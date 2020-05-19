Делай как НКО

Этот текст подготовлен специалистами Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР)

Коронакризис продемонстрировал низкую готовность российских государственных органов оперативно помогать группам населения, пострадавшим от эпидемии. Очевидными стали проблемы, которые игнорировались годами: люди старшего возраста не могут жить без заботы извне, постояльцам психоневрологических интернатов (ПНИ) и детям-сиротам нужны новые возможности для установления крепких социальных связей, заключенные и обвиняемые не должны содержаться в эпидемиологически небезопасных условиях, а бездомные не могут оставаться без базовой продуктовой и медицинской поддержки.

Утвержденные правительством меры касаются только традиционных групп господдержки: семьи с детьми определенного возраста, самозанятые, московские пенсионеры, предприятия малого и среднего бизнеса. Хотя диапазон пострадавших и уязвимых категорий населения намного разнообразнее.

Центр перспективных управленческих решений и Общероссийский гражданский форум провели исследование о положении уязвимых групп во время коронакризиса.

В ходе сбора данных выяснилось, что в сравнении с госорганами НКО обладают целым рядом преимуществ, позволяющим им организовать помощь более эффективно.

Во-первых, НКО гибко реагируют на меняющиеся потребности благополучателей, действуя быстрее и шире, чем муниципальные социальные службы, существующие в рамках довольно жестких регламентов и нормативов. Организации третьего сектора инициативно подстраивают свою деятельность к новым потребностям и трудностям – важно наличие ресурсов и отсутствие запретов.

Например, преподаватели некоммерческих организаций, организующие развивающие занятия для детей и взрослых с ментальными и психическими трудностями, с первых дней карантина перенесли свою работу с подопечными в онлайн-формат. Другой пример – НКО, работающие с бездомными, которые оперативно объединились с владельцами кафе и организовали регулярные поставки горячего питания для всех нуждающихся. НКО открывают горячие линии или де-факто становятся операторами таковых, принимая в разы больше звонков с просьбами о помощи. НКО изучают международную повестку и практики, экспериментируют, обмениваются опытом.

Во-вторых, сотрудники НКО обладают ресурсом, важным для организации быстрой помощи – прочными отношениями и взаимопониманием со своими благополучателями. Некоторые инициативы в буквальном смысле говорят на языке уязвимых групп – так, немногочисленные НКО, помогающие мигрантам, информируют их об опасности новой инфекции на родном языке.

Один из экспертов нашего исследования отмечает, что работа НКО «превратилась большой собес». Действия НКО – это прототип эффективных действий социальной службы. Идея клиентоориентированности, так популярная сегодня в бизнесе, является основополагающим принципом для НКО.

Например, из-за того, что представители уязвимых групп часто могут не знать о том, что им готовы безвозмездно предоставить помощь, или не иметь сил на заполнение необходимых бумаг, многие НКО работают по принципу «аутрича» (охват, низкий порог на доступ к услуге), где инициатором помощи выступает не благополучатель, а сама благотворительная организация на регулярной основе.

Для того чтобы экстренно обновить механизмы социальной помощи, НКО готовы находить общий язык с представителями государства. В некоторых городах НКО, помогающие в уходе и социализации детей-сирот и престарелых, убедили местные департаменты социальной защиты и руководителей интернатов в жизненной необходимости забрать постояльцев, в первую очередь наиболее слабых, в дома волонтеров и нанять профессиональных нянь на время пандемии.

Фактически действия и аналитика НКО представляют собой готовые методические рекомендации для государства, желающего наладить эффективно работающую систему помощи депривированным группам. Представители НКО давно предлагают изменить систему реагирования на случаи домашнего насилия, скорректировать инфраструктуру помощи сегодняшним пациентам психоневрологических интернатов (ПНИ) и детских домов-интернатов (ДДИ) и обновить правила внутреннего распорядка (ПВР) в местах заключения, которые не соответствуют представлениям об адекватном содержании заключенных.

Возможно, государству и НКО придется выработать новые механизмы взаимодействия. Все-таки действия во время стихийного бедствия – это не одно и то же, что медленные переговоры в «мирное» время. Поле для этого подготовлено предыдущими годами работы третьего сектора: по многим проблемам наработан значительный объем знаний и рекомендаций как на законодательном, так и на «уличном» уровне.

В ближайшее время российскому государству и обществу предстоит непростая работа по возвращению к состоянию «мирного» времени, и НКО могут стать одними из главных агентов посткризисного восстановления. В случае же, если государство допустит сжатие третьего сектора, российскому обществу грозит потеря колоссального объема наработанной экспертизы и большого числа активных коллективов – а это означает упущенные возможности по восстановлению и росту качества жизни в стране.

Дарья Рудь, Дарья Вахрушева, эксперты Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР), специально для «Новой»