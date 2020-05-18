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№ 50 от 18 мая 2020

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Пандемионат. Часть 2: возврат к нормальности

Мир начинает бодро выходить из карантина. У кого это получается лучше всего?

Фото: EPA-EFE

Общество871

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ОТ РЕДАКЦИИ
 

Первую часть доклада «Пандемионат. Какие страны и почему справляются с эпидемией COVID-19» читайте по ссылке

Об авторах: 

Ярослав Ашихмин, к. м. н., терапевт, Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Дежурный врач «Новой» и ее автор.

Фаина Филина, директор по внешним коммуникациям Фонда международного медицинского кластера.

Вся планета устала от пандемии. Информационная повестка выглядит так, будто страны соревнуются друг с другом, кто быстрее выйдет из карантина. Только недавно в СМИ выходили пугающие интервью о том, что авиасообщение откроется в следующем году, а теперь мы уже читаем новости, что в июне Италия открывается для туристов из ЕС, причем даже без необходимости двухнедельной изоляции. Понятно, что следующей «горячей» темой станет обсуждение второй волны: будет ли она, какой силы, когда и что мы все тогда станем делать. Но прямо сейчас нам всем вроде бы полегчало. Конечно, ситуация далека до до пандемической нормальности, но послабления ограничений налицо, и люди во всем мире постепенно возвращаются к более-менее привычному ритму жизни.

Кто справился

Команда экспертов Международного медицинского кластера ведет интерактивную аналитику по тому, как с коронавирусом борются разные страны и города. На первом этапе мы оценили, насколько своевременно и эффективно страны входили в пандемию, и особый режим, соответствующий эпидемии. На втором этапе мы проанализировали, как мир «размораживается» от COVID-19. Всего в нашем топ-листе 11 стран: помимо России это Германия, Франция, Италия, Швеция, Корея, Израиль, Китай, США, Турция, Нидерланды и Великобритания.

На улицах Пекина. Фото: EPA-EFE

Ключевыми факторами успеха стран в борьбе с коронавирусом, которые мы выделили в рамках аналитической работы, стали: готовность системы здравоохранения к мобилизации (чаще всего, централизованная система здравоохранения); единая информационная сеть по оборудованию, СИЗ, и др.; технологии в части отслеживания контактов с заразившимся; массовое и/или порайонное тестирование; своевременное объявление карантина и/или режима самоизоляции; корректное информирование населения об опасностях, которые несет в себе вирус, а также о статистике (открытый диалог с населением); постепенный выход из карантинных мер для поддержания страновой экономики.

Интересные кейсы наблюдаются в Германии, Нидерландах, Швеции, Южной Корее. Мы писали о том, что в Германии уже на старте эпидемии сработала централизованная система здравоохранения, построенная по военному типу.

В Южной Корее за правило взяли практически детективное отслеживание контактов заразившихся, и это, как мы видим, тоже работает.

Недавний новый завозной случай в Сеуле подвергся санитарно-эпидемиологическому расследованию (заразившийся коронавирусом прошелся по нескольким клубам, после чего около 7000 человек оказались в зоне обследования), и — во многом как следствие — цифры новых кейсов не растут (число новых случаев составляет стабильно 20–40 человек в день всю последнюю неделю). Ну и, конечно, только ленивый не написал, что в Швеции сделали ставку на коллективную сознательность и вовсе решили не вводить карантин.

Но мы получили и несколько новых интересных практик на этом этапе исследования.

Умный карантин и капсулирование

Например, в Нидерландах сработал так называемый «умный карантин», предполагающий рекомендательный характер всех мер. Основные же меры на период пандемии не предполагали ничего нового: закрытие всех школ, университетов, ресторанов, театров, парков, всех общественных мест; удаленка; приостановка плановой медпомощи; особый режим работы транспорта (снижение числа и частоты транспортных возможностей). Для пожилых, однако, были выделены специальные утренние часы для прогулок, получилась своеобразная приятная забота о людях старшего возраста.

При этом все меры оглашались премьер-министром Голландии и были разработаны совместно со специалистами по контролю над инфекционными болезнями. Это было очень важно для голландской культуры, так как премьер-министр обладает определенным авторитетом в обществе, а специалисты предоставляли ему квалифицированное экспертное мнение.

Уличное кафе в Берлине. Фото: EPA-EFE

Сейчас в Голландии идут послабления, открывается плюс-минус то же самое, что и в других странах ЕС. Интересный нюанс связан с ресторанами: они открываются под современные COVID-реалии. Создается инфраструктура для снижения числа контактов и передвижений: на столиках будут QR-коды, через которые можно войти в приложение с меню и заказать еду онлайн, сидя в ресторане, чтобы официант ее принес.

А еще в этой стране не ратуют за масочный режим, люди носят маски только в транспорте.

Департамент инфекционных болезней Голландии аргументирует это тем, что, когда люди надевают маску, у них создается ложное ощущение безопасности.

В этом случае их поведение меняется, и тогда риск заражения повышается. Еще один аргумент против масок — незнание, как ими правильно пользоваться, чтобы они действительно защищали от заражения. Так, большинство людей снимают маску за лицевую часть: при этом, если их руки заражены, инфекция может попасть внутрь.

В Израиле, где сейчас температура зашкаливает за +40 и все отправились к морю — конечно же, держа дистанцию, — тоже есть необычные, но довольно эффективные практики. Например, капсулирование, которое применяется в офисах, спортивных клубах, школах. Люди могут общаться офлайн только в рамках своей «капсулы» (она состоит из одних и тех же людей), с членами других капсул можно коммуницировать в онлайн-режиме. Это позволяет отслеживать и блокировать быстрое распространение вируса.

Управление эпидемией

Интересно, что со временем начала формироваться и некая методология по тому, что можно назвать «управление пандемией». Пока страны разрабатывают свои протоколы, гайды, критерии. Они аккумулируются в различных страновых и межстрановых базах данных — например, в хранилище знаний Covidorg.com, где, кстати, есть и российский страновой комитет.

Важно, что стали появляться критерии, по которым госорганы могут принимать те или иные меры. Так, в США, в штате Нью-Йорк, сформулированы критерии для введения послаблений:

  • в течение последних 14 дней в регионах должно стабильно снижаться число госпитализаций или должно быть менее 15 новых госпитализаций в день (в среднем за 3 дня);
  • в течение последних 14 дней в регионах должно стабильно снижаться число смертей среди госпитализированных или должно быть менее 5 новых смертей в день (в среднем за 3 дня);
  • в регионах должно быть менее двух новых госпитализаций на 100 тыс. жителей (среднее за 3 дня);
  • в регионах должна быть определенная доля резервных коек (в случае потенциальной новой вспышки их должно быть не менее 30%), а также определенная доля резервных реанимационных коек (не менее 30%). Каждый регион должен иметь возможность тестировать людей на коронавирус;
  • должны быть ресурсы для проведения эпидемиологического расследования в случае новых вспышек.
Посетители торгового центра в Афинах. Фото: EPA-EFE

Москва как передовой мегаполис

Проанализировав страны и города, мы пришли к выводу, что и на этапе принятия антикоронавирусных мер, и на этапе выхода из пандемии Москва применяет практики, которые также применяют столицы наиболее успешных стран: Германии, Кореи, Израиля. Централизованная система здравоохранения позволила столице мобилизовать госпитальные ресурсы довольно быстро. А своевременное введение самоизоляции и постепенный выход из этого режима сгладил динамику распространения вируса.

В некоторых направлениях Москва вообще показывает себя как один из наиболее передовых регионов в части борьбы с коронавирусом.

Речь идет, в частности, о создании нескольких «эшелонов» больниц для приема коронавирусных пациентов; идет строительство новых госпиталей, постоянных и временных; мобилизован медицинский персонал; налажена эффективная логистика пациентов, в рамках которой коечные мощности постоянно освобождаются за счет выздоровевших и занимаются следующими больными. Очень важно, что идет постоянное информирование населения, налажен открытый диалог с населением — в том числе в части учета того, что хотят жители города. На днях, например, были отменены штрафы за ошибки в оформлении номеров машин и пропускных удостоверений на них. До этого водителям автоматически выписывались штрафы. Проблема решена, и даже если кто-то теперь получил такой штраф, он может его оперативно оспорить онлайн.

Стоит отметить передовой опыт Москвы в части массового тестирования населения мегаполиса на антитела к коронавирусу. Такая возможность появилась у жителей с 15 мая. Это позволит определить и мониторить во времени изменение иммунной прослойки, общественного иммунитета в городе. Это первый такой опыт в мире, до сих пор применялось только порайонное тестирование или тестирование коллективов госпиталей.

Так как во многих странах санитарно-эпидемиологическая ситуация разнится от региона к региону, руководство на федеральном уровне дает возможность именно регионам определять перечень послаблений в конкретном регионе. По этому пути пошли Германия (где очень разнится ситуация, скажем, между сильно пострадавшей Баварией и относительно спокойным Берлином), Италия, США, Франция, а также Россия.

COVID-19: to be continued

Следующим этапом во всех странах и городах мира станет постепенный выход из «пандемического состояния» и постепенное восстановление экономики — вначале некоторых отраслей, которые являются системообразующими для конкретных стран/регионов. К примеру, в Германии вновь открылись, в первую очередь, строительные и автомобильные предприятия, так как экономика этой страны во многом зависит от этих сфер деятельности. А в туристической Турции сделали фокус на отельном бизнесе, создании международной системы сертификации отелей для приема гостей после пандемии. В Италии стали открываться рестораны — в отличие от большинства европейских стран, — потому что в этой стране именно ресторанная культура вносит львиный вклад в ВВП. Соответственно, Москва начала ослаблять карантин, запуская строительные и промышленные организации.

🩺 аналитические материалы
 

Ситуация с распространением и борьбой с COVID-19: выход из карантинных мер. Исследуемые страны: Германия, Франция, Швеция, США, Южная Корея, Китай, Япония, Израиль, Нидерланды, Турция (PDF)

Ситуация с распространением и борьбой с COVID 19: выход из карантинных мер (PDF)

Ситуация с COVID-19 в мегаполисах мира. Аналитическая справка к докладу (PDF)

Оценивается готовность городов/регионов/штатов к первым/вторым шагам по ослаблению карантинных мер. Речь идет и о показателях по новым случаям и госпитализациям, и о том, насколько система здравоохранения региона переформатировалась под некий «трансформер»: при нарастании числа новых коронавирусных больных должно быть достаточное количество врачей, оборудования и, главное, коечного фонда; при спаде вспышки эти же мощности могут распределяться на плановую медицинскую помощь. Москва подготовила для этого не только существующие мощности, но и временные госпитали, которые, возможно, и не пригодятся в пандемию. Эталонно в системе должно быть порядка 30% резервных коек. Так было решено сделать, глядя на опыт некоторых европейских стран (Италия, Испания), в которых в пиковые периоды не хватало ни государственных, ни даже частных больниц.

Салон красоты в Брюсселе. Фото: EPA-EFE

По мере возврата к относительно нормальной жизни периодически могут вспыхивать новые витки эпидемии. В этом плане важна готовность системы здравоохранения страны/города к оперативной реакции на изменения. Например, в Германии все «эшелоны» больниц остаются на 25% в боевой готовности, несмотря на спад поступающих коронавирусных больных. В полной готовности находится и Корея — как в части коечных мощностей, так и в части отслеживания цепочки контактов, что показывает недавний случай нового заражения в Сеуле. Москва построила новую крупную инфекционную больницу в «Вороновском», также возводятся временные госпитали, перепрофилированы целые больницы или отделения в крупных существующих больницах, система в целом готова к периодическому усилению работы, наплывам пациентов.

Промежуточные выводы

Основным вопросом до появления вакцины служит риск второй волны. До этого момента основные методы, полученные в ходе «боевого крещения», будут становиться все более доказательными. Сейчас все страны пытаются нащупать баланс опытным путем, подкручивая тумблер мер то в сторону системы здравоохранения, то в сторону поддержки экономики. Изоляция оказалась не лучшим способом борьбы с эпидемией, потому что она отправила мир в экономический кризис. Но без этого нельзя было бы сдержать быстрое распространение высококонтагиозного COVID-19. По самым оптимистичным прогнозам, вакцина появится осенью, и тогда можно будет действительно говорить о возврате к нормальной жизни. Но мир уже не будет прежним.

Авторы доклада благодарят за помощь с подготовкой материала: профессора Жильбера Массара (Франция), врачей-реаниматологов из Германии — Дмитрия Зубовского, Алексея Фомина, Дмитрия Гайдамаченко, врача-инфекциониста Дину Авербух (Израиль), врача-реаниматолога Михаила Неклюдова (Швеция), профессора Сергея Кима (Корея), экспертов в области организации здравоохранения Харма Яна Дрессена (Нидерланды), Бьянку Гоммерз (Турция), Кидзухо Кидзиму (Япония). Отдельное спасибо за подготовку аналитического материала Виктории Панкевич, Мариям Акбаевой, Полине Шевчук, экспертам Фонда Международного медицинского кластера.

Теги:
москва, пандемия, европа, коронавирус, карантин

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