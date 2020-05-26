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№ 53 от 25 мая 2020

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«Права гражданина? Это что-то из Гарри Поттера»

«Барто». 23. Премьера клипа о неприкосновенности частной жизни

Культура12

Ян Шенкманспецкор

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Маша Любичева
солистка группы «Барто»

— Композиция посвящена 23-й статье нынешней, пока еще не поруганной Конституции. Речь там о правах гражданина на личную жизнь и тайну. Открываешь ее и понимаешь, что это что-то нереальное, что-то из мира Гарри Поттера и русских народных сказок. Особенно сейчас, во время бесконечного карантина.

Какая уж тут личная жизнь, когда мир бредит чипированием, а после пары месяцев самоизоляции ты и сам начинаешь бредить. Власти сочиняют законопроекты один кафкианскее другого: нас всех посчитают с потрохами, доходами, имуществом и женами; телефонные разговоры записываются; сведенья о перемещениях собираются для «лучшей работы приложения»; лица легко распознаются, пропуска-коды для передвижения по городу и слежка в приложениях станут привычной нормой; ночью и днем будь готов рассказать властям кто ты, что и где находишься… Все ради нашего блага.

Границы личного размываются, телеграмм-каналы предлагают проверить, есть ли интимные видео у ваших соседей, и не скрывает ли, кто-то из сильных мира, с кем спит. Никакой Роспотребнадзор не может это запретить, зато расширяются полномочия полицейских, вплоть до проникновения в ваши жилища и автомобили, если вдруг им что-то показалось, но и это тоже во благо…

Песня была написана в 2017-м году и вошла в наш альбом «Светлое завтра». А клип снят недавно при активном содействии и помощи киностудии группы НОМ. В кадре можно увидеть Федула Жадного, Николая Копейкина и Валерия Кефта из театра «Лицедеи», Евгения Куприянова и меня, Марию Любичеву, в прокурорском пиджаке. Прошло всего три года, и завтра наступило, уж не знаю, насколько светлое.

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Теги:
слежка, полиция, конституция, неприкосновенность, премьера, клип, барто

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