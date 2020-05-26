Катя и Оскар

И крокодилы плачут. Вряд ли это слезы по жертвам, но кто знает наверняка? Плачут на суше морские черепахи — сожалеют о покинутой родине? Плачут собаки, плачут кошки. Это, говорят, не эмоции, одна физиология: смачивающая глаза влага, выделение из организмов избытка солей. Но, может, правда не только в том, что эта жизнь стоит того, чтобы ее прожить, но и в том, что ночью все же есть от чего поплакать? Все же этот мир — лучший из возможных: здесь находятся и те, кто пожалеет аллигатора. Это мотыльки. Они утешают и осушают ночные слезы не только крокодилов — слонов, оленей, антилоп, птиц. Не тревожат, не будят спящих, выпивают их слезы бережными хоботками и летят дальше.

По-польски мотылек, ночная бабочка — ćma. СМА по-русски или SMA по-английски — спинальная мышечная атрофия. Дети со СМА, эти мотыльки, даны, помимо прочего, чтобы у нас оставались слезы. Чтобы мы сохраняли в себе душу. Оставались живыми.

Дети со СМА, как и ночные бабочки, живут на всех континентах. Кроме Антарктиды. И если в округе не плачет никто, мотыльки пьют нектар. А некоторые мотыльки не едят и не пьют вовсе. Совсем. Век их короток — неделя, они таинственно светятся — не сами, отражая крыльями свет луны. Многие бабочки, как и дети со СМА, сложив крылья, неразличимы на камнях и деревьях. Они тихо лежат и ждут своего часа дома. Скорее, они даже похожи на тех, из кого выходят мотыльки, — на гусениц, что притворяются камнем, корой, сучками, листьями.

Найдут ли люди окончательное лекарство или нет, а пока вот что. Знаете, как ćma расселились по всему свету? Не только благодаря смелым ночным полетам. Гусеницы тоже путешествуют по воздуху — на выделяемых ими шелковых нитях. Они летят, маленькие и легкие, над землей, им все нипочем.

У детей со СМА — кому повезло — есть электроколяски. С ними они могут хоть немного почувствовать себя детьми. Людьми. Почувствовать свободу.

Да, электроколяски в индивидуальную программу реабилитации детям с СМА включают и в России. Но выдают совсем не то, что нужно, — рассчитанные на взрослых. Кате Фукс (кстати, победительнице конкурса красоты «Мини мисс Красноярск 2020») коляску в программу вписали (с боем), но выдать хотели именно такую, взрослую. И семья отказалась.

Одна такая коляска в семье красноярцев Андрея и Ольги Фукс уже была.

Катя Фукс на конкурсе «Мини мисс Красноярск 2020». Фото: из личного архива

Дело в том, что у них с СМА двое — Оскар, ему 14 лет, учится из дома по скайпу, и вот Катя, ей пять.

— У них на двоих и один канал на ютубе, его немного подзапустили, Оскару лень видео монтировать, — рассказывает Ольга. — Первую электроколяску выдал соцстрах Оскару. И Катя тоже на ней бегала, но та коляска огромная, а таким детям нужна строго по размерам: неправильное положение тела может усугубить состояние. Руки должны быть на подлокотнике, ширина и глубина сиденья должны быть под ребенка и боковые поддержки туловища.

Позже Оскару купили на благотворительную помощь новую коляску, а в старую мы ставим для Кати автокресло и пристегиваем ее ремнями. Под ноги (они должны стоять на подножке) мы ремень протянули, на него ставит. Ребята на улице в хоккей с мячом играют на колясках: Оскар сам держит клюшку, Кате клюшку привязываем к коляске.

Семья Фукс. Фото: из личного архива

Поскольку в России живут чиновники, полагающие, что двое детей со СМА в семье — перебор, и родители сами за это безобразие должны нести ответственность, поясню. Диагноз СМА Оскару выставлен 05.12.2017 — в его 11 лет. Уже после того, как тот же диагноз был выставлен его младшей сестре Кате. Ей СМА установили 13.12.2016 в возрасте 11 месяцев.

Семье Фукс долгое время отказывали даже во врачебной комиссии для назначения Спинразы. Складывалось ощущение, что Минздрав на распутье.

Если собирать ВК, то надо назначать препарат обоим. Но как?

Мать была уверена: врачи считают, что лечить Оскара нецелесообразно. А в одной семье одного ребенка лечить, а другого от того же недуга — нет, тоже неправильно. Вот и не давали назначение никому.

— Только врачи и многие люди не понимают: мы не ждем, что ребенок излечится и побежит. Для нас самое главное, что заболевание перестанет прогрессировать, что дети окрепнут. У них будут крепкие рабочие руки, они смогут частично сами себя обслуживать. Дети очень умные и могут принести большую пользу. Пусть они будут на колясках, но они будут жить и будут жить достойно.

3 июня у Фукс — суд по Спинразе. Но они додавили Минздрав. 26 мая из ведомства пришел письменный ответ: Катя запланирована на введение препарата на 1 июля. А Оскар попал в программу гуманитарного, дорегистрационного доступа на Рисдиплам. Препарат ожидают уже в июне.

А пока Кате нужна электроколяска по размерам. На нее открывал было сбор один благотворительный фонд еще в ноябре 2019-го, однако даже половины не накопил, а цена со 170 тысяч рублей выросла до 229 тысяч.

Наступает лето — время полетов ćma. Даже гусеницы не должны воевать, кому лететь первым. У каждой есть своя нитка.