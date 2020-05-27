Вас здесь не лежало

Возле петербургских больниц машины скорой помощи опять стоят в многочасовых очередях. Раньше подобную картину можно было наблюдать в первый день работы каждого стационара, который только открывался как «ковидный». Объясняли это так: больница еще пустая, ее надо заполнить. Спустя две недели после того, как Владимир Путин объявил о смягчении «режима повышенной готовности», очереди появились снова. Теперь объяснение — больницы переполнены.

«Сегодня одна бабушка просто рыдала: спрашивала, зачем ее к нам привезли, если у нас нет коек. Она с семи вечера каталась на скорой, а у нас на отделении оказалась примерно в четыре утра. Класть ее было некуда, коек не осталось. Предложили топчан, она лежать на нем отказалась. Спустилась в приемный и улеглась на металлические стулья». Это рассказ доктора из Покровской больницы (имя известно «Новой») о том, как проходят у них в последние дни госпитализации больных с пневмониями.

Импровизированная «койка» в Покровской больнице Петербурга. Фото прислано читателем «Новой»

Согласно приказу главврача «О временном перепрофилировании» от 8 мая, для приема больных с COVID-19 здесь было выделено в общей сложности 543 инфекционные койки. По информации на утро 24 мая на этих площадях разместили уже 652 больных. К утру 25 мая 8 человек умерли, еще 25 были выписаны. Но приток пациентов продолжился. Машины скорой привезли 50 человек, четверых отправили лечиться домой, а 46 больных госпитализировали. Итого 25 мая в Покровской больнице лежали уже 665 человек. И еще трое сидели в приемном покое. Их разместить было уже негде. Вся коечная мощность стационара, как сказано в приказе, — 646 коек. В больнице были заполнены не просто инфекционные палаты, там банально кончились кровати. Лежачих мест не осталось в принципе.

«У нас закончились не только кровати и топчаны, но закончились и одеяла, и подушки, и постельное белье для больных, — продолжает врач Покровской. — Это что-то ужасное. В некоторые коридоры некуда топчаны ставить, там уже не пройти. В реанимациях на 35 койках лежат 43 пациента.

Если вам кто-то станет доказывать по цифрам, что у нас еще есть пустые койки, то это не так.

Часть помещений переделаны под санпропускники, часть просто перекрыты шлюзами. А часть коек использует медперсонал, потому что некоторые живут в больнице. Иначе работать некому. А гостиницу нам никто не предоставил».

Люди пожилые и те, кого привозят в больницы в критическом состоянии, оказались в самом тяжелом положении.

«Мы привезли в Покровскую тяжелого пожилого больного с отеком легких, но машины стояли так, что проезд был закрыт, проехать без очереди мы не смогли, — рассказал «Новой» главврач частной скорой помощи Лев Авербах. — Позвали в машину ответственного врача. Он говорит: все равно мест нет, сделать мы ничего не сможем. Родственники сказали: ну везите его домой. Отвезли. Дальше мы судьбу пациента не знаем».

Но диспетчеры продолжают направлять машины скорой в Покровскую. Потому что в Петербурге 23 больницы выделены как «ковидные» — и практически во всех, по словам Льва Авербаха, ситуация примерно одинаковая: мест не осталось.

«Все работают с перегрузом, людей положить некуда, — говорит доктор Авербах. — Мест нет в «двойке», в 122-й, в Боткина, в Покровской… Только недавно открыли под ковид госпиталь на Суворовском, но там всего 60 коек, это слону дробина, и мест уже тоже нет».

Больницы, где не осталось мест для пациентов с пневмониями, перечисляет и издание «Доктор Питер»: в 20-й больных уже размещают в операционной, больницу имени Семашко постарались разгрузить — в итоге там на 231 койку осталось «всего» 259 пациентов.

Апрель 2019-го. Очередь из машин скорой помощи у больницы Св. Георгия в Петербурге. Фото: facebook.com

«Да, во всем городе в больницах перегруз, — подтверждает врач в Александровской больнице (имя и специализация известны «Новой»). — У нас тоже большой перегруз. Под ковид у нас выделено 500 коек, а больных сегодня уже далеко за восемьсот. Мест нет, людей класть некуда. Есть санитарная норма — 7,5 квадратных метров на одного инфекционного больного. А нам в палату 22 квадратных метра приходится ставить до пяти коек».

Горбольница № 15 была перепрофилирована под ковид полторы недели назад, но и там уже нет свободных мест.

«У нас выделен под пневмонии только один корпус, это 165 коек, — говорит врач в 15-й горбольнице (имя и должность известны «Новой»). — За первые 13 часов работы он заполнился наполовину, мы приняли 89 пациентов. У нас один из немногих стационаров, где не было больших очередей скорых даже в первый день, потому что мы уже знали о таких ситуациях по опыту других больниц и подготовились. Но сейчас инфекционный корпус заполнен и переполнен, мы работаем с перегрузом».

Проблему начали решать с помощью врачей скорой помощи: им выдали новые разнарядки.

«Еще недели три назад госпитализировали почти всех, кто вызывал скорую, — рассказывает Лев Авербах. — Но больницы стали наполняться катастрофически быстро. Потом мы всех везли на КТ, а уже по результатам КТ людей госпитализировали. Теперь

врач приезжает, слушает пациента, смотрит, есть ли показания для госпитализации, если нет — даже не везет на КТ. То есть теперь КТ надо "заслужить"».

Как сообщили «Новой» в Комитете по здравоохранению Смольного, в общей сложности в Петербурге создано 11501 койко-место для больных с пневмониями и COVID-19, и 11 процентов коек, по заверению чиновников, свободны. Иначе говоря, есть 1265 мест. На вопрос о том, зачем тогда сажать на стулья пациентов в переполненных стационарах, в комитете не ответили.

Между тем глава Межведомственной комиссии по противодействию коронавирусу в Петербурге, главврач Национального медцентра имени Алмазова Евгений Шляхто уверен, что ситуация в городе под контролем, она стабильна и даже вот-вот улучшится.

«Пока система выдерживает, — заверил он «Новую». — Несколько дней — и в системе, я думаю, будет получше. По числу тяжелых больных, поступивших в стационары, мы уже достигли потолка. Последние 3–4 дня цифры остаются стабильными, роста нет».

Совершенно другую картину дает комздрав. Как следует из ответа на запрос «Новой», в Петербурге количество больных «с признаками пневмонии и коронавирусной инфекции», нуждающихся в госпитализации, «не имеет тенденции к снижению». Ежедневно, сообщает комитет, в больницы поступает по 650-700 пациентов, и «нагрузка на систему здравоохранения не уменьшается». Где стоят те самые 1265 пустых коек и почему они пустуют, чиновники не уточнили. Но добавили, что «в Санкт-Петербурге процесс перепрофилирования учреждений здравоохранения будет продолжен».

Отделение компьютерной томографии в одной из больниц Петербурга. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Петербурге работает еще один, если можно так выразиться, стационар. Павильон выставочного комплекса «Ленэкспо» переоборудовали под временный госпиталь, перегородив на 500 модулей по две койки в каждом, итого 1000 мест. Предполагалось, что сюда будут госпитализировать пациентов с легкой формой болезни. Тех, кто должен бы лечиться дома, но не может: или живет в коммуналке, где нельзя выдержать карантин, или в квартире пожилые родственники, или укол сделать некому, или есть другие причины.

Поначалу больницы действительно начали переводить «легких» в «Ленэкспо». Но созданные там условия привели к потоку жалоб от пациентов. Они сравнивали модули с примерочными, только без занавесок, жаловались на шум, нехватку еды, очереди в туалеты, на отвратительный запах, а главное — на дикий холод: больным пневмонией приходилось спать в свитерах и шапках, чтобы не замерзнуть. В итоге одно упоминание о переводе в «Ленэкспо» из нормальной больницы стало вызывать у пациентов ужас.

«Ленэкспо» проверяли, там все соответствует требованиям Роспотребнадзора, — сказал «Новой» доктор Евгений Шляхто. — Туда госпитализируют людей, которые не могут ехать домой. Это не стационар, куда поступают тяжелые больные, а место, где долечиваются».

Из тысячи коек в «Ленэкспо» сегодня заняты триста, то есть две трети пустуют. Возможно, их и учитывал губернатор Беглов, когда говорил об 11 процентах. Но это, повторим за доктором Шляхто, «не стационар». И стационаров, судя по данным из разных больниц, не разгружает. При этом комитет по здравоохранению сообщил «Новой», что в «Ленэкспо» организуют еще «474 дополнительные койки для больных с коронавирусом», туда собираются класть уже «больных в состоянии средней тяжести».

И вместо постскриптума. Пока машины скорой стояли в очередях, на территории Покровской больницы группа священнослужителей проводила отпевания тех, кто умер во время работы с перегрузом. Родственники стояли и сидели рядом тесными группками. Читатели прислали «Новой» фотографии процедуры. В маске на снимке только один человек. Видимо, нынешнего перегруза больнице недостаточно. Комитет по здравоохранению по этому поводу смог только сказать, что руководство больницы за такие церемонии ответственности не несет. Кроме того, сообщили в комитете, на территории больницы (со статусом, добавим, инфекционной) проходили вовсе не отпевания, а литургия в честь последнего дня пасхальных праздников. Что, видимо, меняет дело: верующие пришли заражаться не за упокой, а во здравие.