Книжная пауза, запись 7: Джонатан Коу. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт

Лондон. 1988-й. Уильям закрывает дверь и быстро уходит из дома. Он только что стал свидетелем жестокого убийства своего знакомого, которого забили бейсбольными битами два карлика. Наверняка полиция быстро выяснит, кто видел умершего последним.

Уильяму — 23, он начинающий музыкант, влюбленный в неприступную девушку Мэделин. Он сочинил в ее честь песню, полгода ходит с любимой по театрам и музеям, но она все еще держит его на расстоянии поцелуя. Он страдает от неразделенной страсти, страха за свое будущее — обвинят ли его в убийстве, станет ли он известным музыкантом? Но Коу, сам бывший рок-музыкант, никогда не оставляет читателя только с одним ощущением. Если вам страшно, то скоро станет смешно, и даже уютно. Уильям общается с соседкой милыми до близости записками о том, кто не выбросил вонючий сыр, не вымыл посуду и не заплатил за свет. Уильям физически ощущает, что всегда живет рядом с другими людьми. Он слышит, как за стеной ругаются соседи, всех в своем районе делит на вечно беременных женщин и мужчин с татуировками и овчарками во дворе. Юноша гуляет по городу Битлз, засматривается в окна и невзначай формулирует базовое желание одинокого юноши — оказаться в этих домах, попасть в жизнь, которая прячется от него за стойкой бара. Коу приглашает нас на последний концерт «новой романтики» 1980-х. На него всегда soldout. Но билеты всегда можно найти, если кто хочет еще немного побыть «вечно молодым» в абсурдном Лондоне без смартфона, с правом на ошибку и без определенного будущего.

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