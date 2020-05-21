Рыцарь на ходунках

Накануне своего 100-летнего юбилея капитан британской армии в отставке Том Мур из Бедфордшира (графство Уэст-Йоркшир) захотел отблагодарить врачей, которые «отремонтировали» ему тазобедренный сустав и лечили от рака кожи.

В начале апреля дочь капитана Ханна Ингмар-Мур помогла ему открыть благотворительный счет, и 6 апреля капитан Том начал марафон на ходунках у себя в саду.

Он задумал пройти, опираясь на ходунки, 100 кругов по 25-тиметровому саду до того дня, как ему исполнится сто лет. Его целью было собрать одну тысячу фунтов в благотворительный фонд для Национальной системы здравоохранения (NHS Charities Together — организация, которая поддерживает более 140 благотворительных структур, входящих в систему здравоохранения).

Фото: EPA

По Британии уже вовсю гулял коронавирус, пресса и сети ежечасно рассказывали об отчаянной храбрости медиков, спасавших жизни больных зачастую со смертельным риском для своей собственной. А 99-летний капитан Мур ходил, опираясь на ходунки, по своим шести соткам.

И деньги пошли…

Результат превзошел ожидания — уже через два дня на благотворительном счету Национальной системы здравоохранения (NHS) было 5 миллионов. На финишную прямую 16 апреля Мур вышел в прямом эфире Би-би-си, а на благотворительном счете к тому моменту уже было больше 12 миллионов фунтов.

Потом вся страна праздновала 100-летие славного капитана, которому присвоили звание полковника. Над его домом качнули крыльями знаменитые британские истребители времен Второй мировой «Хоукер Харрикейн» и «Спитфайр». Мур получил больше 140 тысяч поздравительных открыток. 20 апреля 800 тысяч человек подписали петицию с просьбой о присвоении ему рыцарского звания. А на счете уже было более 26 миллионов фунтов стерлингов.

Поздравление Мура с юбилеем на здании цирка Пикадилли. Фото: Twitter / Captain Tom Moore

Мур стал самым возрастным лидером официального британского хит-парада. Сингл «Ты никогда не будешь один» (You'll Never Walk Alone — песня 1945 года, ставшая гимном футбольного клуба «Ливерпуль») с его участием заняла первое место в Национальном песенном конкурсе (UK Singles Chart). Все доходы от продаж сингла также идут в помощь врачам и больным, пострадавшим от пандемии.

Британия торжественно и сердечно отпраздновала 8 мая — день 75-летия окончания Второй мировой войны в Европе, вспоминая добрым словом и Тома Мура. Празднование было сдержанным — коронавирус уносил несколько сотен жизней в день.

А благотворительный счет рос…

Ее величество Елизавета II по представлению премьер-министра пожаловала Муру рыцарское звание. Торжественная церемония посвящения в рыцари отложена до осени.

На момент закрытия счета 21 мая капитан получил 32 795 520 фунтов стерлингов (2 миллиарда 861 миллион 405 тысяч рублей) от более чем полутора миллионов британцев.

Сэр Томас Мур во время Второй мировой войны служил танкистом и закончил ее в звании капитана.

Лондон