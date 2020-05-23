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№ 52 от 22 мая 2020

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Давид Самойлов, поэт, сказавший правду о войне. Подкаст

Настоящее прошлое с Олегом Хлебниковым

Культура2

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Поэт Давид Самойлов умер в Таллине в 1990-м году, прямо во время вечера памяти Пастернака. Ушел за сцену, и Зиновий Гердт услышал стук упавшей палочки. Когда к Самойлову подбежали — он успел сказать только одну фразу: «Все хорошо».

В новом выпуске подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников рассказывает несколько историй из жизни и биографии известного поэта, с которым они были дружны, и о других поэтах-фронтовиках — Слуцком, Левитанском, Межирове, читает их стихи. В подкасте прозвучат «Четвертый анекдот», «Артиллерия бьет по своим...», «Сороковые, роковые...»

Феномен воевавших поэтов — они первыми написали правду о войне.

СЛУШАЙТЕ, ГДЕ УДОБНО
 

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Иллюстрация обложки подкаста: Петр Саруханов / «Новая газета»
Теги:
хлеб подкаст, самойлов давид, стихи, поэзия, подкаст

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