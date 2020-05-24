Бродский-рок

Иосиф Александрович Бродский терпеть не мог рок-н-ролл, считал его неорганизованным шумом. Исключение делал для «Битлз», чью Yellow Submarine перевел (вы будете смеяться: перевод был опубликован в пионерском журнале «Костер») и даже пел на людях, будучи уже в эмиграции. На остальное же реагировал крайне резко и даже слышал в этом что-то апокалиптическое:

«Выросшая на базе рок-н-ролла электронная муза — явление пророческое. <…> Ритм буги-вуги уже содержал в некотором роде пророчество атомной бомбы. Это полный распад всего и вся… <…> Чистая агрессия, чистый ритм или чистая аритмия (ибо нет точек опоры). Обесчеловеченность — когда сознание не соответствует движению…»

А вот рокеры Бродского любят, несмотря ни на что. Русские – уж точно. И даже понятна причина: русский рок за редкими исключениями принципиально литературоцентричен. Наши, может быть, не так круто играют, как западные коллеги, и не такую оригинальную музыку пишут, но в литературе разбираются хорошо.

Поют его давно и всерьез. За последние тридцать лет сложился канон под условным названием «Бродский и рок». Сегодня, в день рождения поэта, предлагаем вам послушать лучшие образцы.

Мегаполис. Рождественский романс

Земфира. Джозеф

Александр Васильев. Конец прекрасной эпохи

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