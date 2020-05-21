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№ 51 от 20 мая 2020

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О работе над «Дылдой»

Онлайн-встреча в поддержку детского хосписа «Дом с маяком» с режиссером Кантемиром Балаговым и Ксенией Середой

Культура2

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Ксения Середа и Кантемир Балагов

21 мая в 19.00 пройдет онлайн-встреча с режиссером, сценаристом, оператором Кантемиром Балаговым и оператором Ксенией Середой. Во время эфира Кантемир и Ксения детально обсудят отрывки из фильма «Дылда», расскажут о совместной работе и ответят на вопросы зрителей из чата.

Модератором выступит кинокритик Егор Москвитин.

Встреча пройдет в рамках цикла «Киновечера в “Доме с маяком”», где режиссеры, актеры, продюсеры и другие кинематографисты рассказывают о том, как создается кино и что происходит за кадром. «Киновечера» проходят в поддержку детского хосписа «Дом с маяком».

Присоединяйтесь!

Каждый билет — это пожертвование фонду.

Ссылка на мероприятие придет за час до начала события.

Благотворительный фонд «Дом с маяком» помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области. Более 650 семей находятся под опекой фонда и получают медицинскую, благотворительную, психологическую, социальную и юридическую помощь.

Теги:
дети, балагов, благотворительность

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