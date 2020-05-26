Синдром Мясникова

Как и любой исторический форс-мажор, коронавирусная пандемия и ее влияние на общественное и индивидуальное сознание высветили много удивительных вещей. Выяснилось, что люди, которые, по идее, должны указывать путь остальным, сами не очень-то сильны в картографии, а у кого-то былой звонкий командирский голос сменился на застенчивый шепот.

Естественно и появление на этом фоне всевозможных экспертов «про всё»: от нефтетров до наномехаников и укротителей вирусов. Но любопытны не только выступления этих экспертов. Интересны и их биографии.

Трудно обойти вниманием и доктора Мясникова (главного спикера по теме коронавируса на российском ГосТВ. — Ред.).

Тут важны не его медицинские заслуги и достижения, а популистская деятельность в средствах массовой информации.

В своих интервью он говорит, что его читают, им интересуются за пределами Российской Федерации, в Европе и США.

Безусловно, это так. Бывшие соотечественники, его коллеги по медицинскому цеху, естественно, интересуются происходящим в России и не могут оставить без внимания новых героев. К тому же колоритных и безапелляционных.

Доктор Мясников, безусловно, умный, одаренный, энергичный и весьма успешный человек.

Да, ему повезло родиться с серебряной ложечкой во рту: потомственный доктор из академической семьи. Вполне логично, что продолжить семейное дело было осознанным решением в спокойные застойные годы. Так создаются врачебные династии.

Доктор Мясников часто напоминает, что по учебнику его выдающегося дедушки учатся и сейчас.

Доктор, конечно, утрирует.

Учиться по старому учебнику, если это только не учебник по фундаментальной описательной науке анатомии,

это все равно что донашивать дедушкины кальсоны.

И хочется надеяться, что сегодняшние студенты медицинских вузов все-таки изучают клиническую медицину по современным учебникам, соответствующим мировым стандартам. Кстати, такой современный учебник по акушерству и гинекологии под редакцией одного из авторов этой статьи активно используется в медицинских вузах России.

Так что сам д-р Мясников, вероятно, все-таки учился по учебнику Харрисона или аналогичным пособиям, иначе бы вряд ли сдал экзамены на право проходить последипломное обучение медицине в США.

Итак, молодого, подающего надежды врача пристроили работать за границу в Африку. Разумеется, в пиар-ролике на YouTube про замечательного доктора это звучит почти как акт героизма, сродни поездке добровольцем на войну в Испании в 1938 году, но для любого гражданина СССР на любой год существования этого государства любая работа за границей была запредельным благом. Чего уж говорить про последующую работу врачом в посольстве во Франции.

Доктор Мясников действительно талантливый и работоспособный человек. Когда открылись границы, и появилась возможность это сделать, он сдал экзамены на право последипломного обучения в США и прошел резидентуру в Brookdale госпитале в Нью-Йорке, а после сдал экзамен на высшую врачебную категорию по общей медицине. Этот экзамен надо пересдавать каждые десять лет, что доктор Мясников исправно делает. Это свидетельствует о его желании идти в ногу с клиническими достижениями медицины в США.

Но доктор Мясников так и не начал работать врачом в США после окончания резидентуры.

Видимо, тогда и стало ясно, что жизнь без цветовой дифференциации штанов, как в фильме «Кин-дза-дза», для него смысла не имеет.

Как недавно сказал сам доктор Мясников, работа врачом в США — это проза, и романтики тут совсем немного: 60 минут поездки на работу, работа в кабинете/отделении без окон, 60 минут на поездку вечером домой, а заработанные деньги доктору в Америке даже некогда потратить.

Думаю, некоторые военные врачи, добровольно приписанные к подводной лодке ВМС США, может, с этим и согласятся. Подавляющее же большинство практикующих врачей в США, конечно же, нет. А большинство просто засмеются в голос. Авторы этой заметки тоже практикующие врачи США. И улыбаются, читая впечатления человека, выросшего в семье врачей, людей, наверное, поглощенных своей работой и давших определенный толчок профессиональным и карьерным устремлениям доктора Мясникова.

Надо напомнить уважаемому доктору Мясникову, что своему сегодняшнему положению в медицинском мире России он обязан в огромной степени как раз тому самому американскому последипломному образованию и клиническому опыту, который он приобрел в США, где его обучали как раз такие вот неромантичные воркаголики, для которых проблема — это потратить деньги.

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Надеюсь, доктор Мясников обратил внимание, что учить здесь умеют.

Мы воздержимся от комментариев о прогнозах доктора Мясникова о прогрессе пандемии в России, об иммунных особенностях россиян и проч.

Пусть официальное заявление врача высшей категории США 19 марта сего года о сроках начала спада вспышки коронавируса в России в середине апреля, не поддержанное ни одной из известных нам статистических моделей, а также спутанные высказывания о бесполезности масок останутся личным заблуждением специалиста, которое не нужно было выносить на публику как руководство к действиям. В этом — основной принцип доказательной медицины.

Злорадствовать по поводу ошибок — это не коллегиально и неуважительно.

Но трудно пройти мимо знаменитой мясниковской фразы: «Мы все переболеем, а кому суждено, тот умрет».

Да, с этим открытием трудно поспорить.

Как и с тем, что жизнь — это состояние, передающиеся половым путем со стопроцентным летальным исходом.

Спросите любого, он вам тоже скажет, что мы все умрем, и будет прав. В США даже есть пословица, звучащая в переводе примерно так: «Существуют только две вещи, которых не избежать: смерть и налоги. И первая не исключает последней».

Такой диалог вряд ли улучшает отношения врача и больного. Сострадание — не самое плохое качество, особенно для врача.

Разумеется, жизнь перед телевизионной камерой веселей и богаче на эмоции, чем скука в Америке.

Безусловно, гонорары телевизионного эксперта выше, чем у практикующего врача в «горячем» отделении больницы в Коммунарке.

И в этот момент происходит отрыв от реальности.

Постепенно начинаешь себя видеть большим, а самое главное и опасное — начинаешь в это верить.

Для врача это очень даже критично.

Пренебрежение и разговор с пациентами или телезрителями через губу, да и вообще отношение ко всем как к слабоумным — приговор для врача в Америке. И не только для врача.

Это идет вразрез с профессией, которую врач выбрал много лет назад. И вразрез с морально-этическими требованиями для специалиста высшей категории в США, а также, надеемся, в Российской Федерации.

Так что «спасибо» коронавирусу за вклад в семиотику нового синдрома Мясникова, описанного выше.

Авторы:

Александр Фукс, доктор медицины, член Американского колледжа акушерства и гинекологии, Нью-йоркская корпорация здравоохранения и больниц, Квинз; Икановская медицинская школа Маунт-Синай; сертифицирован американской Комиссией по акушерству и гинекологии и перинатологии

Майк Мирер, доктор медицины, член Американской академии педиатрии; детский невролог; завкафедрой педиатрии в больнице им. Мозеса Тейлора, Скрэнтон, Пенсильвания; сертифицирован американской Комиссией по педиатрии