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Прогулки с Бродским. Кинопоказ и обсуждение с режиссером. К 80-летию поэта

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№ 52 от 22 мая 2020

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Прогулки с Бродским

Показ «Новой» совместно с кинотеатром «Пионер»

Культура38

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24 мая, в день рождения Иосифа Бродского, кинотеатр «Пионер» с «Новой газетой» и «Афишей» показывает документальный фильм «Прогулки с Бродским». После показа куратор публичной программы кинотеатра Сергей Сдобнов проведет обсуждение фильма со зрителями и режиссером Еленой Якович. 


Фильм снят в Венеции, куда специально для съемок приехали два друга-поэта — Иосиф Бродский и Евгений Рейн. Они прогуливаются по набережным, сидят в кафе, разговаривая о поэзии, о языке, о Венеции, о России, о будущем, о кошках, читают свои стихи.

Теги:
кинопоказ, юбилей, венеция, прогулки с бродским, бродский

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