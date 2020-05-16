«И торжествующее зло стоит перед тобой...»

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№ 49 от 15 мая 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
От автора: эта баллада была написана еще до коронавируса, но, кажется, она служит хорошим ответом тем беззаветным идеалистам, которые искренне считают, что мир улучшится и плохие задумаются.
Представим редкостную тварь,
Чистейшее говно,
Одну из тех бесстыжих харь,
Каких сейчас полно.
Самодовольное мурло
Шотландского огра,
Самодостаточное зло
Без примеси добра.
А Бог сидит на небе —
Куда бы делся он? —
Серьезный, добрый ребе,
ООН, а не ОМОН,
Усталый школьный завуч
В сиянии седин.
Что он задумал, знаешь?
Включает план Один.
(Сатурн с ледяными кольцами,
Вулкан, который вспух…
Тут надо щелкнуть пальцами,
Когда читаешь вслух).
Он создал бездну и чуму,
Тарантулов и кобр,
Иному мелкому уму
Внушив, что мир недобр, —
Но все вотще. Упорный смерд
Для страха слишком туп.
Кого вообще пугает смерть,
Когда и так ты труп?
Тогда взамен угрозы
И прочей суеты
Господь придумал грезы,
И слезы, и цветы,
Сюрпризы, сантименты,
Парное молоко
И прочие моменты
Из Диккенса и Ко.
(Леса со смешными зайцами,
Улыбчивых стряпух…
Тут надо щелкнуть пальцами,
Когда читаешь вслух).
Но что для злобного козла
Такой духовный труд?
Подсказки, казни и казна
Равно бессильны тут.
Поняв, что дело худо
И гадина бодра,
Господь включает чудо —
Вне зла и вне добра.
Какие-нибудь свыше всякого размера
Сияющие льды,
Тропические фрукты, готические бухты,
Огромные следы,
Словами не выразимые кошмары,
Блаженства выше фраз —
Эхма, как сказал бы крестьянин, посеяв брюкву
И вырастив ананас.
Но где для Бога был бы шок —
Там жесткий Люцифер
Почует только запашок
Недостижимых сфер.
Ну что ж, решает горний дух
В январской седине.
Тут может быть один из двух.
Не уходить же мне?
С волками и их оскальцами
Не может дружить пастух!
(Тут надо щелкнуть пальцами,
Когда читаешь вслух).
И вот тебя больше нету,
Как вируса из компа.
И вот тебя больше нету,
Как жирного клопа,
Ты портил мне планету,
И вот — пуркуа бы па?
Теперь тебя больше нету,
Тирьям-парам-па-па!
Так вот, мой маленький дружок:
Когда однажды ты
Замрешь, почувствовав ожог
Бесспорной мразоты, —
Не вздумай в ней искать исток
Глубоких дум, высоких строк,
Не говори, что мир жесток
И крут по временам:
Господь спасти ее не смог —
Куда уж грешным нам!
Он подбирался к ней, сыны,
И с той, и с этой стороны,
Он столько создал — от луны
До заполярных льдов,
От предвесенней быстрины
До звука сорванной струны;
Нам всем отчетливо видны
Плоды его трудов.
Но это все не помогло —
Ни звезды, ни прибой, —
И торжествующее зло
Стоит перед тобой.
Оно само пробило дно
По прихоти своей,
Оно наглядно, как в кино,
Оно цветет, оно дано,
С ним можно сделать лишь одно —
И лучше поскорей.
(Ты дружишь с неандертальцами?
Я тоже с ними знаком.
Тут надо бы щелкнуть пальцами,
Замком,
Языком,
Курком).
Спасибо, что прочли до конца
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