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№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
23 мая, 19.00 — «Шатов. Кириллов. Петр»
Постановка Александра Доронина по роману Достоевского «Бесы». Смотрите онлайн!
Продолжаем еженедельные субботние показы спектаклей РАМТа на сайте «Новой газеты». Сегодня смотрим спектакль «Шатов. Кириллов. Петр».
В камерном пространстве Маленькой сцены РАМТа зрителю предлагается не столько сюжетная линия знаменитого произведения, сколько яркие портреты персонажей — первоклассные актерские работы Алексея Янина, Андрея Сипина и Сергея Печенкина. Иван Шатов, Алексей Кириллов и Петр Верховенский заняты поиском Бога. В этом нелегком деле им не помогают. Наоборот — мешают своеволие, гордость, разрушительная энергия.
За полтора часа в этом темном замкнутом пространстве ломаются жизни, меняются убеждения, борьба не заканчивается, а только набирает обороты.
«Три-четыре разговора, роды, убийство и самоубийство — несколько раскаленных звеньев романа составили объемный спектакль. «Бесы» без Ставрогина, почти освобожденные от принадлежности своему веку — и тем легче присваиваемые нашим, — выглядят выцветшим от времени эскизом будущего».
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Предлагаем посмотреть спектакли, лекции и мероприятия образовательного проекта «Театр+». Раз в две недели РАМТ приглашает зрителей на разговор в формате онлайн-конференции на платформе Zoom. Уже состоялись встречи из цикла «Классика в РАМТе»:
«Шекспир в подземном переходе».