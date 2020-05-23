Онлайн за миллион

Корпоративом это можно назвать с натяжкой, но ничего другого провести сейчас невозможно. Представьте: загородный дом, красивые интерьеры, мягкий свет, ужин на троих-четверых. На большом экране — привычное окно зума. В окне — артист из тех, кого все знают и любят. Атмосфера — как во время семейного просмотра телепередачи. Не очень зажигательно, правда? Тем не менее это корпоратив, и стоит он немногим меньше, чем в «мирное» время.

Табриз Шахиди, глава компании «Империя музыки», с самого начала отнесся к онлайнам скептически. И дело не в том, что песни по зуму как-то не так звучат. Нормально они звучат на обычный, не меломанский слух, технологии позволяют. Просто главное в этом бизнесе — эффект живого присутствия. Музыка музыкой, но есть еще желание эксклюзивно дотронуться до артиста, сфоткаться с ним, дружески побеседовать, иногда и выпить бокал-другой. А по интернету это не так легко.

Но когда гром грянул, заказчики на такой вид развлечений нашлись, и исполнители — тоже. Шахиди своих тайн не раскрывает: закрытые вечеринки на то и закрытые, чтобы никто о них не узнал. И все же оценить уровень артистов и заказчиков можно. Среди звезд, которых букирует для своих клиентов «Империя музыки», — Валерий Сюткин, Светлана Лобода, Лариса Долина, Елена Темникова, Земфира, «Иванушки»… Среди клиентов — Сбербанк, LG, Райффайзенбанк, Башнефть, «Мегафон», «Ташир»… Почти все мероприятия, запланированные «Империей» на апрель-май, перенесены в связи с карантином. Но не все, несколько состоялось. Вот как их описывает Шахиди.

как это устроено Табриз Шахиди Табриз Шахиди,

глава компании «Империя музыки»

«Сильные мира сего не устраивают сейчас грандиозных праздников с кучей гостей, но семейным кругом все равно собираются. Эти мероприятия нельзя сравнить с привычным событием в банкетном зале, где несколько топовых артистов выходят друг за другом на сцену. Иногда артист выступает сольно, реже — с музыкантами, а порой вообще под фонограмму, если это устраивает заказчика. Если это четыре музыканта и солист, они поют и играют в пяти разных окнах в Zoom. Бывает, что песни заранее записываются для события, чаще дня рождения, с запланированными интерактивами и поздравлениями. И это единственное отличие от телетрансляции концерта: персональное обращение».

А стоит онлайн-праздник почти так же, как если бы все было по-настоящему.

Порядок сумм — миллион рублей, два, три. Карантинная скидка — максимум двадцать процентов. Но зато гонорар артисту — это все, что платит заказчик.

В карантинных условиях сами собой отпали траты на сцену, кейтеринг, свет, декор и прочие элементы роскоши. Почему же такие большие цифры? Потому, объясняет Шахиди, что никто не хочет демпинговать. Если сейчас согласиться на полцены, потом, когда все кончится, будет сложно вернуться к исходным суммам. Гонорар артиста — это не только деньги, но и его статус, его престиж. Дорогой артист хочет оставаться дорогим в любой ситуации.

как это устроено Табриз Шахиди,

глава компании «Империя музыки»

— Как часто проходят такие корпоративы? — Редко. По сравнению с докарантинными временами, с прекрасной эпохой — это мизер, их очень мало: может быть, два-три в неделю на весь шоу-бизнес. Причем задействован только топ-50 артистов или даже топ-30. — Приживется такая форма, когда карантин пройдет? — Никогда. Как только откроют рестораны, появится возможность собираться компаниями и устраивать живые концерты, от онлайнов и следа не останется. Это вынужденная мера, как она может прижиться? Онлайны ведь заказывают в исключительных случаях. Например, когда не хочется переносить день рождения и надо доставить имениннику хоть какую-то радость. Пусть не вживую, а так.

Шахиди лучше нас с вами знает психологию богатых людей. Мне, например, казалось, что это очень удобно и финансово выгодно:

не везти из Америки условную Мадонну, оплачивая перелет, гостиницу и все остальное, а за мелкий прайс попросить ее включить зум. Нет, объясняет Табриз, это глупость.

Там речь в любом случае идет о таких суммах, что проще дождаться осени и устроить условной Мадонне полноценный живой концерт. Да и не пойдет она на корпоратив в зуме, у нее не та ситуация, чтоб хвататься за любую работу.

Тем не менее онлайн-корпоративы для бедных существуют, и они, я думаю, приживутся. Уже сейчас в Сети полно предложений, стоит это 800, 500, а то и 200 рублей с участника. Только выглядит иначе. За цену бутылки недорогого коньяка можно сыграть на удаленке в «Мафию» или интеллектуальный квиз (квиз, кстати, стоит дешевле, чем «Мафия»). Можно устроить кулинарную вечеринку и всем удаленным офисом изучать секреты приготовления плова. Конечно, все это можно сделать и без ивент-агентства, но суммы такие смешные, что отчего бы не заплатить.

А теперь представьте себе рынок после окончания пандемии. Часть фирм лишилась офисов, часть — оборотных средств. Устраивать праздники не на что, а некоторым и негде. Но поднять моральный дух персонала каким-то образом надо. А если осенью будет вторая волна пандемии, о которой нас предупредил президент, то все это вдвойне актуально. Выход — бюджетная онлайн-вечеринка.

У Шахиди другие прогнозы. Он уверен, что сразу после отмены карантина рынок живых ивентов стремительно восстановится. У него уже сейчас плотно забит график на сентябрь, намечены мероприятия на август и даже на конец июля, хотя это большой риск. Но ведь одно другому не противоречит:

богатые выйдут из онлайна, а не очень богатые там останутся.

И это одно из главных последствий коронавируса, который перевернул все с ног на голову. Раньше считалось, что ты не крут, если у тебя непродвинутый гаджет и ты не пользуешься самыми актуальными сервисами. А аналоговые или, как еще говорят, ламповые удовольствия — для чудиков, которые отстают от прогресса. Для тех, у кого на прогресс нет денег. Теперь все наоборот: бедным — цифра, а богатым — аналог.

Это, собственно, уже происходит. «Империя музыки» недавно провела для своих клиентов три живых, нецифровых вечеринки. Табриз говорит об этом абсолютно открыто, не считая их нарушением карантина. И действительно, нарушений нет. Нельзя считать нелегальным мероприятие, на котором присутствует семья из трех-пяти человек, они и так живут вместе.

Приезжает артист, входит через отдельный вход, садится с гитарой на расстоянии двадцати метров от слушателей и играет мини-концерт. Сыграл, сел в машину, уехал. Придраться не к чему.

Эти люди следят за своим здоровьем лучше, чем любой потребнадзор. Если будет хоть малейшая опасность, они отменят концерт. Да артист и сам не поедет. А если не отменили, если поехал — значит, все идеально чисто. Как в игре в «Мафию».