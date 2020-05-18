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№ 50 от 18 мая 2020

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Корбль Татьяны Сельвинской

С замечательным художником уходит целая эпоха

Культура2

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Татьяна Сельвинская с отцом Ильей Сельвинским. Фото из архива

Татьяна Ильинична Сельвинская, Тата, как звали её друзья и ученики, художник, поэт, педагог, и громадное художественное явление в нашей культуре. Из редкой плеяды художников — ярких комет, сияние которых идет сквозь время и озаряет далекие горизонты жизни, о которых мы доселе не помышляли. Сельвинская из той же плеяды, что и Наталия Гончарова, Любовь Попова, Александра Экстер, Варвара Степанова, Анна Голубкина, Вера Мухина, Нина Нисс-Гольдман; только родившаяся во времена расцвета русского авангарда, она словно вдохнула в себя его энергию, свободу, полётность и  принесла через  годы и годы  нам, в начало нового тысячелетия.

Училась, как сама определяла, у Роберта Фалька цвету, у Александра Тышлера миру, у Михаила Курилко  театру. Главным учителем был отец, поэт Илья Сельвинский, на равных участвовавший в поэтических дискуссиях с Владимиром Маяковским, любовь к отцу пронесла через всю жизнь, при её участии был создан Музей Ильи Сельвинского в Симферополе. Много работала в театрах: от Одессы до Магадана, оформляла спектакли в постановке  лучших режиссеров России.

Замечательный живописец, любимый жанр — портрет. В живописи Сельвинской игра цвета, линий и сюжета вступают  в особый союз чувства и мысли, только ей свойственным соединением  интимной доверительной  лиричности и   беспредельности  космоса. В портретах всегда любовь к человеку и смелая конструктивистская пластика: таковы замечательные портреты  Давида Боровского, Ольги Остроумовой, Петра Фоменко и многих других её героев.

В последние десятилетия живопись была основным содержанием её бытия, ни дня без картины буквально, её энергия была удивительной, живые мысль и слово  притягивали всех, кто имел счастье общения с ней. Слышались иногда упреки, что нельзя делать выставки и все с новыми работами каждый год, но для Сельвинской другого ритма не существовала, это была её органическая связь с окружающим миром и тем миром, диалог с которым был доверен только ей. Среди учеников по  московскому художественному  училищу «Памяти 1905 года», где она преподавала в 1960-70-х годах, когорта современных театральных мастеров:  Станислав Бенедиктов, Ксения Шимановская, Ирина Балашевич, Владимир Колтунов, Татьяна Спасоломская и многие другие.

У Сельвинской  есть серия живописных работ, посвящённых окнам, в некоторых из которых лейтмотивом становятся развевающиеся занавеси, находящиеся одновременно в нашем и ином мирах. Художник не только проницательный рассказчик, но и проводник, берущий на себя все тяготы и испытания нашего совместного путешествия.  Окна — это дом, твой корабль,  твои близкие, твоё  путешествие — плавание по жизни, твои открытия и  твои чувства любви и сострадания, радости и потерь.  Дом становится частью тебя, а ты его, а когда начинаешь сознавать, что дом стареет, как и ты сам,  ты прощаешь ему угасание  внешнего облика   стен, потолка, обстановки, оставляя  открытыми окна — для ветра, для надежды и любви. Те, кто видит только угасание, вряд ли поймут тех, кто видит преображение.  Сельвинская  своим присутствием в этом мире преображала жизнь и искусство. Корабль, на котором она уходит в другие измерения, был прислан только за ней.

Дмитрий Родионов,
директор  Театрального музея имени А.А. Бахрушина

Теги:
авангард, живопись, прощание

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