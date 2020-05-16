Изобразительные силы

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Иркутские медики записали видеообращение к президенту России, в котором сообщают: решения по доплатам врачам регулярно не выполняются с момента принятия майских указов (прошло восемь лет!), а теперь сотрудники медицинских учреждений, работающие во время эпидемии, не видят и новых надбавок за борьбу с коронавирусом.

Аналогичная ситуация фиксируется во многих других регионах страны:

врачи рискуют жизнями и гибнут, а вот деньги получают по остаточному принципу, когда вся система их «переварит».

Прямые требования «ускорить доведение средств до населения» со стороны руководства страны остаются лишь лозунгами. Почему так происходит?

В третий раз вступая в должность президента России, Владимир Путин пообещал поддержать работников социальной сферы, привязав их зарплаты к «средним по регионам». Идея была, наверное, благой, но столкнулась с трудностями в практической реализации.

Согласно указам, учителя должны были получать зарплату не ниже средней по региону, а доход преподавателей вузов и врачей к 2018 году вообще превысить средний уровень зарплат в регионе в два раза. Проект переложили на региональные власти, в бюджетах которых таких денег просто нет. Отвечать за все стали руководители конкретных учреждений, которые шли на всевозможные ухищрения.

Фото: РИА Новости

За годы майских указов росли зарплаты администраторов, ведь их вклад в среднюю зарплату оказывается вполне весомым и улучшает статистику. Людей вынуждали работать на полставки, чтобы не платить полное «среднее по региону» жалование.

Иными словами, система финансирования бюджетного сектора, выстроенная после майских указов, обросла своими «традициями».

И даже несмотря на это, к концу 2018 года, согласно официальной статистике, лишь в 16 российских регионах обязательства властей перед учителями и врачами были выполнены полностью.

Теперь в форс-мажорной ситуации государство пытается сохранить медиков на работе, финансово простимулировать их. Однако система распределения денег из бюджета отстроена так, что медицинские чиновники оказываются не в состоянии честно и своевременно платить врачам. Возможная уголовная ответственность — и та не может всерьез напугать бюрократов.

И даже когда проблема невыплат медикам начинает создавать реальные политические проблемы федеральному центру, у последнего не находится действенных инструментов, чтобы заставить систему работать. Остается лишь призывать, угрожать и упрашивать «ускорить доведение» (вместо того, чтобы выполнить простую банковскую процедуру перечисления денег на счета получателей).

Что теперь будет с голосованием за новую Конституцию — неясно. Говорят, что Путин счел задачу переформатирования политической системы менее приоритетной по сравнению со спасением тонущей экономики. Но в сентябре власти должны проводить единый день голосования, в ходе которого рискуют захлебнуться волной народного недовольства — в той же Иркутской области, например, пройдут выборы губернатора.

Не в силах добиться социальной справедливости — и в первую очередь, честной и своевременной оплаты труда врачей во время эпидемии — в Кремле изобретают маршруты отхода.

Именно этим объясняется экстренное, буквально за час, принятие закона о «дистанционном и почтовом голосовании» на выборах. В сентябре самые творческие, изобразительные силы избиркомов будут брошены на мобилизацию остатков лояльного Кремлю электората «дистанционными методами».