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№ 52 от 22 мая 2020

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Бродский-рок

9 песен ко дню рождения. Видео

Культура40

Ян Шенкманспецкор

40
 

Иосиф Александрович Бродский терпеть не мог рок-н-ролл, считал его неорганизованным шумом. Исключение делал для «Битлз», чью Yellow Submarine перевел (вы будете смеяться: перевод был опубликован в пионерском журнале «Костер») и даже пел на людях, будучи уже в эмиграции. На остальное же реагировал крайне резко и даже слышал в этом что-то апокалиптическое:

«Выросшая на базе рок-н-ролла электронная муза — явление пророческое. <…> Ритм буги-вуги уже содержал в некотором роде пророчество атомной бомбы. Это полный распад всего и вся… <…> Чистая агрессия, чистый ритм или чистая аритмия (ибо нет точек опоры). Обесчеловеченность — когда сознание не соответствует движению…»

А вот рокеры Бродского любят, несмотря ни на что. Русские – уж точно. И даже понятна причина: русский рок за редкими исключениями принципиально литературоцентричен. Наши, может быть, не так круто играют, как западные коллеги, и не такую оригинальную музыку пишут, но в литературе разбираются хорошо.

Поют его давно и всерьез. За последние тридцать лет сложился канон под условным названием «Бродский и рок». Сегодня, в день рождения поэта, предлагаем вам послушать лучшие образцы.

Мегаполис. Рождественский романс

Земфира. Джозеф

Александр Васильев. Конец прекрасной эпохи

 

Нойз МС. В темноте

Диана Арбенина. Я всегда твердил…

Петр Мамонов. Диалоги с Волковым

Сурганова и Оркестр. Неужели не я…

Вася Обломов. Когда-нибудь…

Анатолий Крупнов. Мексиканское танго

 

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Теги:
юбилей, поэзия, рок, бродский

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