Протестное искусство: новая мода или новая реальность?

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№ 50 от 18 мая 2020Читать номер
Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент
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Искусство часто отражает настроение общества. Книги, картины или другие предметы такого творчества показывают изъяны системы и подталкивают творческих людей выражать внутренний протест на большую аудиторию.
Могут ли писатели возражать против поправок в Конституцию в прозе? Тренд на протестное искусство — временная мода? Почему художественные тексты о домашнем насилии сейчас актуальны?
Писательница Евгения Некрасова и участники проекта «Страсти по Конституции» Алеся Атрощенко, Диана Янбарисова, Саша Залесский и Аня Шипилова поговорят о моде на правозащиту и ее отражении в современном искусстве.
Модератор — Сергей Лебеденко, автор блога «Книги жарь» и подкаста «Книжная ссылка» в «Новой газете».
Теги:стрим, акционизм, конституция
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