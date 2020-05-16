«И торжествующее зло стоит перед тобой...»

От автора: эта баллада была написана еще до коронавируса, но, кажется, она служит хорошим ответом тем беззаветным идеалистам, которые искренне считают, что мир улучшится и плохие задумаются.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Представим редкостную тварь,

Чистейшее говно,

Одну из тех бесстыжих харь,

Каких сейчас полно.

Самодовольное мурло

Шотландского огра,

Самодостаточное зло

Без примеси добра.

А Бог сидит на небе —

Куда бы делся он? —

Серьезный, добрый ребе,

ООН, а не ОМОН,

Усталый школьный завуч

В сиянии седин.

Что он задумал, знаешь?

Включает план Один.

(Сатурн с ледяными кольцами,

Вулкан, который вспух…

Тут надо щелкнуть пальцами,

Когда читаешь вслух).

Он создал бездну и чуму,

Тарантулов и кобр,

Иному мелкому уму

Внушив, что мир недобр, —

Но все вотще. Упорный смерд

Для страха слишком туп.

Кого вообще пугает смерть,

Когда и так ты труп?

Тогда взамен угрозы

И прочей суеты

Господь придумал грезы,

И слезы, и цветы,

Сюрпризы, сантименты,

Парное молоко

И прочие моменты

Из Диккенса и Ко.

(Леса со смешными зайцами,

Улыбчивых стряпух…

Тут надо щелкнуть пальцами,

Когда читаешь вслух).

Но что для злобного козла

Такой духовный труд?

Подсказки, казни и казна

Равно бессильны тут.

Поняв, что дело худо

И гадина бодра,

Господь включает чудо —

Вне зла и вне добра.

Какие-нибудь свыше всякого размера

Сияющие льды,

Тропические фрукты, готические бухты,

Огромные следы,

Словами не выразимые кошмары,

Блаженства выше фраз —

Эхма, как сказал бы крестьянин, посеяв брюкву

И вырастив ананас.

Но где для Бога был бы шок —

Там жесткий Люцифер

Почует только запашок

Недостижимых сфер.

Ну что ж, решает горний дух

В январской седине.

Тут может быть один из двух.

Не уходить же мне?

С волками и их оскальцами

Не может дружить пастух!

(Тут надо щелкнуть пальцами,

Когда читаешь вслух).

И вот тебя больше нету,

Как вируса из компа.

И вот тебя больше нету,

Как жирного клопа,

Ты портил мне планету,

И вот — пуркуа бы па?

Теперь тебя больше нету,

Тирьям-парам-па-па!

Так вот, мой маленький дружок:

Когда однажды ты

Замрешь, почувствовав ожог

Бесспорной мразоты, —

Не вздумай в ней искать исток

Глубоких дум, высоких строк,

Не говори, что мир жесток

И крут по временам:

Господь спасти ее не смог —

Куда уж грешным нам!

Он подбирался к ней, сыны,

И с той, и с этой стороны,

Он столько создал — от луны

До заполярных льдов,

От предвесенней быстрины

До звука сорванной струны;

Нам всем отчетливо видны

Плоды его трудов.

Но это все не помогло —

Ни звезды, ни прибой, —

И торжествующее зло

Стоит перед тобой.

Оно само пробило дно

По прихоти своей,

Оно наглядно, как в кино,

Оно цветет, оно дано,

С ним можно сделать лишь одно —

И лучше поскорей.

(Ты дружишь с неандертальцами?

Я тоже с ними знаком.

Тут надо бы щелкнуть пальцами,

Замком,

Языком,

Курком).