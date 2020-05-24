Катерина Гордеева журналистка и кинодокументалист

Этот фильм мы снимали к 75-летию Бродского. Но выходит он сегодня, в день 80-летия. Судьба.

Иногда я думаю, что может и хорошо, что так вышло.

Формально «Дети Иосифа» — история о путешествии вещей поэта из его последнего дома в первый. Но вообще — о нас: целом поколении людей, на чью жизнь Бродский повлиял бесповоротно и ошеломительно. Но лично — никогда не виделись, не слышали его голоса, не искаженного записью.

Речь об очень разных людях, они есть внутри фильма: Алексей Улюкаев (тогда он еще был министром, а после работы спокойно писал стихи) и Вася Обломов, Вера Полозкова и Анатолий Чубайс, Чулпан Хаматова и Илья Новиков (он еще не стал защищать летчицу Савченко), Ксения Раппопорт и Нюта Федермессер, Дима Билан и Константин Мурзенко, много разных людей: говорят о благодарности, спорят, прощаются, просят прощения.

Специально для «Детей Иосифа» музыку написал Олег Нестеров. И это моя отдельная гордость.

Пять лет — огромный срок, если время летит быстро. Мы очень волновались, что станет с «Детьми Иосифа» за пять лет разлуки. Когда пересматривали, созванивались с режиссеерами Сергеем Нурмамедом и Дмитрием Альтшулером-Курчатовым, списывались, обсуждали, что можно было сделать иначе, что — переделать. Но переделать ничего не возможно: в какой-то момент мы перестали верить, что показать «Детей Иосифа» получится, и все исходники потерялись, стёрлись, погибли под другими записями.

Да и вообще, фильм — это твой ребенок, какой есть. За пять лет он вырос. Так вышло.

Мы ничего не изменили. Кроме пары титров героев, чья судьба за эти пять лет переменилась совсем уж драматически.

Я благодарна Первому каналу за возможность снять этот фильм и благородное решение позволить показать на канале #ещенепознер.

Спасибо #ещенепознер за то, что такой способ поздравить Бродского с днем рождения в этот юбилей стал возможен.