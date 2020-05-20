«Машину обклеиваем скотчем, костюмы замачиваем в дезрастворе»

Владимир Путин потребовал дополнительно премировать бригады скорой помощи за работу в условиях пандемии коронавируса. Однако медики остались без денег — текст постановления оставил чиновникам в регионах широкое поле для трактовки.

Работники станций скорой помощи сразу в нескольких регионах заявили, что не получили доплат, обещанных президентом. В начале апреля Владимир Путин предложил платить среднему медперсоналу и врачам скорой помощи по 50 000 рублей, младшему персоналу, а также водителям и фельдшерам скорых — по 25 000 рублей. Тогда президент сравнил их с военными на передовой, которые имеют право на «боевые».

В пятницу, 15 мая, Путин заявил, что не во всех регионах с медиками рассчитались. В тот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев поспешил отчитаться, что 4240 медиков получили обещанные президентом надбавки, еще 4352 человека получили надбавки региональные — это примерно по 10 тысяч рублей врачам и по 5 тысяч рублей — среднему медперсоналу.

Рассчетные листки сотрудников скорой помощи в Ростовской области

Но бодрый отчет главы региона вызвал недоумение у работников скорых.

— Коронавирусных больных в нашем городе официально выявлено 12. Лично я несколько раз выезжала встречать «вахтовиков», которые возвращаются из Москвы и других городов и потом отправляются на карантин. Мы встречали автобусы, делали заборы биоматериалов. Мои коллеги, например, транспортировали ковидных больных в госпиталь. Но в мае мы получили свои расчетные и увидели, что наша зарплата практически не изменилась, — рассказывает фельдшер скорой помощи из города Гуково, которая в доказательство передала редакции фотографии расчетных листов коллектива.

Оказалось, не им одним. Чиновники сразу в нескольких регионах слишком буквально взялись толковать Постановление правительства РФ № 415 от 2 апреля 2020 года. В нем говорится, что «средства, предоставленные бюджетам субъектов РФ, направляются медицинским организациям, подведомственным органам исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, а также медицинским организациям <…>, в которых оказывается медицинская помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

Зацепившись за слова о пациентах с коронавирусной инфекцией, чиновники на местах принялись высчитывать, со сколькими пациентами, чей COVID-положительный статус был позже официально подтвержден, контактировали фельдшеры скорой помощи, и в соответствии с этими расчетами назначать им выплаты. В результате

медикам были начислены «премии», не превышающие пары тысяч рублей.

Например, как уже сообщала «Новая», сотрудники скорой помощи из Мурманской области заявили, что получили за работу в условиях пандемии 137 рублей и даже 29 рублей.

С аналогичной жалобой к депутату Заксобрания Ростовской области Ирине Поляковой обратились 48 сотрудников станции скорой помощи Каменска-Шахтинского.

Сотрудники скорой помощи в Ростовской области за работой

— Они не получили ожидаемые выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку — 25 тысяч рублей — только потому, что не работали с подтвержденными ковидными больными. Увы, но за бессимптомных и недообследованных людей, которых, по словам министра здравоохранения Ростовской области г-жи Быковской более 45%, им никто платить не собирается. А от таких контактов в силу специфики работы медики скорой не застрахованы, — объясняет Ирина Полякова.

Фельдшер гуковской станции скорой помощи Наталья Ш., у которой за плечами 20 лет работы, говорит, что такого количества больных с пневмонией ей за месяц навещать не приходилось.

По данным на 18 мая, в регионе насчитывается 2514 случаев COVID-19, 31 человек погиб. Власти подтвердили заражение 121 медика.

— Мы же не знаем, к кому мы едем, чем человек болеет, — объясняет Наталья. — Тесты ведь не всем делают, нужны показания. А люди по-разному переносят. Заразились врачи Константиновской больницы.

Мы все одинаково рискуем. Почему нас делят на тех, кто контактировал с подтвержденными, и тех, кто нет?

Попытки чиновников увязать выплаты медикам с часами и минутам вызвали гнев Путина в пятницу, 15 мая. После резкого выступления президента, региональные власти начали лихорадочно исправлять ситуацию. Наталья рассказывает, что из ее коллег доплату в 25 тысяч получили 6 человек — из так называемой «инфекционной бригады».

— Такие бригады были созданы еще в период обострения ситуации с лихорадкой Эбола, — рассказывает Наталья. — Считается, что только они могут работать с опасными заражениями. На самом деле, мы все работаем одинаково. Когда едем к ковидному больному, чтобы доставить его в больницу или на КТ, заклеиваем скотчем манжеты на костюме. Машину изнутри обклеиваем, потом костюмы замачиваем в дезрастворе…

Факт получения выплат подтвердили еще несколько фельдшеров скорой помощи, но в региональном минздраве по-прежнему считают ошибочной тактику платить всем работникам «передовой».

— Доплата в 25 тысяч рублей положена за работу в ковидной бригаде, — пояснили в минздраве Ростовской области гуковским фельдшерам. Медики записали разговор с представителем ведомства. Как выяснилось в ходе беседы, в министерстве не знают или делают вид, что не знают, будто с ковидными больными в регионе работают все фельдшеры, и никаких специально созданных для этого бригад нет.

— Это не совсем законно то, что вам заплатили. Потому что президент сказал и в постановлении сказано четко — «за работу в ковидной бригаде». То, что учреждение вам платит, это на свой страх и риск, — сказал представитель регионального минздрава.

Ростовская область