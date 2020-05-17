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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
48 рублей в час
Водители «скорой» в Челябинске начали получать президентские надбавки только после обращения в СК
Иван Жилинспецкор
194 водителя челябинской «скорой» подали жалобу в Следственный комитет с требованием разобраться, почему обещанные президентом надбавки за работу с коронавирусом не дошли до них в полном объеме. 17 мая, на следующий день после подачи водителями заявления в СК, правительство Челябинской области объявило о начале выплат медработникам недостающих сумм. 10 водителей уже получили обещанные президентом 25 000 рублей. Рассказываем, как медработники в Челябинске отстаивали право на оплату труда.
Изначально кто-то из них получил в качестве надбавки 17 тысяч рублей, кто-то — 2-3 тысячи, а кто-то — всего 57 рублей. Президент же обещал доплачивать всем водителям скорых, которые работали с COVID-19, по 25 тысяч рублей в месяц.
«Мы крайне обеспокоены решением нашего работодателя, МАУ "Челябмедтранс", выплачивать надбавку не в полном объёме, а лишь частично — в зависимости от подтверждённых случаев коронавируса у перевезенных нами пациентов, — говорится в жалобе водителей.
— Ни Президент на совещании 8 апреля, ни Правительство в Постановлении от 12 апреля 2020 г. № 484 не говорили о том, что размеры выплат будут определяться в пропорции к перевезённым пациентам <...> Мы подвергаемся риску заражения коронавирусом ежедневно, вне зависимости от того, у скольких человек в день из перевезённых нами подтвердилось заражение.
В условиях отсутствия герметичных перегородок, отделяющих водительскую кабину от салона, где находятся пациенты, вынужденного контакта с пациентами при загрузке носилок в машины, риск заражения коронавирусом является постоянным».
«С оплатой за коронавирус как-то сразу все было непонятно, — говорит подписавший жалобу водитель скорой Валерий Филипп. — В начале апреля нам сказали, что будет почасовая оплата: отвезти ковидного — 48 рублей в час. Потом что-то пересмотрели, и стала выходить надбавка в 350 рублей за смену. А 30 апреля директор "Челябмедтранса" Андрей Бабенко позвал к себе всех бригадиров, в том числе и меня, и сказал, что размер надбавки будет высчитываться, исходя из даты, когда тот или иной водитель повез первого больного.
То есть если ты 1 апреля повез человека, у которого подтвердился коронавирус, то получишь 25 000 рублей. Если 15 апреля, то 12 500. А если в конце месяца, то тысячи полторы. Такая вот формула».
Филипп отмечает, что при предложенной челябинским водителям методике расчета получается, что водитель, который перевез первого больного в начале месяца, рисковал больше, чем водитель, который перевез первого больного в конце месяца. И неважно: перевез ты 1 апреля одного пациента с коронавирусом, и потом вообще с COVID-19 не сталкивался, или в 20-х числах возил больных с коронавирусом каждый день — в первом случае выплата будет больше.
«Я работаю на обычной скорой, не специализированной под ковид. Обычные скорые точно также возят больных с коронавирусом. Просто мы, когда принимаем пациента, еще не знаем, что он заражен. Это потом подтверждается тестами. Я первого больного COVID-19 отвез 15 апреля — мне так сказали в нашей организации. А скольких всего перевез за месяц — не знаю. Когда пришли платежки за апрель, оказалось, что у меня чуть ли не самая большая доплата — 17 000 рублей. Я даже не понял, почему 17 000 — должны были 12 500 по формуле-то. А Андрей Машуков, например, 25-го числа повез больного коронавирусом. И получил 6500 рублей».
Водителей разнобой с доплатами не устроил, и они пожаловались на работодателя в прокуратуру Челябинской области. Надзорный орган разместил на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщил, что проведет по жалобам водителей проверку. Это было 8 мая.
«Пока единственный результат этого обращения, к сожалению, в том, что меня понизили в должности — я теперь не бригадир водителей,
— рассказывал Валерий Филипп до того, как правительство начало предпринимать первые шаги. — Бригадир должен находить замену заболевшим водителям, помогать механику с поломками, раздавать платежные ведомости. За это доплачивают 1050 рублей в месяц».
«Новой газете» не удалось связаться с директором «Челябмедтранса» Андреем Бабенко — телефоны организации не отвечают, а личного номера руководителя у водителей скорой нет. Но свою позицию по выплатам Бабенко уже объяснял публично.
«Водители, которые перевозили пациентов с подтвержденным COVID-19 с 1 апреля, получат стимулирующую выплату в полном объеме. Расчет производится с даты перевозки пациента в месяце и до конца апреля, исходя из общей суммы. Пример: первая перевозка такого пациента осуществлена 1 апреля — водитель получит 25 тысяч рублей (максимальный размер выплаты). Перевозка первого пациента осуществлена 15 апреля — выплата составит 12 500 рублей за фактически отработанное время с момента первой перевозки», — говорил Андрей Бабенко порталу 74.ru.
P.S.
Автор благодарит координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова за помощь в подготовке материала.
Спасибо, что прочли до конца
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