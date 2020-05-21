Владимир Спиваков читает историю врача. Видео



Мы собираем деньги на покупку средств индивидуальной защиты для Нижегородской городской клинической больницы №5 и для рентген-отделения центральной районной больницы города Балахна (Нижегородская область).

У нас есть три дня. Все эти три дня ваши любимые артисты и музыканты будут читать реальные монологи реальных российских врачей, которые записала журналист Катерина Гордеева. Послушайте их и вы поймете, каково сейчас на самом деле врачам: что они чувствуют, чем живут, чего боятся, над чем смеются.

Врачи — это люди, которые нас защищают сегодня. А мы должны защитить их.