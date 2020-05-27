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№ 54 от 27 мая 2020

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Подкаст «Что Нового?»

Дуров vs the USA. Что будет с Telegram после закрытия TON?

Общество34

Надежда ЮроваГлеб Лиманский«Новая газета»

34
 

Что нового? 
 

Создатели Telegram всегда придерживались двух принципов: приватность и отсутствие рекламы. Но финансировать мессенджер из своего кармана становилось слишком затратно. 

Способом монетизации должна была стать нашумевшая блокчейн-платформа TON. Однако теперь разочарованные инвесторы угрожают Дурову судебными исками на сотни миллионов долларов. Чем закончится это противостояние и кому достанется Telegram?

Слушайте, где удобно: 

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Ведущая: Надежда Юрова
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский

Теги:
иск, мессенджеры, блокчейн, телеграм, дуров, что нового?, подкаст

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