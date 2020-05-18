Протестное искусство: новая мода или новая реальность?



Искусство часто отражает настроение общества. Книги, картины или другие предметы такого творчества показывают изъяны системы и подталкивают творческих людей выражать внутренний протест на большую аудиторию.

Могут ли писатели возражать против поправок в Конституцию в прозе? Тренд на протестное искусство — временная мода? Почему художественные тексты о домашнем насилии сейчас актуальны?

Писательница Евгения Некрасова и участники проекта «Страсти по Конституции» Алеся Атрощенко, Диана Янбарисова, Саша Залесский и Аня Шипилова поговорят о моде на правозащиту и ее отражении в современном искусстве.

Модератор — Сергей Лебеденко, автор блога «Книги жарь» и подкаста «Книжная ссылка» в «Новой газете».