рекламы. Но финансировать мессенджер из своего кармана становилось слишком затратно.

Способом монетизации должна была стать нашумевшая блокчейн-платформа TON. Однако теперь разочарованные инвесторы угрожают Дурову судебными исками на сотни миллионов долларов. Чем закончится это противостояние и кому достанется Telegram?

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