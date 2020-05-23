23 мая, 19.00 — «Шатов. Кириллов. Петр»

Продолжаем еженедельные субботние показы спектаклей РАМТа на сайте «Новой газеты». Сегодня смотрим спектакль «Шатов. Кириллов. Петр».



В камерном пространстве Маленькой сцены РАМТа зрителю предлагается не столько сюжетная линия знаменитого произведения, сколько яркие портреты персонажей — первоклассные актерские работы Алексея Янина, Андрея Сипина и Сергея Печенкина. Иван Шатов, Алексей Кириллов и Петр Верховенский заняты поиском Бога. В этом нелегком деле им не помогают. Наоборот — мешают своеволие, гордость, разрушительная энергия.

За полтора часа в этом темном замкнутом пространстве ломаются жизни, меняются убеждения, борьба не заканчивается, а только набирает обороты.

«Три-четыре разговора, роды, убийство и самоубийство — несколько раскаленных звеньев романа составили объемный спектакль. «Бесы» без Ставрогина, почти освобожденные от принадлежности своему веку — и тем легче присваиваемые нашим, — выглядят выцветшим от времени эскизом будущего».