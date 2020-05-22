Абсурдные штрафы «Социального мониторинга». Стрим



Ирина Советовна Карабулатова — прикованная к постели профессор-лингвист из РУДН, дважды оштрафованная за нарушение режима самоизоляции. Только после жалобы штрафы аннулировали.

Вопиющих примеров выписывания ошибочных штрафов из-за приложения «Социальный мониторинг» много, но больше всего внимания общественности привлек случай Ирины, потому что на нем сошлись, кажется, сразу все системные проблемы.

Здесь и примитивность, и непрозрачность технической стороны слежки за россиянами, ее неподотчетность. И невозможность восстановить справедливость без публичной кампании защиты.

Дело Карабулатовой также показывает истинную цену борьбы с коронавирусом в России. Недавно ставшая инвалидом Карабулатова не может проходить обследование и получить лечение, потому что почти вся медпомощь даже в Москве остановлена. Ей нужно обследование, лечение, но врачи могут предложить только самостоятельную гимнастику на дому.

Случай Ирины — это еще и судьба жертв судебных ошибок. Оказалось, что несмотря на объявленную СК охоту на врачей, привлечь к ответственности тех, кто сделал тебя инвалидом, нельзя. Карабулатовой в ходе операции повредили позвоночный штифт и проткнули легкое — от клиники профессор не получила до сих пор даже извинений.

Другая болезненная точка в этом деле — положение инвалидов в России. Вчера ты бы молод и здоров — сегодня прикован к постели. Предусмотрена ли для тебя возможность жизнь по-прежнему? Нет! Даже если ты профессор.

Интервью с Ириной Карабулатовой ведет публицист Анастасия Миронова.