Альма-матер в изоляции

Фонд «Вольное дело», основанный выпускником физфака МГУ Олегом Дерипаской, помогает главному вузу страны справиться с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Пожилые преподаватели оказались на самоизоляции, а приезжие студенты — на карантине в общежитиях. И тем, и другим волонтеры привозят продуктовые наборы и лекарства, а еще — помогают освоить дистанционное обучение. Преподаватели и студенты рассказали «Новой», как устроена программа помощи и почему важно поддерживать связь друг с другом даже на расстоянии.

Денис Марьясов, студент 1-го курса экономического факультета МГУ:

— Волонтерский штаб работает всю неделю, кроме воскресенья. Все начинается в колл-центре, куда поступают заявки от сотрудников и студентов МГУ. Эти данные передаются нам, волонтерам, и мы уже помогаем решить проблемы, возникающие в связи с карантином, — от доставки продуктов и лекарств до подключения интернета.

Утром я получаю список всего, что нужно купить, и отправляюсь в супермаркет. Если человеку не хочется составлять список продуктов, мы привозим стандартный набор. В него входят растительное масло, крупы, макароны, сок, фрукты и конфеты.

Волонтеры покупают продукты для преподавателей на самоизоляции

Тамара Теперик, доцент филологического факультета МГУ:

— В самом начале пандемии всем сотрудникам МГУ пришло письмо с координатами, куда можно обратиться за помощью. Я позвонила в волонтерский штаб МГУ и попросила привезти мне продукты. Забавно, что в то же время у меня было несколько курьерских доставок — все всё путали, у кого-то не срабатывал шлагбаум, кто-то заблудился и приехал не туда. А волонтеры МГУ все сделали быстро и без ошибок.

Одна моя коллега серьезно заболела, и всего через несколько часов волонтеры привезли ей лекарства. Знаю, что с просьбой обращалась и преподаватель, которая в университете уже не работает, и в помощи ей, конечно же, никто не отказал!

На мой взгляд, нынешняя ситуация — некое тестирование, в том числе на интеллект и сострадание. Кто-то его проваливает, а кто-то с честью проходит.

Перед поездкой всем волонтерам обязательно измеряют температуру

Виталий Кобзев, аспирант физического факультета МГУ:

— Я присоединился к волонтерской акции в марте. В день нам поступает около 20–30 заявок на доставку продуктов или лекарств. Иногда бывают неожиданные просьбы: одна из сотрудниц университета переживала из-за того, что в ее кабинете в ГЗ вянут цветы. Я получил у дежурного ключи и под чутким руководством преподавателя их полил. Заодно прослушал мини-лекцию по ботанике и узнал, что свое любимое растение она называет «плющ-безобразник».

В целом вся эта ситуация показывает, что дистанция никак не мешает хорошим отношениям и человеческим поступкам. Преподаватели очень рады, когда волонтеры их навещают, и гордятся тем, что МГУ так сплотился во время пандемии.

За время проведения акции было принято около 3 тысяч заявок на помощь

Ирина Иконникова, студентка 3-го курса химического факультета МГУ:

— 5 марта я поехала на языковые курсы в Берлинский университет имени Гумбольдта, а 11 марта объявили мировую пандемию. Я срочно выехала обратно в Москву, а когда приехала, оказалось, что я «в зоне риска» и должна 14 дней провести на карантине в ФДС — Филиале дома студента.

Нам разрешали выходить из общежития, но в обязательном порядке фиксировали время прихода и ухода. На этаже стояли антисептики, около охраны выдавали маски. Волонтеры МГУ трижды в день привозили нам продуктовые наборы. Все было очень вкусно, я особенно оценила тирамису.

По окончании двух недель меня проверил инфекционист и выписал справку о том, что я прошла карантин и здорова. Насколько я знаю, ковидом в нашем корпусе никто не болел. А сейчас я уже в Доме студента на Ломоносовском — самоизолируюсь, как и все.

Программа поддержки МГУ, организованная фондом «Вольное дело», включает доставку питания преподавателям и студентам МГУ, дезинфекцию в общежитиях, обучение студентов и преподавателей работе с платформами дистанционного образования и помощь в решении бытовых вопросов.

Фонд также снабжает СИЗами и горячим питанием сотрудников МНОЦ МГУ, где развернут госпиталь для оказания помощи больным COVID-19.

Совместно с МГУ фонд «Вольное дело» запустил платформу ПРО ИВЛ для дистанционного обучения врачей лечению респираторных заболеваний, а также выпустил открытый курс лекций по вирусологии и серию видеоинтервью «Что нужно знать о COVID-19», в которых врачи и ученые рассказывают о новой коронавирусной инфекции. Лекции и интервью опубликованы на канале фонда в YouTube.

Самые богатые люди России и крупнейшие компании страны давно подключились к борьбе с эпидемией. Инвестиционные холдинги жертвуют миллиарды рублей Оперштабу по борьбе с коронавирусом, сети продуктовых магазинов предлагают специальные программы лояльности для медиков и волонтеров, футбольные клубы отдают стадионы под размещение мобильных госпиталей, а технологические компании тратят средства на помощь водителям, курьерам и субсидирование доставки для пострадавших от кризиса.

Мы продолжим рассказывать о крупнейших благотворительных программах.