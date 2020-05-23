Давид Самойлов, поэт, сказавший правду о войне. Подкаст



Поэт Давид Самойлов умер в Таллине в 1990-м году, прямо во время вечера памяти Пастернака. Ушел за сцену, и Зиновий Гердт услышал стук упавшей палочки. Когда к Самойлову подбежали — он успел сказать только одну фразу: «Все хорошо».

В новом выпуске подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников рассказывает несколько историй из жизни и биографии известного поэта, с которым они были дружны, и о других поэтах-фронтовиках — Слуцком, Левитанском, Межирове, читает их стихи. В подкасте прозвучат «Четвертый анекдот», «Артиллерия бьет по своим...», «Сороковые, роковые...»

Феномен воевавших поэтов — они первыми написали правду о войне.

Иллюстрация обложки подкаста: Петр Саруханов / «Новая газета»