Кризис — это возможность?

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12 мая правительство Латвии существенно смягчило ограничения, связанные с эпидемией: разрешило собираться группами до 25 человек, возобновить спортивные тренировки и камерные культурные мероприятия. При этом Латвия с самого начала пошла по пути мягкого карантина — многие виды бизнеса, включая кафе, рестораны и салоны красоты, могли продолжать работу и во время карантина, с небольшими ограничениями. Компаниям, которые оказались на вынужденном простое — в первую очередь это вся туристическая отрасль, — правительство выделило финансовую помощь, в частности, пособия сотрудникам за простой. Конечно, ни госпомощь, ни относительная мягкость карантина не помогли избежать кризиса: уже сейчас ВВП страны снизился на 1,4% по сравнению с прошлым годом, а многие предприятия оказались на грани закрытия.

Однако далеко не все. Согласно апрельскому опросу одного из крупнейших банков Luminor, 26% предпринимателей в этом году планируют расширить свою деятельность. Еще 47% уже изменили или планируют изменить свою бизнес-модель в связи с изменившейся ситуацией.

Рассказываем истории нескольких латвийских предпринимателей, которые восприняли нынешний кризис как возможность.

Защитные щитки

Разработанная модель защитного щитка для лица от Mechanika Engineering

Латвийская компания Mechanika Engineering с 2011 года занимается производством промышленного оборудования. В начале марта, когда объявили чрезвычайную ситуацию, многие клиенты отменили заказы на неопределенный срок.

«Нужно было либо смириться, либо как-то выправлять ситуацию, — говорит директор компании Артур Житрис. — Мы выбрали второе».

Уже в марте Mechanika Engineering разработала первую модель пластиковых защитных щитков для лица — в мирное время их можно использовать на разном производстве, в частности, в деревообрабатывающей промышленности. Сейчас основными заказчиками становятся медицинские учреждения. По словам Артура, их щитки уже заказали несколько латвийских самоуправлений,

несколько партий отправили в Литву и Эстонию, совсем небольшую партию — в США.

Чуть позже начали разрабатывать бесконтактные дезинфекторы для рук, которые можно устанавливать в торговых центрах и других общественных пространствах — в ближайшие дни их запустят в производство. По словам Артура, такой дезинфектор удобнее обычного: он реагирует на движение воздуха, поэтому не нужно лишний раз касаться чего-то руками.

Покрыть расходы все равно не удается: у компании большие производственные помещения и свой штат инженеров, а продажи пока отстают от желаемых.

«Пока, к сожалению, нам не удалось выровняться в плане финансов — посмотрим, что принесут дезинфекторы, — говорит Артур. — Пока сложно предсказать объем продаж».

От цветов к онлайн-доставке

До начала эпидемии у Роланда был свой семейный бизнес — цветочный магазин. После объявления чрезвычайной ситуации продажи резко упали. Правительство Латвии никак не ограничивало работу небольших магазинов: единственным требованием было обеспечить социальную дистанцию в торговом помещении и средства дезинфекции. Но многие магазины все равно закрылись: осторожные латвийцы стали выходить из дома гораздо реже, закупаясь только необходимым — держать бизнес открытым, оплачивая работу персонала, Роланду стало невыгодно.

«Обороты резко упали, надо было срочно искать новые решения, — описывает он ситуацию в марте. — Надо было найти направление, в котором есть большой спрос».

Еще до запуска цветочного бизнеса Роланд какое-то время проработал маркетологом в интернет-магазине. Помня свой опыт, он подумал, что доставка продуктов — это выход.

Действительно, до начала эпидемии онлайн-торговля в сфере продуктов в Латвии была не особо развита. Меньше года назад Rimi — одна из крупнейших сетей супермаркетов — запустил в тестовом режиме онлайн-доставку. Своя доставка была у другой крупной сети — Maxima — но к общей прибыли компании она добавляла копейки. За последние несколько лет возникло несколько стартапов в сфере доставке продуктов — владельцами некоторых, кстати, были переехавшие в Латвию москвичи. В большинстве случаев стартапы умирали быстро: в Риге практически в каждом районе есть супермаркеты разных ценовых категорий в шаговой доступности, так что для рижан закупка продуктов — не настолько затратный по времени процесс. С большей охотой стать клиентами онлайн-сервисов готовы были жители удаленных регионов, но это уже проблема для доставщика: везти заказ на 30 евро за 100 километров от Риги едва ли выгодно.

С началом эпидемии доставка продуктов резко стала популярной услугой — настолько популярной, что имеющиеся сервисы, которых было мало, вообще не справлялись с нагрузкой.

Этой ситуацией решил воспользоваться Роланд — 1 апреля он запустил свой сервис Deliv.lv.

«Мы приняли решение в конце марта, онлайн-платформу сделали за неделю и запустились», — вспоминает он.

Ассортимент не настолько широк, как в крупных торговых сетях, — в одной категории несколько брендов, а не десятки, но есть свежие фрукты и овощи, рыба, мясо, корм для животных, некоторые бытовые товары. Роланд сделал ставку на скорость и широту покрытия: сейчас доставка работает практически по всей стране, в Риге заказ будет выполнен в тот же день, если оформить его до 15.00.

Сейчас, говорит Роланд, заказов от 70 до 100 в день. Платформа, по его словам, далеко не идеальная — но и сделана она буквально на коленке, зато очень быстро. Сейчас Роланд со своим программистом работает над улучшением сайта — обещает, что в июне новый сайт будет готов, «с техническими решениями, которых нет у других сервисов по доставке в Латвии». Пока что отбить расходы не удалось, но Роланд рассчитывает выйти в ноль через два месяца.

«Кризис дал нам новые возможности повоевать за наш рынок, — говорит он. — Сделать что-то, что будет работать в долгосрочной перспективе».

Покрасить волосы онлайн

Салоны красоты первыми ощутили на себе последствия карантина. Правительство не стало закрывать их, но обязало работать только по предварительной записи: есть клиент — салон может его принять, нет — должен стоять закрытым.

В салоне Color Wizards в центре Риги до начала кризиса работали 10 человек: девять мастеров и администратор. С началом карантина, в марте, посещаемость упала на 70%.

«Работать нам не запрещали, — говорит директор салона Анастасия Кошкина. — Но многие клиенты вообще боялись выходить из дома. У кого-то начались проблемы с финансами, посещение салонов красоты ушло на второй план». Пришлось уволить администратора, но мастеров удалось сохранить.

По словам Анастасии, уже с апреля ситуация стала выравниваться: поток клиентов на 40% отставал от обычного, при этом многие клиенты стали возвращаться. На первый план вышла дезинфекция — после каждого клиента специальным раствором стали обрабатывать все: поверхности, стулья, дверные ручки.

Чтобы не уйти совсем в минус, в салоне решили работать с постоянными клиентами «на удаленке»: стали продавать им наборы для окрашивания волос их оттенка с подробной инструкцией. Некоторым, говорит Анастасия, проводили онлайн-консультации по скайпу:

мастер звонил и в режиме видеоурока рассказывал, как правильно красить волосы.

«Эти наборы спасли ситуацию, стало немножко легче финансово, — рассказывает Анастасия. — Мы все равно в убытке, но хотя бы не настолько большом. Сейчас думаем оставить эту услугу и после карантина — она стала популярной. Это удобно клиентам, которые не могут раз в три недели ходить в салон».

Бренд Quarantino

Некоторые как раз на волне кризиса решили запустить свой бизнес. Дизайнер Юлия Домбровская с командой друзей выпустила линию домашней одежду под брендом Quarantino.

«Мы переписывались, шутили, кто-то из нас сказал, что сейчас все будут работать через удаленку, созваниваться, сидя в пижамных штанах, но в пиджаках, ходить по дому, скучать по офису. И возникла эта мысль — сделать домашнюю одежду, но в стиле кэжуал, с современными принтами, чтобы было мягко, уютно и по-домашнему», — рассказывает Юлия. Большинство предметов — с надписями вроде «разбудите меня, когда карантин закончится», «карантин? отличная причина ни с кем не встречаться».

Носки из коллекции весны на карантине от Quarantino

Разработка идеи и первых макетов, по словам Юлии, заняла всего одни выходные. Потом она загрузила несколько картинок в интернет, и вскоре на нее вышла латвийская швейная мастерская. Покупают одежду Quarantino, по словам Юлии, в основном молодые люди: от 16 до 45. Самый популярный товар — носки с принтами в виде рулонов туалетной бумаги.

«Это такая пугающая ситуация, что если над ней подшучивать, кажется, что она станет менее страшной, — описывает дизайнер свою концепцию. — Потому что сейчас, конечно, мы все обескуражены».

Сейчас Юлия обсуждает с мастерской расширение производства и надеется, что бренд Quarantino станет частью более крупной коллекции.