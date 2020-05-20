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№ 51 от 20 мая 2020Читать номер
Цифровой карантин
Как государство следит за нами во время пандемии. Кирилл Мартынов и IT-эксперты в стриме «Новой»
«Новая газета»редакция
Коронавирус стал удобным предлогом для ужесточения контроля за гражданами. Цифровизация — общая тенденция эпохи пандемии. Митинги перешли в онлайн, вводятся «паспорта здоровья», а статистика по заболевшим создаётся искусственно.
20 мая в 20:00 Кирилл Мартынов поговорит с экспертами о последних цифровых тенденциях. Артур Хачуян, генеральный директор SocialDataHub, расскажет, как новые «карантинные» системы собирают информацию о гражданах. Михаил Климарев, исполнительный директор Общества защиты интернета, объяснит, возможно ли сейчас успешно защищать свои данные. Алексей Куприянов, доцент НИУ ВШЭ, расскажет о махинациях с коронавирусной статистикой.
Присоединяйтесь и задавайте вопросы в прямом эфире!
о цифровой слежке и паспортах иммунитета — слушайте на всех платформах
В подкасте «Что Нового?» корреспондент «Новой» в Балтии и Северной Европе Мария Епифанова также рассказала об опыте контроля во время пандемии в Германии, а ученые и наши коллеги из «Медиасети» обсудили триумфы и провалы киберслежки в России и Кыргызстане
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