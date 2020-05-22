Смотри мне в глаза

Давно известен способ выявить оптимиста или пессимиста — спросить, наполовину пуст стакан или наполовину полон. Причем вне зависимости от ответа и полунаполненность стакана, и его полупустота будут отражать истинное положение вещей. Оказывается, что этот тест на мировоззрение демонстрирует не только степень жизнелюбия людей, но и простую истину: один и тот же объект все могут видеть по-разному и при этом быть правы. Это и есть краткое описание айтрекинга.

Суть технологии в том, что она позволяет следить за взглядом человека и тем, на чем этот взгляд фокусируется. Айтрекинг давно используется в медицине, в маркетинге, в криминалистике, при разработке мобильных приложений и т.п., но только относительно недавно он стал использоваться в музеях — например, в музее Ван Гога в Амстердаме.

Фото: РИА Новости

Айтрекер, напоминающий очки, надевают на голову посетителя, камеры одновременно фиксируют объекты вокруг человека и направление его взгляда. Становится понятно, на что посетители обращают больше внимания, а что замечают лишь мельком при изучении конкретной выставки. С учетом этих данных музей разрабатывает концепции последующих мероприятий.

Казалось бы, внедрение новейших технологий, цифровизация. Но и здесь «все новое — хорошо забытое старое»: изучение движения человеческого глаза началось еще в 10-х годах ХХ века.

В России в этой области значительнее всего достижения ученого Альфреда Ярбуса. В 1965 году вышла его книга «Роль движений глаз в процессе зрения», где, по сути, был описан принцип действия современных айтрекеров. Ярбус провел эксперимент: несколько человек в течение трех минут рассматривали картину Репина «Не ждали», а направление их взгляда отражал луч света.

Ученый выяснил, что внимание человека к определенным элементам никак не обусловлено количеством деталей в этом элементе, зато сильно зависит от того, как композиционно он расположен, привычен ли в данной обстановке, содержателен ли и считает вообще ли сам зритель этот элемент важным.

Почти всегда предпочтение отдается глазам и губам человека на портрете, а не щекам или лбу, лицам, нежели предметам быта, деталям одежды, а не пейзажу и т.п., но — только если перед зрителем не стоит задачи увидеть что-то конкретное.

Если у человека спросить о достатке семьи, изображенной Репиным, он станет рассматривать одежду и мебель. Если посетитель выставки авангардистов прочтет под картиной табличку «Три музыканта», он станет искать на полотне музыкальные инструменты, и либо найдет, либо поймет, что табличку перепутали, и на самом деле это «Женщина в красном кресле». Человек часто стремится увидеть то, что ему сказано увидеть.

Восприятие любого сложного объекта — картины, скульптуры — не линейно, а циклично.

Глядя на «Джоконду», мы не обводим ее взглядом по контуру, а то и дело возвращаемся к глазам и улыбке.

Так мы будем смотреть на нее и через месяц, и через год.

В опытах Ярбуса за три минуты наблюдения взгляд испытуемого многократно возвращался к одной и той же точке, не тратя времени на изучение второстепенных объектов, — в современном айтрекинге «точки притяжения» внимания отмечаются на тепловых картах цветовыми пятнами.

При этом то, как наблюдатель смотрит на картину, не отличается от того, как он будет рассматривать фотографию или цифровое изображение, — все плоские объекты воспринимаются нами одинаково. Вот, кстати, еще один повод подумать о том, как картинные галереи изменят формат работы с аудиторией, за несколько месяцев привыкшей посещать виртуальные выставки.

Фото: РИА Новости

Современные айтрекеры работают, конечно, не на отраженных лучах света, а на лазерах или инфракрасном излучении. Не так давно Центр экспериментальной психологии Оксфорда совместно с Центром современного приборостроения университета Дарема создал «адаптивный оптический сканирующий лазерный офтальмоскоп» (AOSLO), который используется для выявления заболеваний сетчатки. Музейные айтрекеры устроены проще, но функционирование их примерно похоже.

Они помогают организаторам выставок и дизайнерам понимать посетителей, их бессознательные сценарии изучения музеев. Интересно, что медиаинсталляции или интерактивные объекты, которые для большинства вообще не являются целью посещения выставки, чаще всего привлекают больше внимания, чем основные объекты экспозиции, возникает «конкуренция внимания».

Чтобы этого избежать, музейщики изменяют структуру выставок, делая экспозиции более рациональными и удобными. Так что айтрекинг вполне уверенно можно назвать технологией, позволяющей увидеть красоту в глазах смотрящего.