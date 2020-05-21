Стиль и фэшн

«Градостроительное преступление» — так архитектор Наталья Емельянова называет происходящее с Мурманском прямо сейчас. Бывший главный архитектор города, не один десяток лет отработавшая в Заполярье, с недоумением наблюдает творческие потуги команды губернатора Чибиса, заявившей о планах на немедленное переустройство облика северных городов.

Сквер Пяти углов, Мурманск. Фото: РИА Новости

На этой неделе в областное правительство пришло письмо. В письме 65 подписей, 11 из которых принадлежат членам Союза архитекторов. В гневном тексте подробно и аргументированно объясняется, отчего планы, опубликованные «командой перемен» (как молодой губернатор называет своих соратников), авторы считают архитектурной диверсией. В это же время Контрольно-счетная палата региона закончила проверку организации, которой «команда перемен» поручила наводить лоск в городах и поселках. Из него следует: дело не в красоте — дело в деньгах.

В мае прошлого года региональное правительство учредило автономную некоммерческую организацию «Центр городского развития Мурманской области». Предмет деятельности оного — «формирование концепции и поддержка развития благоустройства городской среды, а также цифровизации городского хозяйства на территории Мурманской области». АНО возглавила экс-советник губернатора Ольга Вовк, а в январе, когда ее повысили до министра (тоже по благоустройству), директором Центра был назначен гражданин Беларуси и ближайший соратник Вовк Андрей Коровянский.

Если поначалу Центр закупал преимущественно спортплощадки неоднозначного качества и уличную подсветку, то при новом директоре-архитекторе Коровянском размах стал ощутимо шире. Гость из Минска сразу решил питать глубинку «стилем и фэшном». 4 мая на совещании у губернатора его концепция была утверждена, и северяне с удивлением узнали, что площадь Пять углов (исторический центр Мурманска) будет радикально перестроена; самая известная и престижная в тихом центре улица Самойловой станет пешеходной (обитатели старых дворов содрогнулись, представив, где будут парковаться все, кто заехал в магазин или кофейню), а тротуары замостят плиткой.

Никаких общественных слушаний по этому поводу не проводилось, но власть уверенно заявляет, что население идею одобряет, ссылаясь на некий опрос

о городской среде, который проходил на избирательных участках во время губернаторских выборов прошлого года. Концепция безальтернативная, никакого открытого конкурса на ее разработку не объявлялось.

Коровянский обещает внедрить в Мурманске «дизайн-код», а остановки называет в своих презентациях «транспортно-пересадочными узлами», но широкой публике он известен как идеолог баррикады, за миллион без малого возведенной перед Желтым домом (так горожане называют здание правительства области). «Новая» уже рассказывала об удивительной (но быстро заржавевшей) скамейке.

Новые идеи — новый масштаб. Решено фактически упразднить так называемую градостроительную ось: улицу Воровского, соединяющую центр города, и его верхний ярус — улицу Буркова — с вокзалом. Упразднены будут и парковки возле двух огромных отелей. Где будут парковаться гости, неизвестно. Зато все пространство Пяти углов замостят, разумеется, плиткой, установят «павильоны стрит-фуда» (видимо, минчанин не заметил, что в Мурманске 9 месяцев зима, и стрит-фуд — не самая популярная тема). Реновация начнется уже летом. Как только это стало известно, соцсети наводнили возмущенные отзывы, затем свою позицию сформулировали и профессионалы-архитекторы.

В письме протеста они напомнили азбучные истины: с момента закладки города на Пяти углах планировалась не площадь, а транспортный перекресток, причем один из весьма важных в схеме движения. Что там находятся крупные магазины и отели, которым требуется большая парковка, что радикальная перелицовка исторического центра — дело весьма чувствительное, и что перед реновацией недурно бы открыть Генплан и поговорить с архитекторами, строившими город.

В ответ Андрей Коровянский разразился в соцсетях угрозами в адрес мурманских архитекторов. Он обвиняет своих предшественников в непрофессионализме, аффилированности с некими подрядчиками и обещает «наказать по закону».

Забавно, но больше всего в Мурманске Коровянского возмутили деревянные борта тротуаров — так он называет просмоленную доску, которой в середине прошлого века отделяли асфальт от газона.

Деревянные бараки, в которых живут люди в центре города, возмущения не вызвали.

Между тем, говорится в письме специалистов, если регион готов вложить немалые деньги в благоустройство муниципалитетов, не лучше ли потратить их не на авторские ларьки для стрит-фуда, а на строительство очистных сооружений (канализация Мурманска идет в Кольский залив), на создание безбарьерной среды для инвалидов, расселение ветхого жилья, озеленение, строительство парковок и гаражей, обновление инженерных сетей? Ведь даже для поклонников «аффторского» креатива очевидно: экспериментировать на площадях, за которыми прячутся бараки, неприлично. Но на сносе бараков без конкурса не заработаешь. Между тем, благоустройство городов это не только хайп, но и бюджет.

Судя по отчету Счетной палаты, монетизация прекрасного пошла полным ходом с первых дней работы Центра городского развития летом 2019 года, когда из казны региона в качестве уставного капитала АНО было выделено 160 миллионов. Правда, Бюджетному кодексу эта трата противоречит: область не может финансировать исполнение муниципальных функций, а 131-й Федеральный закон относит строительство детских площадок и автобусных остановок, на которые должны были пойти деньги, к вопросам местного значения.

Нет, помочь городу или поселку область вправе, только в этом случае трансферт в порядке софинансирования направляется именно в муниципалитет, а не в некую автономную организацию. И тратить их придется под наблюдением казначейства.

Из акта Счетной палаты

«В соглашении о предоставлении субсидии определен только общий размер субсидии в сумме 160 000,0 тыс. рублей, и не содержится: детализация расходов по направлениям (статьям); перечень мероприятий по благоустройству и (или) объекты благоустройства, чем для должностных лиц некоммерческой организации предоставлены необоснованно широкие и (или) неограниченные возможности при принятии решений о расходовании средств областного бюджета, и также не позволяет дать оценку целевому и эффективному использованию бюджетных средств».

Еще один нюанс: АНО может проводить закупки без оглядки на 44-й Федеральный закон о конкурсных процедурах, а это сильно развязывает руки. Как тратить бюджетные деньги без конкурса — просто лайфхак для нерадивых чиновников. И не просто тратить, а тратить с удовольствием: средняя зарплата сотрудников АНО более чем вдвое превысила среднюю зарплату в Мурманской области (141 тысяча рублей, что, кстати, в два раза больше предусмотренной в смете Центра, против 62).

Оппозиционный депутат облдумы Александр Макаревич, который первым обнародовал результаты проверки КСП, обращает внимание: «Оклад Ольги Вовк составлял 45 700 рублей, при этом самый высокий оклад в сфере здравоохранения (заведующего реанимационным отделением медицинского стационара) постановлением Чибиса с 1 октября 2019 года определен в размере 11 930 рублей».

Из отчета Счетной палаты

«Финансовый план не содержит детализации расходов по статьям затрат на содержание АНО «Центр городского развития», что не позволяет обеспечить контроль за прозрачностью и результативностью использования средств».

Отчет аудиторов о прошлогодней работе «улучшателей мира» поступил в облдуму, которая вправе сделать из него некие оргвыводы и учесть при следующем распределении бюджета. Впрочем, делать это поздно: в нынешнем году на деятельность АНО из казны выделено вдвое больше, чем в прошлом, — 320 миллионов рублей. А реновация тем временем идет по плану.