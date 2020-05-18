Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

18 мая 19:00

Протестное искусство: новая мода или новая реальность? Стрим с Евгенией Некрасовой

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 50 от 18 мая 2020

Читать номер
Комментарии

Протестное искусство: новая мода или новая реальность?

Стрим с Евгенией Некрасовой

Культура1

Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент

1
 


Искусство часто отражает настроение общества. Книги, картины или другие предметы такого творчества показывают изъяны системы и подталкивают творческих людей выражать внутренний протест на большую аудиторию.

Могут ли писатели возражать против поправок в Конституцию в прозе? Тренд на протестное искусство — временная мода? Почему художественные тексты о домашнем насилии сейчас актуальны?

Писательница Евгения Некрасова и участники проекта «Страсти по Конституции» Алеся Атрощенко, Диана Янбарисова, Саша Залесский и Аня Шипилова поговорят о моде на правозащиту и ее отражении в современном искусстве.

Модератор — Сергей Лебеденко, автор блога «Книги жарь» и подкаста «Книжная ссылка» в «Новой газете».

Теги:
стрим, акционизм, конституция

Топ 6

Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera