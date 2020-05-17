194 водителя челябинской «скорой» подали жалобу в Следственный комитет с требованием разобраться, почему обещанные президентом надбавки за работу с коронавирусом не дошли до них в полном объеме. 17 мая, на следующий день после подачи водителями заявления в СК, правительство Челябинской области объявило о начале выплат медработникам недостающих сумм. 10 водителей уже получили обещанные президентом 25 000 рублей. Рассказываем, как медработники в Челябинске отстаивали право на оплату труда.

Карета «Скорой помощи» во время учений по проведению медицинской эвакуации пациентов с симптомами коронавируса в Челябинске. Фото: РИА Новости

Изначально кто-то из них получил в качестве надбавки 17 тысяч рублей, кто-то — 2-3 тысячи, а кто-то — всего 57 рублей. Президент же обещал доплачивать всем водителям скорых, которые работали с COVID-19, по 25 тысяч рублей в месяц.

«Мы крайне обеспокоены решением нашего работодателя, МАУ "Челябмедтранс", выплачивать надбавку не в полном объёме, а лишь частично — в зависимости от подтверждённых случаев коронавируса у перевезенных нами пациентов, — говорится в жалобе водителей.

— Ни Президент на совещании 8 апреля, ни Правительство в Постановлении от 12 апреля 2020 г. № 484 не говорили о том, что размеры выплат будут определяться в пропорции к перевезённым пациентам <...> Мы подвергаемся риску заражения коронавирусом ежедневно, вне зависимости от того, у скольких человек в день из перевезённых нами подтвердилось заражение.

В условиях отсутствия герметичных перегородок, отделяющих водительскую кабину от салона, где находятся пациенты, вынужденного контакта с пациентами при загрузке носилок в машины, риск заражения коронавирусом является постоянным».

«С оплатой за коронавирус как-то сразу все было непонятно, — говорит подписавший жалобу водитель скорой Валерий Филипп. — В начале апреля нам сказали, что будет почасовая оплата: отвезти ковидного — 48 рублей в час. Потом что-то пересмотрели, и стала выходить надбавка в 350 рублей за смену. А 30 апреля директор "Челябмедтранса" Андрей Бабенко позвал к себе всех бригадиров, в том числе и меня, и сказал, что размер надбавки будет высчитываться, исходя из даты, когда тот или иной водитель повез первого больного.

То есть если ты 1 апреля повез человека, у которого подтвердился коронавирус, то получишь 25 000 рублей. Если 15 апреля, то 12 500. А если в конце месяца, то тысячи полторы. Такая вот формула».

Платежная квитанция водителя Челябмедтранса. Предоставлено героями публикации

Филипп отмечает, что при предложенной челябинским водителям методике расчета получается, что водитель, который перевез первого больного в начале месяца, рисковал больше, чем водитель, который перевез первого больного в конце месяца. И неважно: перевез ты 1 апреля одного пациента с коронавирусом, и потом вообще с COVID-19 не сталкивался, или в 20-х числах возил больных с коронавирусом каждый день — в первом случае выплата будет больше.

«Я работаю на обычной скорой, не специализированной под ковид. Обычные скорые точно также возят больных с коронавирусом. Просто мы, когда принимаем пациента, еще не знаем, что он заражен. Это потом подтверждается тестами. Я первого больного COVID-19 отвез 15 апреля — мне так сказали в нашей организации. А скольких всего перевез за месяц — не знаю. Когда пришли платежки за апрель, оказалось, что у меня чуть ли не самая большая доплата — 17 000 рублей. Я даже не понял, почему 17 000 — должны были 12 500 по формуле-то. А Андрей Машуков, например, 25-го числа повез больного коронавирусом. И получил 6500 рублей».

Платежная квитанция водителя Челябмедтранса. Предоставлено героями публикации

Водителей разнобой с доплатами не устроил, и они пожаловались на работодателя в прокуратуру Челябинской области. Надзорный орган разместил на своем сайте пресс-релиз, в котором сообщил, что проведет по жалобам водителей проверку. Это было 8 мая.

«Пока единственный результат этого обращения, к сожалению, в том, что меня понизили в должности — я теперь не бригадир водителей,

— рассказывал Валерий Филипп до того, как правительство начало предпринимать первые шаги. — Бригадир должен находить замену заболевшим водителям, помогать механику с поломками, раздавать платежные ведомости. За это доплачивают 1050 рублей в месяц».

«Новой газете» не удалось связаться с директором «Челябмедтранса» Андреем Бабенко — телефоны организации не отвечают, а личного номера руководителя у водителей скорой нет. Но свою позицию по выплатам Бабенко уже объяснял публично.

«Водители, которые перевозили пациентов с подтвержденным COVID-19 с 1 апреля, получат стимулирующую выплату в полном объеме. Расчет производится с даты перевозки пациента в месяце и до конца апреля, исходя из общей суммы. Пример: первая перевозка такого пациента осуществлена 1 апреля — водитель получит 25 тысяч рублей (максимальный размер выплаты). Перевозка первого пациента осуществлена 15 апреля — выплата составит 12 500 рублей за фактически отработанное время с момента первой перевозки», — говорил Андрей Бабенко порталу 74.ru.