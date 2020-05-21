Театр на Balkone

«Так хочется рассказать про всю историю создания фестиваля — как мы перешли (а точнее перепрыгнули) из нормального фестиваля в онлайн, как мы снимали на карантине, — говорит Александра Филиппенко, одна из сооснователей фестиваля и авторов проекта. — хочется про каждое видео рассказать, но тогда текст будет "толстовского" размера!»

Историк и дочь знаменитого артиста, уже классика актерского искусства, со своими единомышленниками Петром Новиковым и Владимиром Пилосяном еще год назад придумала создать действо на принципиально новой сцене — городском балконе. А жизнь перевела замысел в видеоформат. Теперь главная площадка — Instagram.

В фестивале участвуют: Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко, Максим Виторган, Евгений Стычкин, Артём Ткаченко, Анатолий Белый, Катерина Шпица и Тимофей Трибунцев.

Артисты выйдут на свои балконы и прочтут любимые стихотворения, прозу, поэмы. Для каждого видеоролика разработан сценарий, учитывающий характер исполнителя, поэтический строй

и архитектурные особенности балкона.

Съемки проходили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи и дополнены оригинальными саундтреками.

«Замысел проекта возник задолго до режима «самоизоляции», однако точно резонирует с идеями самовыражения в ограниченном пространстве и даже обретает новые культурные смыслы как в онлайн, так и в офлайн-среде», — объясняет Александра Филиппенко.

Техническую сторону (в частности, съемки с квадрокоптеров) обеспечила поддержка «Газпромбанка».

А еще участники фестиваля смогут подняться на самые интересные крыши Москвы благодаря культурно-просветительскому проекту «Москва глазами инженера» — образовательному партнеру BALKON.

Команда проекта организует экскурсии с гидами-искусствоведами по уникальным площадкам: крышам фабрики «Красный Октябрь» и «Хлебозавода №9», часовой башне Киевского вокзала, служебным помещениям библиотеки имени Ленина и Театра Российской армии, подземному ходу на «Винзаводе», мастер-классы и лекции.