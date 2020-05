Три секунды на мат

Гата Камский появляется в полночь. По интернету проносится шепот восхищения. «He is no arrogant, he plays with us!» — говорит в чате один из игроков. Да, это он, знаменитый гроссмейстер Камский, рейтинг 2674, пришел в самую гущу шахматного простонародья и играет здесь блицы со всеми желающими. Большая часть из них не имеет вообще никакого рейтинга. В том числе я. Невиданное зрелище. Немыслимая история.

Фото: ZEUS \ Zuma \ TASS Он играет блицы-трехминутки. Я такие не играю. А если играю, то проваливаюсь. Я играю пятиминутки, но и в них не всегда найдешь баланс между глубиной счета и сохранением времени. Как уложить в три минуты дебют, миттельшпиль и эндшпиль, как играть быстро и при этом точно, не делая ошибок? К концу непременно двигаешь фигуры напряженной рукой, уже без мысли, с судорожной скоростью. Но Гата играет блиц спокойно и даже не спеша. Я не понимаю, как он умудряется играть медленно. Все он делает медленно — думает, смотрит, объясняет, двигает фигуры. А времени при этом у него остается больше, чем у соперника. К тому же, играя, он одновременно общается в чате, отвечает на вопросы — какие фильмы любит, какие дебюты играет, когда Фишер был лучше, в 1971-м или 1973 году. Это не мешает ему выиграть 19 из 20 партий, а про единственную проигранную мастеру ФИДЕ он говорит с добродушным удовлетворением: «Good game!» Гата Камский. Фото: PhotoXpress Это вечер на lichess, свободном шахматном пространстве, виртуальном доме для шахматистов любого уровня. Lichess свободен справа налево и слева направо, снизу вверх и сверху вниз: тут свободен сам софт, свободны игроки — хочешь, играй без регистрации и рейтинга, хочешь с регистрацией и рейтингом, хочешь анонимно, хочешь с именем, хочешь блиц, хочешь буллет, хочешь шахматы Фишера, хочешь классику, хочешь что угодно и как угодно, один на один с другом или в турнирах — будь свободен, играй! Никакая реклама здесь не лезет в глаза и уши. И десятки тысяч человек играют. С тех пор, как во всем мире настало время самоизоляции, на lichess наблюдается приток шахматистов. Сейчас каждый вечер тут собираются девяносто тысяч человек, несколько десятков тысяч партий в прямом эфире — всемирные шахматы. Я играю тут давно. Тут можно нарваться на кого угодно. Иногда понимаешь, что твой соперник только недавно выучил, как ходят конь и слон, а иногда попадаешь в такие железные тиски, что ощущаешь всем своим шахматным нутром: это с тобой играет кто-то из другого мира, с рейтингом в районе 2600, с силой гроссмейстера. А скрыт за ничего не значащим именем. Но мы-то знаем, что в нашей толпе безрейтинговых дворняжек бродят инкогнито гранды и графы шахматного королевства. Гата Камский тоже прежде играл в интернете под ником Удав. И те, кого он удавливал в тисках своей непогрешимой игры, дивились: ну ничего себе играет некто неизвестный. Много лет назад, в эпоху до интернета, я играл на Тверском бульваре (Гата Камский, кстати, тоже туда захаживал, чтобы сразиться с гроссмейстером Дмитрием Гуревичем — один теперь живет в Америке, другой в Канаде). Партии там протекали в молчании. Двое, склонившись на доской, ладонью бьют по кнопкам часов, а вокруг стоит молчаливый кружок. Иногда только кто-нибудь шепотом спросит: «Почему не f5?» или что-нибудь в этом роде. Тут, на lichess, я с удивлением узнал, что старые молчаливые шахматы ушли в отставку. Мастера ФИДЕ во время партии врубают рэп, международные мастера играют под веселенький рок. Я играл тут с молодым мастером с дредами и в круглой цветной шапке ямайского растамана, который атаковал под Боба Марли, а в перерывах между партиями делал гимнастику. Мастер из Дании Эллен Фредерика Нильссен болтает во время игры не переставая — щебечет по-девичьи обо всем на свете. Смеется, хихикает, спрашивает, отвечает, отвлекается, смотрит в сторону, а рука ее, словно сама по себе, в диком темпе двигает фигуры. На lichess есть шахматисты и сильнее ее — один гроссмейстер Шипов чего стоит, — но смотреть на красивую девушку собирается круг поклонников ее красоты и атакующей игры. Она играет блицы по минуте. Попробуйте сыграть шахматную партию за одну минуту — что у вас выйдет? Тут успеть бы двигать фигурки, а думать некогда. Но Эллен Фредерика успевает двигать, думать, щебетать, смеяться, зелеными стрелками показывать направление своих мыслей и поля, которые хочет занять. Украинский гроссмейстер Евгений Штембуляк, чемпион мира до 20 лет, дает ей фору 30 секунд. Они на глазах у публики играют матч из десяти партий. Он бьет бедную Эллен в открытых началах, в закрытых началах, обыгрывает ее раз, другой, третий, пятый. Она периодически получает лучшие позиции, но ничего не может извлечь из них. К тому же в шестой партии она зевает ферзя. В восьмой ей не хватает до победы секунды. Она проигрывает 0:9. Публика удрученно молчит. «Вот что значит гроссмейстер», — звучит чей-то задумчивый голос в чате. Да, вот что значит гроссмейстер против мастера — это что слон против тигра, что единорог против пушки! Это какая-то немыслимая, подавляющая сила игры. «Эллен, соберись!» — требует, почти с отчаянием, другой голос. Она собирается и — единственный раз за месяцы, недели и дни своей интернет-игры — играет молча. Летают по доске фигуры. Снова она получает лучшую позицию. Уже имеет качество. Уже имеет больше времени. Все на секундах и нервах. Как они понимают то, что делают на такой скорости — я не знаю. Флажок у Штембуляка падает. У нее выдох счастья: «Я все-таки смогла!»