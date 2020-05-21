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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Владимир Спиваков читает историю врача. Видео
Катерина Гордеева, «Гоголь-центр» и друзья помогают защитить российских медиков в регионах
Мы собираем деньги на покупку средств индивидуальной защиты для Нижегородской городской клинической больницы №5 и для рентген-отделения центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область).
У нас есть три дня. Все эти три дня ваши любимые артисты и музыканты будут читать реальные монологи реальных российских врачей, которые записала журналист Катерина Гордеева. Послушайте их и вы поймете, каково сейчас на самом деле врачам: что они чувствуют, чем живут, чего боятся, над чем смеются.
Врачи — это люди, которые нас защищают сегодня. А мы должны защитить их.
Что покупаем
Пеленки 3000 шт
Памперсы для взрослых 3000 шт
Влажные салфетки 3000 шт
Респираторы Алина 900 шт
Очки Панорама 300 шт
Респираторы FFP2, FFP3 500 шт
Щитки защитные 100 шт
Костюмы защитные 100 шт
Перчатки медицинские 1000 пар
Бахилы высокие 200 шт
Пожалуйста, оставьте любое пожертвование на сайте фонда www.livefund.ru или отправьте SMS со словом «ГОГОЛЬЦЕНТР» (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на короткий номер 3443. Например: ГОГОЛЬЦЕНТР 1000.
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